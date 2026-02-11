ETV Bharat / state

फायर सीजन को लेकर प्रशासन ने कसी कमर, जंगलों को आग से बचाने की तैयारियां शुरू

रुद्रपुर: उत्तराखंड में 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू होने वाला है. फायर सीजन को लेकर एक तरफ जहां वन विभाग अपनी तैयारियों में जुटा है तो वहीं जिला प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है. ताकि फायर सीजन में जंगलों को आग से बचाया जा सके. फायर सीजन की तैयारियों को लेकर आज 11 फरवरी बुधवार को जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मॉक अभ्यास की तैयारियों को बैठक की गई.

बता दें कि 18 फरवरी 2026 को फॉरेस्ट फायर का मॉक अभ्यास प्रस्तावित है, जिसको लेकर आज जिला आपदा प्रबंधन सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि वनाग्नि प्रबंधन एवं नियंत्रण के लिए फायर सीजन से पूर्व संसाधनों की उपलब्धता, उनकी उपयोगिता, त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता, अंतर्विभागीय समन्वय और स्थानीय समुदाय की सहभागिता का आकलन किया जाना अत्यंत आवश्यक है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि मॉक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आपदा की स्थिति में प्रशासनिक तंत्र की तैयारियों का परीक्षण और उसे और अधिक सुदृढ़ बनाना है. मॉक ड्रिल के माध्यम से उपकरणों और संसाधनों की कार्य क्षमता का भी परीक्षण हो सकेगा. डीएम ने सभी विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय, सक्रियता और सजगता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए.