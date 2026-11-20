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वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर ट्रेन हादसे को लेकर मॉक ड्रिल, मिनटों में पहुंची रेस्क्यू टीम

वाराणसी में ट्रेन हादसे को लेकर मॉक ड्रिल ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को अचानक सायरन बजा तो प्लेटफार्म पर अफरा-तफरी मच गई. हर कोई इस बात को लेकर परेशान था कि क्या कहीं कुछ हादसा हो गया, हालांकि कुछ देर में पता चला कि ये कोई असली हादसा नहीं, बल्कि रेलवे की ओर से आयोजित एक बड़ी मॉक ड्रिल है. रेलवे मैनुअल के हिसाब से साल में एक बार रेलवे प्रशासन ने अपनी आपातकालीन तैयारियों को परखने के लिए ये अभ्यास करता है.

वाराणसी (Video Credit; ETV Bharat) मॉक ड्रिल की कहानी कुछ यूं बनाई गई कि वाराणसी कैंट यार्ड के पास एक पैसेंजर ट्रेन का एक कोच पटरी से उतर गया है. ट्रेन में 30 से अधिक यात्री फंसे हैं. सूचना मिलते ही सबसे पहले स्टेशन मास्टर ने कंट्रोल रूम को अलर्ट किया. 5 मिनट के अंदर आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे की मेडिकल टीम मौके पर पहुंच गई.