वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर ट्रेन हादसे को लेकर मॉक ड्रिल, मिनटों में पहुंची रेस्क्यू टीम
इस दौरान दमकल की गाड़ियों ने 15 मिनट में आग पर काबू पाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 3:45 PM IST
वाराणसी: वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को अचानक सायरन बजा तो प्लेटफार्म पर अफरा-तफरी मच गई. हर कोई इस बात को लेकर परेशान था कि क्या कहीं कुछ हादसा हो गया, हालांकि कुछ देर में पता चला कि ये कोई असली हादसा नहीं, बल्कि रेलवे की ओर से आयोजित एक बड़ी मॉक ड्रिल है. रेलवे मैनुअल के हिसाब से साल में एक बार रेलवे प्रशासन ने अपनी आपातकालीन तैयारियों को परखने के लिए ये अभ्यास करता है.
मॉक ड्रिल की कहानी कुछ यूं बनाई गई कि वाराणसी कैंट यार्ड के पास एक पैसेंजर ट्रेन का एक कोच पटरी से उतर गया है. ट्रेन में 30 से अधिक यात्री फंसे हैं. सूचना मिलते ही सबसे पहले स्टेशन मास्टर ने कंट्रोल रूम को अलर्ट किया. 5 मिनट के अंदर आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे की मेडिकल टीम मौके पर पहुंच गई.
इसके बाद NDRF की 11वीं बटालियन, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और जिला प्रशासन की टीमें भी मौके पर पहुंचीं. रेस्क्यू टीम ने कटर से कोच को काटकर फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकाला. घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर प्लेटफार्म पर बनाए गए अस्थाई अस्पताल तक पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम पहले से मौजूद थी. गंभीर रूप से घायल बताए गए 5 यात्रियों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर बीएचयू ट्रॉमा सेंटर भेजा गया.
इस दौरान दमकल की गाड़ियों ने 15 मिनट में आग पर काबू पाया. रेलवे के अधिकारियों ने यात्रियों के परिजनों के लिए हेल्प डेस्क भी बनाया, जहां से उन्हें पल-पल की जानकारी दी जा रही.
अपर मंडल रेल प्रबंधक परिचालक अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य किसी भी बड़े हादसे के समय सभी विभागों के बीच बेहतर तालमेल बैठाना है, ताकि जान-माल का नुकसान कम से कम हो. उन्होंने कहा कि वाराणसी से रोजाना 300 से अधिक ट्रेनें गुजरती हैं और रोज लाखों यात्री यात्रा करते हैं, ऐसे में सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता. करीब 2 घंटे चली इस ड्रिल के बाद अधिकारियों ने समीक्षा बैठक की.
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