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Mock Drill : हायर सेकेंडरी स्कूल में हवाई हमले की सूचना, प्रशासन में मचा हड़कंप

हवाई हमलों से बचाव को लेकर की गई मॉक ड्रिल ( Source : Local Person )

कुचामनसिटी: डीडवाना कुचामन जिले के डीडवाना जिला मुख्यालय पर बुधवार को प्रशासन ने मॉक ड्रिल की, जिसमें प्रशासन द्वारा सभी विभागों की आपातकालीन तैयारियों को जांचा और परखा गया. पुलिस कंट्रोल रूम में बांगड़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हवाई हमला होने की सूचना मिली, जिस पर अचानक हूटर बजने लगा. इसके बाद सभी विभाग तुरंत अलर्ट हो गए और तत्काल पुलिस, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड तथा एंबुलेंस की टीम मौके पर पहुंची, जहां अफरा-तफरी मची हुई थी. इस दौरान अग्निशमन ने रिजर्व पुलिस लाइन में लगी आग पर काबू पाया. वहीं, चिकित्सा विभाग व एसडीआरएफ की टीमों ने 3 घायलों का रेस्क्यू कर उन्हें बांगड़ जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने घायलों का उपचार किया. इस दौरान उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा, डीएसपी जेठू सिंह, तहसीलदार ओमप्रकाश मेव, नगर परिषद आयुक्त भगवान सिंह भी मौके पर पहुंचे और बचाव व राहत दल की हौसला अफजाई की. किसने क्या कहा, सुनिए... (Source : Local Person)