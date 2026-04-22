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Mock Drill : हायर सेकेंडरी स्कूल में हवाई हमले की सूचना, प्रशासन में मचा हड़कंप

बांगड़ हायर सेकेंडरी स्कूल में हवाई हमले की सूचना पर दौड़ा प्रशासन. बचाव को लेकर की गई मॉक ड्रिल.

Mock Drill for Protection
हवाई हमलों से बचाव को लेकर की गई मॉक ड्रिल (Source : Local Person)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 22, 2026 at 6:51 PM IST

2 Min Read
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कुचामनसिटी: डीडवाना कुचामन जिले के डीडवाना जिला मुख्यालय पर बुधवार को प्रशासन ने मॉक ड्रिल की, जिसमें प्रशासन द्वारा सभी विभागों की आपातकालीन तैयारियों को जांचा और परखा गया. पुलिस कंट्रोल रूम में बांगड़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हवाई हमला होने की सूचना मिली, जिस पर अचानक हूटर बजने लगा. इसके बाद सभी विभाग तुरंत अलर्ट हो गए और तत्काल पुलिस, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड तथा एंबुलेंस की टीम मौके पर पहुंची, जहां अफरा-तफरी मची हुई थी.

इस दौरान अग्निशमन ने रिजर्व पुलिस लाइन में लगी आग पर काबू पाया. वहीं, चिकित्सा विभाग व एसडीआरएफ की टीमों ने 3 घायलों का रेस्क्यू कर उन्हें बांगड़ जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने घायलों का उपचार किया. इस दौरान उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा, डीएसपी जेठू सिंह, तहसीलदार ओमप्रकाश मेव, नगर परिषद आयुक्त भगवान सिंह भी मौके पर पहुंचे और बचाव व राहत दल की हौसला अफजाई की.

किसने क्या कहा, सुनिए... (Source : Local Person)

एसडीएम व एसपी ने बताया कि दुश्मन के अचानक हमले और आपातकालीन स्थितियों में कैसे बचाव और राहत अभियान चलाया जाए, इसकी मॉक ड्रिल के जरिए पड़ताल की गई है. साथ ही बचाव व राहत टीमें कितना तैयार हैं, इसका जायजा लिया गया. उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी ने बताया कि हमें सूचना मिली कि बांगड़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हमला हुआ है, आग लगी है. जिसके बाद तुरंत सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकाला गया, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य यह है कि जब हमला हो तो किस तरह से हमारी तैयारी रहे. कोई कमी हो तो उसको सुधारा जा सके.

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डीडवाना एएसपी हिमांशु शर्मा ने बताया कि पुलिस सुरक्षा कक्ष से जानकारी मिली थी. शाम में घटना की सूचना आई थी तो तुरंत हमने उच्च अधिकारी को सूचना दी. सड़क को वन-वे कराया गया और तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है.

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