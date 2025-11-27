ETV Bharat / state

बोकारो में गैस रिसाव को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन, डीसी बोले- पूरे पूर्वी भारत की एक प्रमुख औद्योगिक इकाई है बीएसएल

जिस प्रकार कुछ महीनों से प्लांट में लगातार घटनाएं हुई हैं, वैसी घटना दोबारा ना हो, इसको लेकर इस प्रकार की मॉक ड्रिल की जरूरत थी, जिससे घटना से बचाव के लिए लेकर लोग अलर्ट रहें: अजय नाथ, डीसी

गैस रिसाव के किसी आपदा में तैयारियों का जायजा लेने के लिए किए गए इस मॉक ड्रिल में ऐसी आपदा से निपटने के लिए परिचालनीय तैयारी, त्वरित प्रक्रिया का समय, संबंधित एजेंसियों को दुर्घटना संबंधी सूचना की सम्प्रेषणीयता, चिकित्सीय व्यवस्था की मुस्तैदी और एकाधिक एजेंसियों के शामिल रहने की स्थिति में उनके बीच के समन्वय और कमान श्रृंखला जैसे कई पहलुओं की परख हुई ताकि समय आने पर बचाव अभियान सुचारू रूप से सफल हो सके. मॉक ड्रिल लगभग डेढ़ घंटे तक चली.

बोकारो : बीएसएल में गैस रिसाव को लेकर वृहद पैमाने पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया. जिसमें बीएसएल के कई विभागों जैसे गैस सेफ्टी (इएमडी), सेफ्टी, ब्लास्ट फर्नेस, प्लांट कंट्रोल, चिकित्सा सेवाएं, बीएसएल सिक्योरिटी इत्यादि के अलावा सीआईएसएफ, जिला प्रशासन और एनडीआरएफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

मॉक ड्रिल में इस तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी के सभी प्रमुख बिंदु संतोषजनक पाए गए. मॉक ड्रिल के दौरान चिन्हित स्थानों पर नियुक्त पर्यवेक्षकों ने मॉकड्रिल के परिणामों की चर्चा के लिए बुलाई बैठक में अपने अवलोकनों को एक दूसरे के साथ साझा किया. इस मॉक ड्रिल के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र तथा जिला प्रशासन के सभी वरीय अधिकारी उपायुक्त अजय नाथ झा, पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह, अधिशासी निदेशक (वर्क्स) प्रिय रंजन, अधिशासी निदेशक (ऑपरेशन) अनूप कुमार दत्त, डीडीसी शताब्दी मजूमदार, एसडीएम चास प्रांजल ढाडा सहित बोकारो इस्पात संयंत्र एवं जिला प्रशासन के अन्य वरीय अधिकारी घटना की तैयारी के लिए बने इंसिडेंट पोस्ट पर मौजूद रहे.

मॉक ड्रिल के सफल संचालन के बाद जिला आपदा पदाधिकारी शक्ति कुमार, सीआईएसएफ और एनडीआरएफ के 9वीं बटालियन के वरीय अधिकारियों ने भी अपने प्रेक्षणों से सभी को अवगत कराया.

हम लोग कोऑर्डिनेशन बनाकर होने वाली किसी भी अप्रिय घटना या आपदा से निपटने के लिए अपने आप को तैयार रखें: हरविंदर सिंह, एसपी

बता दें, कि बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वी भारत की एक प्रमुख औद्योगिक इकाई है. इस्पात संयंत्र होने के नाते ये एक थर्मो-सेंसिटिव इकाई है, जहां रसायनिक खतरों के तत्व विद्यमान होते हैं. इसी के मद्देनजर एनडीआरएफ समय समय पर यहां सीबीआरएन मॉक ड्रिल अभियान चलाती रहती है. 2023 के बाद लगभग 2 सालों के अंतराल पर गुरूवार को दोबारा इस सीबीआरएन मॉक ड्रिल का आयोजन जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया.

