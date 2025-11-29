ETV Bharat / state

साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर एक्सीडेंट का मॉक ड्रिल, ट्रेन के दो कोच डिरेल कर किया गया रेस्क्यू

साहिबगंज: शनिवार सुबह साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल किया गया. जिसमें स्टेशन के मार्शलिंग यार्ड में दो रेलवे कोच को आपस में टकरा कर डिरेल किया गया और एक दुर्घटना जैसी स्थिति उत्पन्न की गई.

मॉक ड्रिल के दौरान शनिवार की सुबह, रेलवे का सायरन बजाया गया. फिर स्टेशन पर अफरा-तफरी का माहौल बनाया गया. इसके बाद ट्रेन के दोनों डब्बों में फंसे लोगों के पुतलों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. 10 मिनट के अंदर, रेलवे और एनडीआरएफ की टीमें और कई रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया.

दो रेस्क्यू टीमों ने तुरंत पटरी से उतरे ट्रेन के डिब्बे की खिड़कियां काटना शुरू कर दिया. एक और टीम डिब्बे की छत पर चढ़ गई और ड्रिल से छत काटने लगी. डिब्बे की छत काटने में थोड़ा समय लगा, लेकिन दूसरी टीम ने खिड़की की रॉड काट दी. NDRF का एक कर्मी ऑक्सीजन और दूसरे सामान के साथ डिब्बे में घुसा. उन्होंने तुरंत डिब्बे से धुआं निकालने के लिए एक मशीन लगाई, जो फिर धुआं बाहर निकाल रही थी. फिर कई और कर्मचारी डिब्बे में घुसे, और बचाव अभियान शुरू हुआ.

घटना के बाद, एक-एक करके फंसे सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया. मौके पर मौजूद मेडिकल टीम ने तुरंत फर्स्ट एड देकर उन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया.

रेलवे के ADRM ने बताया कि ट्रेन नंबर 63412 का एक्सीडेंट कराकर मॉक ड्रिल किया गया. ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में एनडीआरएफ और रेलवे की टीमें आपसी समन्वय बनाकर लोगों को बचा सके.