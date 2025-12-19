ETV Bharat / state

लखनऊ के आलमबाग यार्ड पर माॅक ड्रिल; दो ट्रेनों की टक्कर और आग की सूचना पर पहुंचे अधिकारी, रेस्क्यू ऑपरेशन का हुआ अभ्यास

सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि इस मॉकड्रिल में राहत और बचाव कार्यों के साथ-साथ आपदा प्रबंधन की कार्यविधि का परीक्षण किया गया.

लखनऊ : राजधानी के आलमबाग इलाके में शुक्रवार को रेलवे की तरफ से मॉकड्रिल की गई. माॅकड्रिल में दो ट्रेनों में आमने-सामने जबरदस्त टक्कर से तीन कोच में आग लगने के बाद यात्रियों को रेस्क्यू करने का अभ्यास किया गया. इस दौरान आनन फानन में कंट्रोल को सूचना दी गई. मौके पर रेलवे समेत अन्य विभागों की बचाव टीमें घायल यात्रियों को तत्काल चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई. ट्रेन के कोच को काटकर यात्रियों को बाहर निकाला गया.





उत्तर रेलवे के मण्डल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा की उपस्थति में मण्डल के संरक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी समर्थ गुप्ता के संयोजन में डिवीजनल ऑपरेशनल ट्रेनिंग सेंटर/सेफ्टी कैंप के निकट (आलमबाग थाने के पीछे) स्थित लखनऊ यार्ड की पीओएच साइडिंग में एक मॉकड्रिल का आयोजन किया गया. इस मॉकड्रिल का उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए तैयारी और प्रशिक्षण की समीक्षा करना था.

उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि इस मॉकड्रिल में एक यात्रा स्पेशल रेलगाड़ी (चंडीगढ़-वाराणसी) के तीन कोचों में हुई दुर्घटना और इन कोचों में आग लगने की स्थिति का वास्तविक रूप में प्रदर्शन किया गया. इस दौरान राहत और बचाव कार्यों के साथ-साथ आपदा प्रबंधन की कार्यविधि का परीक्षण किया गया.

उन्होंने बताया कि यह मॉकड्रिल आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित और उचित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. इस मॉकड्रिल में नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF), स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF), फायर ब्रिगेड विभाग, स्थानीय पुलिस, रेड क्रॉस सोसायिटी, रेलवे का चिकित्सा विभाग, स्काउट एवं गाइड, रेल सुरक्षा बल, वाणिज्य विभाग, परिचालन विभाग रेलवे और जिला प्रशासन के सिविल डिफेन्स ने सामूहिक रूप से साझा तालमेल के साथ इस मॉकड्रिल को सम्पन्न किया. उन्होंने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में चोटिल यात्रियों की एक सूची तैयार की गई. मॉकड्रिल में दुर्घटना राहत ट्रेन और दुर्घटना राहत मेडिकल यान भी पहुंची. आग पर काबू पाने से लेकर यात्रियों का रेस्क्यू भी किया गया.




मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि रेलवे और राज्य प्रशासन के आपसी सहयोग और तालमेल के साथ इस मॉकड्रिल को सम्पन्न किया गया. इस प्रकार की गतिविधि से रेलकर्मियों को रेलवे में होने वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना के प्रति सजग और जागरूक करते हुए त्वरित राहत और बचाव कार्य करने के साथ ही आपदा प्रबंधन के लिए उठाए जाने वाले कदम उठाने के लिए किया जाता है.

