लखनऊ के आलमबाग यार्ड पर माॅक ड्रिल; दो ट्रेनों की टक्कर और आग की सूचना पर पहुंचे अधिकारी, रेस्क्यू ऑपरेशन का हुआ अभ्यास

लखनऊ : राजधानी के आलमबाग इलाके में शुक्रवार को रेलवे की तरफ से मॉकड्रिल की गई. माॅकड्रिल में दो ट्रेनों में आमने-सामने जबरदस्त टक्कर से तीन कोच में आग लगने के बाद यात्रियों को रेस्क्यू करने का अभ्यास किया गया. इस दौरान आनन फानन में कंट्रोल को सूचना दी गई. मौके पर रेलवे समेत अन्य विभागों की बचाव टीमें घायल यात्रियों को तत्काल चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई. ट्रेन के कोच को काटकर यात्रियों को बाहर निकाला गया.









उत्तर रेलवे के मण्डल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा की उपस्थति में मण्डल के संरक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी समर्थ गुप्ता के संयोजन में डिवीजनल ऑपरेशनल ट्रेनिंग सेंटर/सेफ्टी कैंप के निकट (आलमबाग थाने के पीछे) स्थित लखनऊ यार्ड की पीओएच साइडिंग में एक मॉकड्रिल का आयोजन किया गया. इस मॉकड्रिल का उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए तैयारी और प्रशिक्षण की समीक्षा करना था.