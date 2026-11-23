MOCK DRILL: भीलवाड़ा डेयरी में आग से 8 मजदूर झुलसने से हड़कंप...फिर कैसे ली प्रशासन ने राहत, जानिए
सोमवार सुबह 11 बजे आग की सूचना से अफरातफरी मच गई, लेकिन मॉक ड्रिल का पता चलने पर सबने राहत की सांस ली.
Published : November 23, 2026 at 2:20 PM IST
भीलवाड़ा: भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ परिसर (BHILWARA DAIRY) में सोमवार सुबह 11 बजे अचानक आग की सूचना पर हड़ंकप मच गया. सूचना पर पुलिस, प्रशासनिक, सिविल डिफेंस, आपदा, चिकित्सा व अग्निशमन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और समय पर आग पर काबू पाकर राहत की सांस ली. आग से आठ मजदूर झुलस गए, जिन्हें भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया गया. यह सब नजारा डेयरी में सुरक्षा इंतजाम परखने को किए मॉक ड्रिल का पार्ट था.
भीलवाड़ा एसडीम प्रमोद सीरवी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर साल में दो बार मॉक ड्रिल की जाती है. सोमवार को डेयरी परिसर में मॉक ड्रिल की गई. इसमें सभी टीमें आग की सूचना के बाद महज 10 मिनट में पहुंच गई. सीरवी ने कहा कि भीलवाड़ा प्रशासन ने राज्य सरकार से मिले निर्देश के अनुसार रिस्पांस टाइम चेक किया ताकि हमारी मशीनरी सर्तक रहे या कोई भी आपदा होने पर सभी टीम में कितना अलर्ट हैं, यह जांच की गई.
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मॉक ड्रिल के दौरान एडिशनल एसपी राजेश आर्य, एसडीएम प्रमोद सीरवी व भीलवाड़ा तहसीलदार, आपदा प्रबंधन, पुलिस व अग्निक्षमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. एसडीएम ने बताया कि सभी टीमें सूचना के 10 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंच गई थी. टीमों ने जिम्मेवारी के साथ काम किया. आग से 8 कैजुअल्टी आई, जिन्हें महात्मा गांधी अस्पताल में भेजा गया. टेस्टिंग के दौरान अच्छा रिस्पॉन्स रहा है.