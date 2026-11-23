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MOCK DRILL: भीलवाड़ा डेयरी में आग से 8 मजदूर झुलसने से हड़कंप...फिर कैसे ली प्रशासन ने राहत, जानिए

भीलवाड़ा डेयरी में मॉक ड्रिल का नजारा ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ परिसर (BHILWARA DAIRY) में सोमवार सुबह 11 बजे अचानक आग की सूचना पर हड़ंकप मच गया. सूचना पर पुलिस, प्रशासनिक, सिविल डिफेंस, आपदा, चिकित्सा व अग्निशमन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और समय पर आग पर काबू पाकर राहत की सांस ली. आग से आठ मजदूर झुलस गए, जिन्हें भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया गया. यह सब नजारा डेयरी में सुरक्षा इंतजाम परखने को किए मॉक ड्रिल का पार्ट था.