यूपी के 75 जिलों में अचानक हुआ ब्लैकआउट; बजने लगे सायरन और गिरने लगे बम, मची अफरा-तफरी!
उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आपात स्थिति से निपटने के लिए किया गया मॉक ड्रिल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 23, 2026 at 7:29 PM IST|
Updated : January 23, 2026 at 7:42 PM IST
लखनऊ: दुश्मन देश का जहाज हमले की नीयत से आसमान में उड़ रहा था. इस बात की आशंका थी कि बमों से हमला होगा. तत्काल सायरन बजाए गए और ब्लैकआउट कर दिया गया. नागरिक सुरक्षा समिति के सदस्यों ने और आपदा प्रबंधन टीम ने पहले तो नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा और जो नहीं पहुंच सके वह जमीन पर लेट गए. हमला हुआ मगर कोई खास नुकसान नहीं हुआ. घायलों को सुरक्षित एंबुलेंस के जरिए अस्पतालों में पहुंचाया गया और जहां भी आग लगी थी उसे पर काबू पाया गया. यह किसी वास्तविक हमले की कहानी नहीं है.
सीएम योगी की मौजूदगी में हुई मॉकड्रिलः लखनऊ पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में नागरिक सुरक्षा समिति की ओर से यह कार्यवाही की गई. प्रदेश के सभी जिलों में शाम 6:00 के करीब हुई इस मॉक ड्रिल के जरिए युद्ध के दौरान नागरिकों को किस तरह से बचाना है, इसका प्रदर्शन किया गया. हर जिले के मुख्यालयों पर 6 बजते ही अचानक ब्लैक आउट हो गया और सायरन बजने लगे.
'नेताजी' सुभाष चंद्र बोस की जयंती 'पराक्रम दिवस' के अवसर पर लखनऊ में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल हेतु आयोजित कार्यक्रम में... https://t.co/pAwvpm0X3X— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) January 23, 2026
दो मिनट बाद ऑल क्लियर सायरन बजाः सायरन बजते ही नागरिकों द्वारा बंकर एवं खुले मैदान में निर्धारित सुरक्षा उपाय अपनाते हुए स्वयं को सुरक्षित करने का अभ्यास कराया गया. इस दौरान पेट्रोल, लकड़ी एवं गैस सिलेंडर से उत्पन्न आग की घटनाओं का भी प्रदर्शन किया गया. रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडर में आग, चलती कार में विस्फोट तथा मैदान में घायल नागरिकों की स्थिति दर्शाई गई. लगभग दो मिनट बाद ऑल क्लियर सायरन बजाया गया. आईसीओ द्वारा कंट्रोल रूम को हताहतों की संख्या एवं स्थिति की जानकारी दी गई तथा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड एवं एम्बुलेंस को तत्काल सूचना दी गई. स्वयंसेवकों द्वारा घायलों की सहायता एवं सुरक्षित नागरिकों को स्थानांतरित करने का कार्य किया गया.
इसके अतिरिक्त, बहुमंजिला भवन में आग लगने की स्थिति में पहली मंज़िल पर फंसे बच्चे को जाल के माध्यम से सुरक्षित नीचे उतारने तथा फायर सूट पहनकर आग में फंसी कैजुअल्टी को बाहर निकालने का प्रदर्शन किया गया. सभी विभागों की आपातकालीन गाड़ियों द्वारा त्वरित राहत एवं बचाव कार्य किया गया. चीफ वार्डेन अमरनाथ मिश्र द्वारा विशेष प्रदर्शन के अंतर्गत आग से एक बछड़े को सुरक्षित बाहर निकालकर पशु-सुरक्षा का भी उदाहरण प्रस्तुत किया गया.इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में आम नागरिकों, स्वयंसेवकों एवं विभिन्न विभागों के बीच समन्वय एवं त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता को सुदृढ़ करना रहा.
फर्रुखाबाद में भी हुई मॉकड्रिलः फर्रुखाबाद में अग्निशमन कार्यालय मॉकड्रिल का आयोजन किया गया. 06:00 pm पर सायरन बजते ही ब्लैकआउट हुआ. इसके बाद 2 मिनिट बाद पुनः सायरन बजने पर मॉकड्रिल शुरू हुई. फायर टेंडर द्वारा लगी हुई आग को बुझाया गया. इसके बाद घायलों का रेस्क्यू कर उनको प्राथमिक उपचार दिया गया.छत पर मौजूद घायलों को रस्सी के सहारे उतारकर उपचार देकर अस्पताल ले जाया गया.
अचानक ब्लास्ट के साथ बत्ती गुलः इसी तरह उन्नाव में भी आपात परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए बड़े मॉकड्रिल का आयोजन किया गया. पुलिस लाइन परिसर में आयोजित इस मॉकड्रिल को महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर समर्पित किया गया. अभ्यास के दौरान कुछ समय के लिए शहर में बिजली आपूर्ति बंद कर ब्लैकआउट जैसी स्थिति उत्पन्न की गई, जिससे युद्धकालीन हालात और हवाई हमले जैसी आपदाओं का वास्तविक अभ्यास किया जा सके. पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने बताया कि इस मॉकड्रिल का मुख्य उद्देश्य किसी भी आपदा या आपात स्थिति में सभी विभागों के बीच बेहतर तालमेल और त्वरित प्रतिक्रिया को मजबूत करना है. नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर आयोजित यह मॉकड्रिल देशभक्ति, अनुशासन और कर्तव्यबोध की भावना को भी जागृत करती है. एसपी ने कहा कि इस तरह की ड्रिल के दौरान घबराएं नहीं, अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन का सहयोग करें.
रायबरेली में परखी गई प्रशासन की सतर्कताः रायबरेली शहर कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित राजकीय कॉलोनी के ग्राउड में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया. इस दौरान स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन विभाग तथा मिलिट्री के जवानों की सहभागिता रही. मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में आमजन को स्वयं को सुरक्षित रखने के उपायों की जानकारी देना तथा विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय को परखना था. ड्रिल के दौरान यह अभ्यास कराया गया कि ब्लैकआउट की स्थिति में किस प्रकार घरों व खुले स्थानों पर रहकर स्वयं को सुरक्षित रखा जाए. अनावश्यक रोशनी से कैसे बचा जाए और आपदा के समय प्रशासनिक निर्देशों का पालन कैसे किया जाए. लोगों को घबराने के बजाय संयम बरतने और सतर्क रहने के संदेश भी दिए गए.
इसे भी पढ़ें- यूपी के 75 जिलों में आज ब्लैकआउट का ऐलान; घरों-दुकानों की लाइट रहेगी बंद, जानिए वजह