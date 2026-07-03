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Mock Drill: दिल्ली–जयपुर हाइवे 48 पर बस और ट्रक की टक्कर, बचाव कार्य में जुटे राहतकर्मी

बस में लगी आग को बुझाया ( ETV Bharat Kotputli-Behror )