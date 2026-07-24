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Mock Drill : जवाहर सागर डैम पर आतंकी हमला, ATS ने 2 आतंकियों को मार गिराया

बूंदी: जिले के डाबी थाना क्षेत्र स्थित जवाहर सागर डैम पर अचानक दो आतंकवादियों के घुसने की सूचना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर आ गया. डाबी थाना पुलिस ने तत्काल डैम परिसर की घेराबंदी कर दी, जबकि कोटा से एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (एटीएस) की विशेष टीम मौके पर पहुंची. कुछ ही देर में एटीएस ने रणनीतिक कार्रवाई करते हुए दोनों आतंकवादियों को मार गिराने का ऑपरेशन पूरा कर लिया.

घटनाक्रम को देखकर वहां मौजूद लोगों में दहशत का माहौल बन गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद स्थिति स्पष्ट हुई कि यह किसी वास्तविक आतंकी हमले की नहीं, बल्कि सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए आयोजित आतंकवाद निरोधक मॉक ड्रिल थी. इसके बाद पुलिस, प्रशासन और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली. जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता किशन सुखवानी ने बताया कि जवाहर सागर डैम को प्रदेश के महत्वपूर्ण और संवेदनशील जल संसाधन स्थलों में गिना जाता है.

एटीएस ऑपरेशन के दौरान मारे गए आतंकवादी (ETV Bharat Bundi)

ऐसे में किसी भी संभावित आतंकी खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों का परीक्षण करने के उद्देश्य से यह अभ्यास आयोजित किया गया. मॉक ड्रिल में एटीएस, डाबी थाना पुलिस और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से भाग लेते हुए आपसी समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का प्रदर्शन किया. जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता ने बताया कि डैम की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से एटीएस द्वारा यह विशेष मॉक ड्रिल आयोजित की गई.