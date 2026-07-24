Mock Drill : जवाहर सागर डैम पर आतंकी हमला, ATS ने 2 आतंकियों को मार गिराया
आतंकी हमले का कुछ देर में खुला राज. बूंदी में सुरक्षा को लेकर बड़ा मॉक ड्रिल ऑपरेशन. जानिए क्या हुआ खास...
Published : July 24, 2026 at 1:02 PM IST
बूंदी: जिले के डाबी थाना क्षेत्र स्थित जवाहर सागर डैम पर अचानक दो आतंकवादियों के घुसने की सूचना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर आ गया. डाबी थाना पुलिस ने तत्काल डैम परिसर की घेराबंदी कर दी, जबकि कोटा से एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (एटीएस) की विशेष टीम मौके पर पहुंची. कुछ ही देर में एटीएस ने रणनीतिक कार्रवाई करते हुए दोनों आतंकवादियों को मार गिराने का ऑपरेशन पूरा कर लिया.
घटनाक्रम को देखकर वहां मौजूद लोगों में दहशत का माहौल बन गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद स्थिति स्पष्ट हुई कि यह किसी वास्तविक आतंकी हमले की नहीं, बल्कि सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए आयोजित आतंकवाद निरोधक मॉक ड्रिल थी. इसके बाद पुलिस, प्रशासन और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली. जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता किशन सुखवानी ने बताया कि जवाहर सागर डैम को प्रदेश के महत्वपूर्ण और संवेदनशील जल संसाधन स्थलों में गिना जाता है.
ऐसे में किसी भी संभावित आतंकी खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों का परीक्षण करने के उद्देश्य से यह अभ्यास आयोजित किया गया. मॉक ड्रिल में एटीएस, डाबी थाना पुलिस और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से भाग लेते हुए आपसी समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का प्रदर्शन किया. जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता ने बताया कि डैम की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से एटीएस द्वारा यह विशेष मॉक ड्रिल आयोजित की गई.
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अभ्यास के तहत एक काल्पनिक परिदृश्य तैयार किया गया, जिसमें दो आतंकवादियों के डैम परिसर में घुसपैठ करने की सूचना प्रसारित की गई. सूचना मिलते ही पुलिस और एटीएस की टीमों ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर ली. पूर्व निर्धारित रणनीति के अनुसार कमांडो दस्तों ने संवेदनशील क्षेत्रों की तलाशी ली और ऑपरेशन को अंजाम देते हुए दोनों 'काल्पनिक आतंकवादियों' को मार गिराने का सफल अभ्यास किया.
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इस दौरान संदिग्धों की तलाश, महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा, आम नागरिकों की सुरक्षित निकासी, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वित कार्रवाई का भी प्रभावी प्रदर्शन किया गया. पूरे अभियान का उद्देश्य यह परखना था कि वास्तविक संकट की स्थिति में सुरक्षा एजेंसियां कितनी तेजी और दक्षता से कार्रवाई कर सकती हैं. मॉक ड्रिल का नेतृत्व एटीएस कमांडेंट कीर्ति और उनकी टीम ने किया. ऑपरेशन के दौरान डाबी थानाधिकारी हेमराज शर्मा, सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता संजय मीणा, जूनियर इंजीनियर राहुल खींची, सहायक अभियंता किशन सुखवानी, मुस्ताक खान सहित पुलिस, एटीएस और जल संसाधन विभाग के अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे.