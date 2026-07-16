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Mock Drill : नोनेरा डैम पर आतंकी हमला, इंजीनियरों को बनाया बंधक, ATS ने जान पर खेल बचाया...

अत्याधुनिक हथियारों के साथ एटीएस के जवानों ने बिल्डिंग को घेर रखा है... ( ETV Bharat Kota )

इटावा (कोटा) : जिले में काली सिंध नदी पर 2 साल पहले बनकर तैयार हुए नोनेरा डैम पर आतंकी हमले की जानकारी सामने आई है, जिसमें जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को बंधक बना लिया गया. इसके साथ ही डैम को बम से उड़ने की धमकी दी गई. इसके बाद राजस्थान की एंटी टेररिज्म स्क्वाड (एटीएस) ने ऑपरेशन चलाया. इसके बाद इंजीनियरों को सुरक्षित बाहर निकल गया है और दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया है. इस दौरान एटीएस के डेट दर्जन से ज्यादा जवान मौके पर पहुंचे थे, साथ ही जान पर खेल कर बचाया है. साथ ही बूढ़ादीत थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची थी. बूढ़ादीत थाने की थानाधिकारी दीप्ति रानी मीणा ने बताया कि दोपहर में मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी. यह पूरी मॉक ड्रिल एटीएस के जरिए आयोजित की गई थी, जिसमें एटीएस की टीम कोटा से पहुंची थी. एटीएस के जवान और कमांडो ऑपरेशन को अंजाम देते हुए (ETV Bharat Kota)