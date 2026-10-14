ETV Bharat / state

दुर्गा पूजा को लेकर धनबाद पुलिस अलर्ट, पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल, भीड़ और उपद्रव से निपटने की तैयारी तेज

पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल ( ETV BHARAT )

धनबाद: दुर्गा पूजा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए धनबाद पुलिस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी सिलसिले में पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल आयोजित कर जवानों की तैयारी और आपात परिस्थितियों से निपटने की क्षमता को परखा गया. सिटी एसपी के नेतृत्व में हुए इस अभ्यास में डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक डीएसपी भी शामिल हुए.

मॉक ड्रिल के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और उपद्रव की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने का अभ्यास कराया गया. दुर्गा पूजा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए धनबाद पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक नहीं चाहती. पुलिस लाइन में आयोजित मॉक ड्रिल के जरिए जवानों को संभावित चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार किया गया.