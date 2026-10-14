दुर्गा पूजा को लेकर धनबाद पुलिस अलर्ट, पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल, भीड़ और उपद्रव से निपटने की तैयारी तेज
दुर्गा पूजा को लेकर धनबाद पुलिस अलर्ट है. त्योहार से पहले सुरक्षा जवानों ने पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल की. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 14, 2026 at 4:28 PM IST
धनबाद: दुर्गा पूजा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए धनबाद पुलिस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी सिलसिले में पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल आयोजित कर जवानों की तैयारी और आपात परिस्थितियों से निपटने की क्षमता को परखा गया. सिटी एसपी के नेतृत्व में हुए इस अभ्यास में डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक डीएसपी भी शामिल हुए.
मॉक ड्रिल के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और उपद्रव की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने का अभ्यास कराया गया. दुर्गा पूजा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए धनबाद पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक नहीं चाहती. पुलिस लाइन में आयोजित मॉक ड्रिल के जरिए जवानों को संभावित चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार किया गया.
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पर्व के दौरान शांति भंग करने की कोशिश करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी. किसी भी तरह की गड़बड़ी की सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी. सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए दूसरे जिलों से पुलिस बल और होमगार्ड की तैनाती की जा रही है.
जानकारी के मुताबिक, 400 होमगार्ड धनबाद पहुंच चुके हैं. जबकि 700 और जवानों के आने की संभावना है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, त्योहार के दौरान पर्याप्त बल की तैनाती के साथ संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जाएगी. हर बड़े पर्व से पहले इस तरह का पूर्वाभ्यास किया जाता है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से समय रहते निपटा जा सके.
इधर, दुर्गा पूजा को लेकर जिले के वरीय अधिकारी भी लगातार सक्रिय हैं. एसएसपी और उपायुक्त विभिन्न पूजा पंडालों का निरीक्षण कर सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा ले चुके हैं. इसके अलावा, लोगों में सुरक्षा का भरोसा कायम करने और असामाजिक तत्वों को स्पष्ट संदेश देने के लिए फ्लैग मार्च निकालने की भी तैयारी है.
पूजा के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी. श्रद्धालुओं की भीड़ और वाहनों के बढ़ते दबाव को देखते हुए चार मार्गों पर यातायात का रूट बदला गया है. रणधीर वर्मा चौक पर नो एंट्री लागू रहेगी और वाहनों को पुराना बाजार की ओर डायवर्ट किया गया है.
वहीं, सरायढेला के आविष्कार और थाना मोड़ के आसपास सप्तमी से दशमी तक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा. इन बदलावों का उद्देश्य पूजा पंडालों के आसपास जाम की स्थिति से बचना और श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुरक्षित बनाना है. कुल मिलाकर, दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए धनबाद पुलिस सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन पर विशेष जोर दे रही है. पुलिस प्रशासन ने लोगों से निर्धारित मार्गों का इस्तेमाल करने, यातायात नियमों का पालन करने और पर्व के दौरान शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की है.
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