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मॉक ड्रिल: अडानी विलमर फैक्ट्री में 'भीषण आग' से मचा हड़कंप, सायरन बजते ही दौड़ा प्रशासन

मॉक ड्रिल के दौरान आग पर नियंत्रण, रेस्क्यू ऑपरेशन और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की प्रक्रिया का विस्तार से परीक्षण किया गया.

Civil Defence personnel transporting injured for treatment
घायलों को इलाज के लिए ले जाते सिविल डिफेंस के जवान (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 30, 2026 at 1:46 PM IST

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बूंदी: सिलोर रोड स्थित अडानी विलमर फैक्ट्री में गुरुवार सुबह भीषण आग लगने की सूचना से कुछ देर के लिए पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया. जिला कंट्रोल रूम में जैसे ही आग लगने और कई लोगों के झुलसने की सूचना पहुंची, पुलिस, प्रशासन, चिकित्सा, अग्निशमन, सिविल डिफेंस और क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) पूरी सक्रियता के साथ घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ी. हालांकि बाद में स्पष्ट हुआ कि यह पूरा घटनाक्रम किसी वास्तविक हादसे का नहीं, बल्कि आपदा की स्थिति में विभिन्न विभागों की तैयारियों को परखने के लिए आयोजित मॉक ड्रिल का हिस्सा था.

मॉक ड्रिल के तहत फैक्ट्री परिसर में भीषण आग लगने और कई कर्मचारियों के झुलसने का काल्पनिक परिदृश्य तैयार किया गया. सूचना मिलते ही एडीएम सीलिंग रमेश देव और पुलिस अधीक्षक संजय सिंह चंपावत के नेतृत्व में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों की कमान संभाली. अधिकारियों ने विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए पूरे अभियान की निगरानी की घटनास्थल पर पहुंची. चिकित्सा टीम ने घायलों की भूमिका निभा रहे लोगों को तत्काल स्ट्रेचर पर प्राथमिक उपचार दिया और एंबुलेंस के माध्यम से जिला चिकित्सालय पहुंचाया.

मॉक ड्रिल में दिखी बचावकर्मियों की तत्परता, देखें वीडियो (ETV Bharat Bundi)

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उधर, जिला पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम, सामान्य पुलिस बल और महिला पुलिस दल ने घटनास्थल को घेरकर सुरक्षा व्यवस्था संभाली. सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों ने भी घायलों को सुरक्षित बाहर निकालने, प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराने और राहत कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई. नगर परिषद अग्निशमन विभाग की टीम ने फायर ब्रिगेड वाहनों के साथ मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की. निर्धारित समय सीमा के भीतर आग पर काबू पाने का अभ्यास किया गया. इस दौरान आग पर नियंत्रण, रेस्क्यू ऑपरेशन और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की प्रक्रिया का विस्तार से परीक्षण किया गया.

ADM administering the oath to personnel during mock drill
मॉक ड्रिल के दौरान कार्मिकों को शपथ दिलाते एडीएम सीलिंग (ETV Bharat Bundi)

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अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय सिंह चंपावत ने बताया कि मॉक ड्रिल के दौरान जिला प्रशासन ने यह भी परखा कि किसी औद्योगिक इकाई में अचानक आग लगने जैसी बड़ी आपदा की स्थिति में सूचना तंत्र कितनी तेजी से काम करता है और राहत-बचाव दल कितने कम समय में घटनास्थल तक पहुंचकर प्रभावी कार्रवाई कर सकते हैं. अधिकारियों ने पूरे अभ्यास के दौरान विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करते हुए आवश्यक सुझाव भी दिए. इस दौरान एडीएम सीलिंग रमेश देव ने मौजूद अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य राहत बचाव से जुड़े लोगों को शपथ दिलाई.

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MOCK DRILL IN BUNDI
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अडानी विलमर फैक्ट्री में मॉक ड्रिल
MOCK DRILL AT ADANI WILMAR FACTORY

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