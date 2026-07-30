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मॉक ड्रिल: अडानी विलमर फैक्ट्री में 'भीषण आग' से मचा हड़कंप, सायरन बजते ही दौड़ा प्रशासन

घायलों को इलाज के लिए ले जाते सिविल डिफेंस के जवान ( ETV Bharat Bundi )