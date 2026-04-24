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बूंदी में मॉक ड्रिल: बस स्टैंड पर 'एयर स्ट्राइक', सूचना पर दौड़ा प्रशासन, परखा आपात स्थिति में रिस्पॉन्स टाइम

बूंदी में बस स्टैंड पर मॉक ड्रिल ( ETV Bharat Bundi )