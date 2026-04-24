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बूंदी में मॉक ड्रिल: बस स्टैंड पर 'एयर स्ट्राइक', सूचना पर दौड़ा प्रशासन, परखा आपात स्थिति में रिस्पॉन्स टाइम

प्रशासन ने देखा कि सूचना मिलने के बाद कौनसी टीम कितनी देर में मौके पर पहुंची और राहत कार्य कितनी तेजी एवं कुशलता से किया.

Mock Drill at the Bus Stand in Bundi
बूंदी में बस स्टैंड पर मॉक ड्रिल (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 24, 2026 at 8:41 PM IST

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बूंदी: जिला मुख्यालय के बस स्टैंड पर शुक्रवार देर शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब हवाई हमले (एयर स्ट्राइक) की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम के जरिए प्रशासन तक पहुंची. सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस, दमकल, सिविल डिफेंस और चिकित्सा विभाग सहित सभी संबंधित एजेंसियां अलर्ट मोड में आई और कुछ देर में मौके पर पहुंच राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. हालांकि बाद में स्पष्ट हुआ कि यह हमला असली नहीं था, बल्कि आपदा प्रबंधन की तैयारियां परखने की मंशा से की गई मॉक ड्रिल थी.

'झुलस' गई सवारियां: कार्यवाहक जिला कलेक्टर रामकिशोर मीणा ने बताया कि बस स्टैंड परिसर में एयर स्ट्राइक जैसी स्थिति का दृश्य तैयार किया गया. इसमें 20 यात्रियों के घायल और कुछ के हताहत होना दर्शाया गया. घटनास्थल पर आग लगने और बस सवारियों के झुलसने की स्थिति भी बनाई. इससे राहत एवं बचाव दलों की तत्परता और समन्वय क्षमता जांची, जैसे ही सूचना फैली. मौके पर अफरा-तफरी मच गई. बड़ी संख्या में लोग बस स्टैंड में एकत्रित हो गए. सबसे पहले सिविल डिफेंस और एंबुलेंस की टीमें घटनास्थल पर पहुंची. घायलों को प्राथमिक उपचार देते हुए सुरक्षित जगह पहुंचाना शुरू किया. इसके बाद दमकल की गाड़ियां आई और आग पर काबू पाने की कार्रवाई की. पुलिस ने क्षेत्र को घेरकर सुरक्षा व्यवस्था संभाली और भीड़ को काबू में किया. एसडीआरएफ और स्काउट-गाइड जवानों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में सक्रिय भूमिका निभाई. घायलों को स्ट्रेचर से एंबुलेंस तक पहुंचाया.

बूंदी बस स्टैंड पर मॉक ड्रिल (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें: रेलवे स्टेशन पर एयर स्ट्राइक की मॉक ड्रिल, कलेक्टर ने विभागों के रिस्पॉन्स टाइम पर जताया संतोष

गूंजता रहा सायरन : मीणा ने बताया कि मॉक ड्रिल के दौरान पूरे क्षेत्र में सायरन गूंजता रहा ताकि वास्तविक आपात स्थिति लगे. जिले के विभिन्न बांधों पर सायरन बजाए गए, ताकि आपात सूचना तंत्र की प्रभावशीलता जांच सकें. प्रशासन ने यह भी देखा कि सूचना मिलने के बाद कौनसी टीम कितनी देर में मौके पर पहुंची और राहत कार्य कितनी तेजी एवं कुशलता से किया. मीणा ने पूरे घटनाक्रम का बारीकी से निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि इस तरह की मॉक ड्रिल का उद्देश्य विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बनाना और आपत स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है. इस दौरान चिकित्सा विभाग की टीमों ने घायलों को प्राथमिक उपचार देने और अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया का अभ्यास किया.

Announcement during the Mock Drill
मॉक ड्रिल में एनाउंसमेंट (ETV Bharat Bundi)

यातायात प्रभावित: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा ने बताया कि अभ्यास में मिली कमियां चिह्नित की ताकि भविष्य में सुधार किया जा सके. ऐसे अभ्यास समय-समय पर किए जाते रहेंगे, ताकि सभी विभाग सतर्क और तैयार रहें. मुख्य प्रबंधक घनश्याम गौड़ ने बताया कि मॉक ड्रिल के चलते बस स्टैंड पर कुछ समय यातायात प्रभावित हुआ, लेकिन रोडवेज प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर स्थिति को नियंत्रित किया.

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