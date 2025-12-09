ETV Bharat / state

आयुष और स्वास्थ्य विभाग के बीच फंसे MOCH, नहीं मिल रहा प्रमोशन, स्वास्थ्य महानिदेशक बोले- आदेश मिलेगा तो दिखवाया जाएगा

MOCH की नियुक्ति आयुष विभाग में होती है, पर काम स्वास्थ्य विभाग का करते हैं. वेतन भी स्वास्थ्य विभाग से ही मिलता है.

आयुष और स्वास्थ्य विभाग के बीच फंसे MOCH. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 4:12 PM IST

लखनऊ : प्रदेश में कार्यरत चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य (Medical Officer Community of Health- MOCH) आयुर्वेद और स्वास्थ्य विभाग के बीच फंस कर रह गए हैं. MOCH को आयुर्वेद विभाग से स्वास्थ्य विभाग में भेजने की बातें पहले ही हो चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया. यही कारण है कि इन्हें प्रोन्नति ही नहीं मिलती है. इनकी नियुक्ति तो आयुष विभाग में होती है, पर काम स्वास्थ्य विभाग का करते हैं और वेतन भी उन्हें स्वास्थ्य विभाग से ही मिलता है. जब प्रोन्नति की बात आती है तो दोनों विभाग पीछे हो जाते हैं.

आयुष विभाग में MOCH के पद पर नियुक्ति के बाद इन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनाती दी जाती है. यहां स्वास्थ्य विभाग इनसे सभी तरह के चिकित्सकीय एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों के कार्य कराता है. MOCH की मांग पर चिकित्सा विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव सुमिता कांडपाल ने अप्रैल 1994 को आदेश दिया कि MOCH का अधिष्ठान का कार्य तत्काल प्रभाव से चिकित्सा अनुभाग-9 को आवंटित किया जाए.

यह आदेश स्वास्थ्य महानिदेशालय और आयुष विभाग को भेजा गया. इसके बाद मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. ऐसे ही आयुर्वेद विभाग के निदेशक ने सात नवंबर 2024 को अदालत के एक मामले में यह संस्तुति दी कि MOCH को पद सहित स्वास्थ्य विभाग में समाहित किया जा सकता है. ऐसे में इनके सभी अभिलेख स्वास्थ्य विभाग को भेज दिए जाएंगे.

इस आदेश में 16 जुलाई 1992 के आदेश का हवाला दिया गया था, जिसमें प्रमुख सचिव ने आदेश दिया था कि MOCH का अलग संवर्ग बनेगा जिसका प्रशासनिक नियंत्रण महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व परिवार कल्याण के पास रहेगा. यह तर्क दिया गया कि जब MOCH से सभी कार्य स्वास्थ्य विभाग ले रहा है और वेतन भी वही दे रहा है, तो इन्हें स्वास्थ्य विभाग के अधीन ही रखा जाना उचित होगा.

इस मामले में स्वास्थ्य महानिदेशालय में पत्रावलियां भेजी गई, लेकिन अभिलेख स्वीकार करने के संबंध में स्वास्थ्य महानिदेशालय ने अब तक कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया है. स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. रतन पाल सिंह सुमन ने कहा कि यह सही है कि MOCH को वेतन स्वास्थ्य विभाग देता है, लेकिन इनका अधिष्ठान अभी आयुष में ही है. इनका अधिष्ठान स्वास्थ्य विभाग में करने के संबंध में फिलहाल कोई आदेश नहीं मिला है. शासन से कोई आदेश मिलेगा तो दिखवाया जाएगा.

