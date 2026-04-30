मोबाइल टावर्स बने माओवाद की ताबूत में अंतिम कील, कनेक्टिविटी बढ़ने पर सिमटा लाल घेरा
बस्तर में मोबाइल टावर्स ने माओवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम किया.आंकड़े बताते हैं कनेक्टिविटी बढ़ने से लाल घेरा कम हुआ.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 30, 2026 at 1:30 PM IST|
Updated : April 30, 2026 at 1:51 PM IST
बस्तर : छत्तीसगढ़ के बस्तर में बीते 4 दशकों से काबिज रहे माओवादियों के अवैध गढ़ को नेस्तनाबूद करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मोबाइल टावर्स ने निभाई है. माओवादी अंदरूनी क्षेत्रों में सड़क और सरकारी सिस्टम को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ने से रोकते थे. लेकिन पुलिस कैंप के साथ ही मोबाइल नेटवर्क सिस्टम ने माओवादियों तक पुलिस की पहुंच आसान बना दी.
माओवादियों की गतिविधियों की मिली सूचना
माओवादियों के हर गतिविधि की सूचना मोबाइल नेटवर्क के जरिए आसानी से पुलिस को मिल रही थी. जिसकी वजह से माओवादियों की घेराबंदी और लंबे समय तक किसी ठिकाने में छिपकर रहना उनके लिए मुश्किल हो गया था. मोबाइल नेटवर्क के कारण माओवादियों की लोकेशन आउट होने के साथ ही पुलिस के लिए उनके खिलाफ ऑपरेशन काफी आसान हो गए.
क्या कहते हैं आंकड़े ?
छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद 2023 तक बीएसएनएल ने 640 टावर लगाए. निजी कंपनियों के आंकड़ों को देखें तो ये 800 के करीब थे. वजह यह थी कि माओवादी निजी कंपनियों के साथ ही बीएसएनएल के टावरों को अंदरूनी क्षेत्र में लगने देते नहीं थे. क्योंकि उन्हें पता था कि नेटवर्क होने पर मोबाइल का इस्तेमाल कर आसानी से उनकी मुखबिरी की जा सकती है.
बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि मोबाइल कनेक्टिविटी के माध्यम से स्थानीय युवाओं को बाहर की दुनिया से रूबरू कराने के उद्देश्य से विगत समय में काफी बड़ी संख्या में मोबाइल टावरों की स्थापना की गई.
बीते 4-5 सालों में करीब 10 हजार स्क्वॉयर किलोमीटर का एरिया पुलिस ने मोबाइल टावरों से कवर किया है. वहीं अंदरूनी एवं सीमावर्ती इलाके में करीब 2-3 हजार स्क्वॉयर किलोमीटर का एरिया बचा हुआ है. जल्द ही ग्रामीणों की मांग के अनुसार उन इलाकों में भी मोबाइल टॉवर स्थापित किए जाएंगे. टॉवरों में 4G टॉवर भी शामिल है. जिससे छात्रों को पढ़ाई में सुविधा मिल सके- सुंदरराज पी,आईजी बस्तर
सुंदरराज पी के मुताबिक मोबाइल टॉवर से पुलिस को माओवादियों की हर मूवमेंट की जानकारी मिलने लगी. इसलिए 2023 से 25 के बीच माओवादियों को बड़ी आसानी से पुलिस ने समेट दिया और उनके क्षेत्र सीमित हो गए. साल 2026 आते-आते माओवादियों को आत्मसमर्पण या फिर न्यूट्रिलाइज करना आसान हो गया. जिसकी वजह से अब बस्तर से सशत्र माओवाद पूरी तरह समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया है.
2023 के बाद आया था बड़ा बदलाव
बस्तर में माओवाद के खिलाफ हालात तब बदले जब 2023 में पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से फॉरवर्ड बेस कैंप खोलना शुरू किया. पहली योजना नक्सलियों के क्षेत्रों में कैंप स्थापित करने की थी. इसके बाद इन कैंपों में इंटेंसिव मोबाइल नेटवर्क टावर स्थापित किए गए. ऐसे 170 टावर माओवादियों के बटालियन नंबर एक दक्षिण बस्तर डिवीजन और पश्चिम बस्तर डिवीजन को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए. इससे तेलंगाना की सीमावर्ती क्षेत्र पर भी छत्तीसगढ़ पुलिस की निगरानी तेज हो गई.इसी का परिणाम है कि आज बस्तर नक्सलमुक्त है.
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