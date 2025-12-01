जौनपुर में मोबाइल टॉवर के चौकीदार की ईंट-पत्थर से हत्या, इलाके में दहशत
पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, घटना से ग्रामीणों में आक्रोश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 1, 2025 at 10:10 AM IST
जौनपुर: जिले के केराकत इलाके में मोबाइल टॉवर की रखवाली कर रहे चौकीदार की अज्ञात हमलावरों ने हमला कर हत्या कर दी. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. इस मामले में पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. घटना से परिजनों में आक्रोश है.
परिजनों के मुताबिक, बेलाव गांव में मोबाइल टॉवर पर ड्यूटी कर रहे रोहित यादव (28) पुत्र शिवशंकर यादव पर करीब 12 अज्ञात हमलावरों ने रविवार रात अचानक हमला कर दिया. सभी हमलावर मोटरसाइकिल से पहुंचे थे और चेहरे ढंके हुए थे.
बदमाशों ने रोहित को ईंट-पत्थरों से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे. घायल रोहित को सीएचसी मुक्तिगंज ले गए. प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया. जिला अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने रोहित को मृत घोषित कर दिया. रोहित की मौत से परिवार और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. परिजन आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.
एसपी सिटी आयुष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि घटना मामले में परिजनों की तहरीर पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. हमलावरों की पहचान की जा रही है. जल्द ही आरिपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.