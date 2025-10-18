ETV Bharat / state

बीजापुर के सुदूरवर्ती ग्राम गोटूपल्ली में मोबाइल टावर का शुभारंभ, नियद नेल्लानार योजना से मिला फायदा

गोटूपल्ली के ग्रामीण लंबे समय से संचार सुविधा की मांग कर रहे थे.

NIYADA NELLANAR BIJAPUR
बीजापुर (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 18, 2025 at 7:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बीजापुर: तर्रेम थाना क्षेत्रान्तर्गत सुदूरवर्ती ग्राम गोटूपल्ली में अब संचार सुविधा का नया अध्याय शुरू हो गया है. 15 अक्टूबर 2025 को यहां निजी कंपनी का मोबाइल टावर का संचालन शुरू किया गया. मोबाइल टावर की स्थापना छत्तीसगढ़ सरकार की नियद नेल्लानार योजना और केंद्र सरकार की यूएसओएफ (Universal Service Obligation Fund) योजना के तहत की गई है.

नियद नेल्लानार योजना से मिला लाभ: इस पहल से न केवल गोटूपल्ली बल्कि आसपास के ग्राम मंडीमरका, मुरदण्ड, जंगालगुड़ा और समीप के अन्य इलाकों के ग्रामीणों को भी मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की सुविधा का लाभ मिलने लगा है. अब तक यह क्षेत्र नेटवर्क की पहुंच से काफी हद तक वंचित था, जिससे ग्रामीणों को न केवल आपसी संपर्क में दिक्कत होती थी, बल्कि शासन-प्रशासन की योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने में भी कठिनाई आती थी.

मोबाइल टावर लगने से ग्रामीणों को मिलेंगी ये सुविधाएं: मोबाइल टावर शुरू होने से अब ग्रामीणों को अपने परिवारजनों, रिश्तेदारों और शहरों में काम कर रहे सदस्यों से संपर्क बनाए रखने में सहूलियत होगी. संचार सुविधा की उपलब्धता से क्षेत्र के छात्रों और युवाओं को विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि अब वे ऑनलाइन पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, आवेदन और अन्य डिजिटल सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे.ग्रामीणों ने शासन और प्रशासन के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि अब उन्हें बाहर जाकर फोन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.

डिजिटल इंडिया अभियान: क्षेत्रीय प्रशासन ने बताया कि मोबाइल टावर क्षेत्र में संचार सुदृढ़ीकरण के साथ विकास और सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है. मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता से पुलिस बल को क्षेत्र में बेहतर समन्वय और सूचना आदान-प्रदान में मदद मिलेगी. जिससे आंतरिक सुरक्षा और आपातकालीन स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया संभव होगी.

गांवों में संचार व्यवस्था सुधरने से डिजिटल इंडिया अभियान को भी बल मिलेगा. गोटूपल्ली में शुरू हुआ यह मोबाइल टावर न केवल एक बुनियादी सुविधा का प्रतीक है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि शासन की योजनाएं अब सबसे अंतिम छोर तक पहुंच रही हैं.

बस्तर सामूहिक नक्सल सरेंडर: 9 करोड़ 18 लाख के 210 इनामी नक्सलियों का आत्मसमर्पण, महिला माओवादियों की संख्या ज्यादा
बस्तर में 210 नक्सलियों का ऐतिहासिक सरेंडर, 'गनतंत्र' छोड़ गणतंत्र में जताई आस्था, पुनर्वास से पुनर्जीवन का सपना साकार
पुनर्वास नीति के लिए सरकार है प्रतिबद्ध , नक्सलियों का समाज की मुख्यधारा में लौटने पर स्वागत : विष्णुदेव साय

TAGGED:

BIJAPUR REMOTE VILLAGE
MOBILE TOWER IN REMOTE VILLAGE
NIYADA NELLANAR
बीजापुर मोबाइल टावर
BIJAPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.