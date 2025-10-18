ETV Bharat / state

बीजापुर के सुदूरवर्ती ग्राम गोटूपल्ली में मोबाइल टावर का शुभारंभ, नियद नेल्लानार योजना से मिला फायदा

बीजापुर: तर्रेम थाना क्षेत्रान्तर्गत सुदूरवर्ती ग्राम गोटूपल्ली में अब संचार सुविधा का नया अध्याय शुरू हो गया है. 15 अक्टूबर 2025 को यहां निजी कंपनी का मोबाइल टावर का संचालन शुरू किया गया. मोबाइल टावर की स्थापना छत्तीसगढ़ सरकार की नियद नेल्लानार योजना और केंद्र सरकार की यूएसओएफ (Universal Service Obligation Fund) योजना के तहत की गई है.

नियद नेल्लानार योजना से मिला लाभ: इस पहल से न केवल गोटूपल्ली बल्कि आसपास के ग्राम मंडीमरका, मुरदण्ड, जंगालगुड़ा और समीप के अन्य इलाकों के ग्रामीणों को भी मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की सुविधा का लाभ मिलने लगा है. अब तक यह क्षेत्र नेटवर्क की पहुंच से काफी हद तक वंचित था, जिससे ग्रामीणों को न केवल आपसी संपर्क में दिक्कत होती थी, बल्कि शासन-प्रशासन की योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने में भी कठिनाई आती थी.

मोबाइल टावर लगने से ग्रामीणों को मिलेंगी ये सुविधाएं: मोबाइल टावर शुरू होने से अब ग्रामीणों को अपने परिवारजनों, रिश्तेदारों और शहरों में काम कर रहे सदस्यों से संपर्क बनाए रखने में सहूलियत होगी. संचार सुविधा की उपलब्धता से क्षेत्र के छात्रों और युवाओं को विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि अब वे ऑनलाइन पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, आवेदन और अन्य डिजिटल सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे.ग्रामीणों ने शासन और प्रशासन के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि अब उन्हें बाहर जाकर फोन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.