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तूफानी हवा में गिरा BSNL का मोबाइल टावर; मस्जिद सहित 3 इमारतें क्षतिग्रस्त, एक घायल

कोतवाल नगर प्रदीप सिंह ने बताया कि जैसे ही टावर गिरने की सूचना मिली मौके पर पहुंच कर रूट डायवर्जन कराया.

बहराइच में गिरा BSNL का मोबाइल टावर.
बहराइच में गिरा BSNL का मोबाइल टावर. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 7:19 AM IST

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बहराइच: तेज हवा के साथ शुरू हुई बारिश में BSNL का मोबाइल टावर ढह गया. इससे पास की मस्जिद सहित तीन इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं. हादसे में दो बाइक भी डैमेज हुई हैं. दुकान के पास खड़ा एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है.

कोतवाली नगर प्रभारी प्रदीप सिंह ने बताया कि छावनी बाजार शहर का व्यस्ततम एरिया है. यहां निर्भय अरोड़ा की बिल्डिंग पर भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) का मोबाइल टावर लगा हुआ था.

तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश की वजह से मोबाइल टावर गिर गया. इससे बगल में बनी मस्जिद और शुभम नाम के व्यक्ति की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई. मौके पर मौजूद लोग इधर-उधर भागते नजर आए. मस्जिद के नीचे बनी दुकानों के बाहर खड़ी दो बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गईं.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों को दी. छत का मलबा गिरता देख मौके पर कोतवाल नगर प्रदीप सिंह और दरगाह थानाध्यक्ष रामज्ञा सिंह, यातायात प्रभारी राम प्रकाश यादव ने रास्ते को तुरंत बंद कराया.

बिजली विभाग को फोन करके लाइट कटवाई गई. हालांकि BSNL का कोई अधिकारी-कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा. प्रत्यक्षदर्शी जीशान ने बताया कि वह डिगिहा से घंटाघर की ओर जा रहा था.

अचानक से तेज आंधी के साथ बारिश होने लगी. इसी बीच टावर गिर गया. गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई. मस्जिद के नीचे दुकान पर मौजूद एक व्यक्ति चपेट में आने से घायल हो गया है. उसे मेडिकल कॉलेज भेजा गया है.

कोतवाल नगर प्रदीप सिंह ने बताया कि जैसे ही टावर गिरने की सूचना मिली मौके पर पहुंच कर रूट डायवर्जन कराकर क्षतिग्रस्त टावर को हटवाने के लिए BSNL अधिकारियों से बात की गई है. कोई जनहानि नहीं हुई है.

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