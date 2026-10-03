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खिड़की से मोबाइल छीनना पड़ा भारी, यात्रियों ने हाथ पकड़ा तो कई किलोमीटर हवा में लटका रहा चोर

ट्रेन में लटका चोर ( ETV Bharat )

भागलपुर: बिहार में चलती ट्रेन से मोबाइल झपटना एक चोर को महंगा पड़ गया. मोबाइल छीनने के चक्कर में वह कई किलोमीटर तक हवा में लटका रहा. इसके बाद उसने खुद का हाथ छुड़ाने की कोशिश की, जिससे वह रेलवे पटरी के किनारे गिर गया और घायल हो गया. ट्रेन की खिड़की से लटके चोर को रास्ते भर लोग कौतूहल से देखते रहे.