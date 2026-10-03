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खिड़की से मोबाइल छीनना पड़ा भारी, यात्रियों ने हाथ पकड़ा तो कई किलोमीटर हवा में लटका रहा चोर

भागलपुर-दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में मोबाइल झपटते समय यात्रियों ने चोर का हाथ पकड़ लिया, जिससे वह कई किलोमीटर तक खिड़की से लटका रहा.

Mobile Snatching From Train
ट्रेन में लटका चोर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 3, 2026 at 5:00 PM IST

2 Min Read
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भागलपुर: बिहार में चलती ट्रेन से मोबाइल झपटना एक चोर को महंगा पड़ गया. मोबाइल छीनने के चक्कर में वह कई किलोमीटर तक हवा में लटका रहा. इसके बाद उसने खुद का हाथ छुड़ाने की कोशिश की, जिससे वह रेलवे पटरी के किनारे गिर गया और घायल हो गया. ट्रेन की खिड़की से लटके चोर को रास्ते भर लोग कौतूहल से देखते रहे.

यात्रियों की सतर्कता से दबोचा गया स्नेचर

दरअसल, यह मामला भागलपुर-दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में शनिवार का है. शनिवार को ट्रेन भागलपुर जंक्शन से दानापुर के लिए रवाना हुई थी. जैसे ही ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ा, उसी दौरान एक चोर ने खिड़की से मोबाइल झपटने की कोशिश की. ऐसा होते देख यात्री तुरंत सावधान हो गए और उन्होंने चोर का हाथ पकड़ लिया. हाथ पकड़ते ही वह खिड़की के बाहर लटक गया और ट्रेन आगे बढ़ती रही.

रफ्तार पकड़ती ट्रेन और चोर की चीख-पुकार

वीडियो में दिख रहा है कि चोर बार-बार हाथ छोड़ देने की गुहार लगा रहा है. ट्रेन में बैठे लोग ट्रेन के धीमे होने का इंतजार कर रहे थे. उस समय ट्रेन की स्पीड करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की थी. सुल्तानगंज से पहले रतनपुर के समीप चोर ने किसी तरह अपना हाथ छुड़ा लिया, जिससे वह चलती ट्रेन से नीचे गिर गया और गंभीर रूप से जख्मी हो गया.

यात्रियों ने की प्रभावी सुरक्षा की मांग

इस पूरी घटना के दौरान यात्रियों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों के आसपास मोबाइल झपटमारी की बढ़ती घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की है.

अधिकार क्षेत्र के चक्कर में उलझा मामला

मालूम हो कि भागलपुर जंक्शन से चलने वाली ट्रेनों में मोबाइल झपटमारी की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं. इस मामले में जब जमालपुर आरपीएफ (RPF) इंस्पेक्टर स्वराज से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है. वहीं, भागलपुर जीआरपी (GRP) इंस्पेक्टर नसीम ने बताया कि यह घटना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है.

ये भी पढ़ें: 'हाथ टूट जाएगा भैया..' चिल्लाता रहा मोबाइल चोर, यात्रियों ने चलती ट्रेन में 9 KM तक खिड़की से लटकाया

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