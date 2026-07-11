'हाथ टूट जाएगा भैया..' चिल्लाता रहा मोबाइल चोर, यात्रियों ने चलती ट्रेन में 9 KM तक खिड़की से लटकाया
खगड़िया में चलती ट्रेन की खिड़की से एक मोबाइल चोर को यात्रियों ने हवा में लटकाए रखा. मानसी से खगड़िया स्टेशन तक सफर चला. पढ़ें..
Published : July 11, 2026 at 5:13 PM IST
खगड़िया: जिले में शुक्रवार की रात जनहित एक्सप्रेस ट्रेन में हुई घटना ने यात्रियों और रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को हिला कर रख दिया. मानसी रेलवे स्टेशन से ट्रेन खुलते ही एक युवक ने खिड़की के पास बैठे यात्री का मोबाइल झपट लिया, लेकिन इस बार उसकी चालाकी काम नहीं आई. यात्री और आसपास बैठे लोगों ने फुर्ती दिखाते हुए उसका हाथ कसकर पकड़ लिया.
9 KM तक हवा में लटका आरोपी: नतीजा यह हुआ कि आरोपी करीब 9 किलोमीटर तक चलती ट्रेन की खिड़की से बाहर हवा में लटका रहा और इसी हालत में खगड़िया स्टेशन तक पहुंच गया. इस दौरान यात्री मोबाइल चोरी के आरोपी को चांटे भी मारते रहे. आरोपी लगातार यात्रियों से छोड़ देने की गुहार लगाता रहा. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ट्रेन की रफ्तार बढ़ने के बाद भी यात्रियों ने आरोपी का हाथ नहीं छोड़ा. उनका कहना था कि यदि हाथ छोड़ दिया जाता तो युवक नीचे गिरकर गंभीर हादसे का शिकार हो सकता था.
चलती ट्रेन में झपटमारी की कोशिश : इस खौफनाक और हैरान कर देने वाले वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में आरोपी डरा-सहमा खुद को बचाने की गुहार लगाता दिख रहा है. वायरल फुटेज में वह अपना नाम पहले छोटू यादव और बाद में पंकज यादव बताता दिख रहा है. साथी ही घर लखमिनिया बता रहा है. हालांकि, पुलिस जांच में यह पहचान पूरी तरह झूठी निकली.
आरोपी ने क्या कहा?: इस दौरान आरोपी वायरल वीडियो में कहता नजर आ रहा है कि हम चोरी नहीं कर रहे थे सर. हाथ टूट जाएगा भैया, धर कर चलिए. मैं लखमनिया से हूं. हम ट्रेन में आदमी देख रहे थे, मोबाइल नहीं खींच रहे थे. ये सब काम हम नहीं करते हैं.
"मुझे कौन छुड़ाने आए थे, हम नहीं जानते हैं. मेरे पिता का नाम छोटू यादव है. मेरा नाम पंकज यादव है."- बरकत मंसूरी, मोबाइल चोरी का आरोपी
"शुरुआत में दूर से देखकर ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा है. सुरक्षा को देखते हुए तुरंत ट्रेन की गति कम कराने की सूचना दी गई थी. लेकिन बाद में स्पष्ट हुआ कि वह मोबाइल झपटमार था, जिसे यात्रियों ने पकड़ रखा था."- सौरव कुमार, मानसी रेल थाना प्रभारी
आरोपी की असली पहचान का खुलासा: खगड़िया स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही रेलवे पुलिस (GRP) ने आरोपी को हिरासत में ले लिया. जीआरपी थाना अध्यक्ष मोहम्मद अलादीन ने बताया कि आरोपी की पहचान बरकत मंसूरी, निवासी मुमताज मोहल्ला, नवगछिया के रूप में हुई है. बरकत मंसूरी पहले भी चोरी और झपटमारी की घटनाओं में शामिल रहा है.
"पुलिस ने खगड़िया रेल थाना में कांड संख्या 45/26 दर्ज कर ली है. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 317(5) और 304(2) के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. इन धाराओं के तहत झपटमारी और यात्रियों की जान को खतरे में डालने जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं."- मोहम्मद अलादीन,जीआरपी थाना अध्यक्ष
यात्रियों की बहादुरी: इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यात्रियों की मुस्तैदी और साहस अपराधियों के लिए सबक बन सकती है. जिस तरह से लोगों ने आरोपी का हाथ पकड़े रखा और उसे गिरने से बचाया, वह न केवल साहस का परिचायक है बल्कि मानवीय संवेदनाओं का भी उदाहरण है.
सोशल मीडिया पर चर्चा : घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोग इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग यात्रियों की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि यदि ट्रेन में पर्याप्त सुरक्षा होती तो ऐसी घटनाएं घटित ही नहीं होतीं.
पुलिस की कार्रवाई: रेलवे पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि बरकत मंसूरी का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है. उसके खिलाफ पहले दर्ज मामलों की भी जांच की जा रही है.
ये भी पढ़ें
बिहार में इस रेल रूट पर झपटमार गिरोह से रहें सावधान, यकीन न हो तो Video देख लें
बेतिया में झपट्टामार दो बदमाशों को ग्रामीणों ने खदेड़कर पकड़ा, पहले पीटा फिर बाइक को फूंका