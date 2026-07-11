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'हाथ टूट जाएगा भैया..' चिल्लाता रहा मोबाइल चोर, यात्रियों ने चलती ट्रेन में 9 KM तक खिड़की से लटकाया

चलती ट्रेन में लटका मोबाइल चोर ( ETV Bharat )