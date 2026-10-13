खिड़की पकड़ी.. पैर उखड़े.. और बन गया झूला.. मोबाइल चोर को चलती ट्रेन में भारी पड़ी झपटमारी
भागलपुर में चलती ट्रेन से मोबाइल छीनना झपटमार को भारी पड़ा. चलती ट्रेन की खिड़की से वह लटकता रहा. रिपोर्ट- अमरजीत कुमार
Published : October 13, 2026 at 1:19 PM IST
भागलपुर: बिहार के भागलपुर के शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन पर मोबाइल झपटमारी की कोशिश का एक वीडियो सामने आने के बाद घटना चर्चा में है. बताया जा रहा है कि एक युवक ने स्टेशन पर चलती ट्रेन की खिड़की से यात्री का मोबाइल छीनने की कोशिश की. उसे लगा कि वह आसानी से मोबाइल झपटकर मौके से फरार हो जाएगा, लेकिन उसकी यह कोशिश उसी पर भारी पड़ गई.
चलती ट्रेन में झपटमारी की कोशिश
जानकारी के अनुसार, युवक ने चलती ट्रेन की खिड़की के पास बैठे एक यात्री का मोबाइल छीनने का प्रयास किया. इसी दौरान यात्री या ट्रेन में मौजूद अन्य लोगों ने उसका हाथ पकड़ लिया. इसके बाद युवक के लिए वहां से निकलना मुश्किल हो गया. ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रही और युवक खिड़की के सहारे लटकता हुआ घिसटने लगा.
चलती ट्रेन की खिड़की से लटका झपटमार
स्थिति ऐसी हो गई कि युवक न तो खुद को आसानी से छुड़ा पा रहा था और न ही ट्रेन के साथ कदम मिलाकर चल पा रहा था. उसके पैर उखड़ने लगे और बैलेंस बना पाना उसके लिए मुश्किल होने लगा. वह लगातार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता रहा. इस दौरान वह लोगों से उसे छोड़ देने की गुहार भी लगाता रहा. चलती ट्रेन के साथ घिसटने के कारण उसकी जान पर भी खतरा मंडराने लगा.
हाथ छूटते ही हवा में झूले की तरह उड़ा शख्स
बताया जा रहा है कि कुछ दूर तक इसी तरह घिसटने के बाद प्लेटफॉर्म के छोर के पास युवक का हाथ छूट गया. हाथ छूटते ही वह हवा में किसी झूले की तरह उड़ता हुआ नीचे गिर पड़ा. इसके बाद मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ लिया. घटना के दौरान स्टेशन पर मौजूद लोगों के बीच अफरातफरी जैसी स्थिति बनने की आशंका भी जताई जा रही है.
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में युवक के ट्रेन की खिड़की के सहारे लटकने और खुद को छुड़ाने की कोशिश से जुड़ा घटनाक्रम चर्चा का विषय बना हुआ है. युवक ने वास्तव में किस यात्री का मोबाइल छीनने की कोशिश की थी, मोबाइल बरामद हुआ या नहीं और उसे कितनी चोटें आईं, इन बिंदुओं पर आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है.
''घटना की जानकारी मिली है. हम लोग अभी वेरीफाई कर रहे हैं. वीडियो भी सामने आया है. युवक से पूछताछ की जा रही है. किसी के द्वारा अभी तक लिखित आवेदन नहीं मिला है आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.'' - एके गिरी, इंस्पेक्टर RPF भागलपुर
रेल यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल
इस घटना ने एक बार फिर रेलवे स्टेशन और चलती ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के मोबाइल और अन्य कीमती सामान को निशाना बनाने वाले झपटमारों के कारण यात्रियों को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ गंभीर खतरे का भी सामना करना पड़ सकता है. इससे पहले भी कई दफा घटना हो चुकी है.
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