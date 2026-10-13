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खिड़की पकड़ी.. पैर उखड़े.. और बन गया झूला.. मोबाइल चोर को चलती ट्रेन में भारी पड़ी झपटमारी

चलती ट्रेन की खिड़की से लटकता रहा युवक ( ETV Bharat )

भागलपुर: बिहार के भागलपुर के शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन पर मोबाइल झपटमारी की कोशिश का एक वीडियो सामने आने के बाद घटना चर्चा में है. बताया जा रहा है कि एक युवक ने स्टेशन पर चलती ट्रेन की खिड़की से यात्री का मोबाइल छीनने की कोशिश की. उसे लगा कि वह आसानी से मोबाइल झपटकर मौके से फरार हो जाएगा, लेकिन उसकी यह कोशिश उसी पर भारी पड़ गई.

चलती ट्रेन में झपटमारी की कोशिश