झारखंड के तीन गांवों में मोबाइल स्नैचिंग के ट्रैनिंग सेंटर, देशभर से मोबाइल चुराकर भेजते हैं बांग्लादेश, ऐसे हुआ खुलासा

गैंग में अधिकतर किशोर उम्र के बच्चों को शामिल किया जाता है. चोरी के बाद मोबाइल गैंग के सूत्रधार बेचने के लिए भेज देते हैं.

Accused in Police custody
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 18, 2025 at 8:07 PM IST

4 Min Read
जयपुर: झारखंड में साइबर ठगी के गढ़ कहे जाने वाले जामताड़ा से हम सब वाकिफ हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि झारखंड के कुछ गांवों में मोबाइल स्नैचिंग के ट्रेनिंग सेंटर चलते हैं. इन गांवों के ज्यादातर नौजवान पहले मोबाइल स्नैचिंग की ट्रैनिंग लेते हैं और फिर देश के अलग-अलग शहरों में जाकर मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते हैं. इस गैंग से जुड़े बदमाशों के तार पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश तक जुड़े हुए हैं. अब तक की पड़ताल में सामने आया है कि मोबाइल स्नैचिंग से इस गिरोह का हर एक बदमाश लाखों रुपए कमा रहा है. जयपुर पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग करने वाले युवकों को पकड़ा, तो यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है. अब पुलिस इस गिरोह की कड़ियां जोड़ने में लगी है. जयपुर पुलिस ने इस मामले में झारखंड के साहेबगंज जिले के टोला टोला कल्याणी निवासी सूरज महतो और मोतीझरना निवासी सेख सोबराती को गिरफ्तार किया गया है. जबकि एक नाबालिग को इस मामले में निरुद्ध किया गया है.

22 लाख रुपए के 31 मोबाइल बरामद: स्पेशल कमिश्नर (ऑपेरशन) राहुल प्रकाश ने बताया जयपुर के बजाज नगर थाना इलाके में एक मोबाइल स्नैचिंग की वारदात हुई थी. जिसका खुलासा करने के लिए बजाज नगर थाना पुलिस के साथ ही डीएसटी और सीएसटी ने भी काम किया. इस कड़ी में मोबाइल स्नैचिंग करने वाले तीन युवकों को पकड़कर उनके कब्जे से 31 मोबाइल बरामद किए. जिनकी कीमत 22 लाख रुपए हैं. इनमें 7 आईफोन और 22 एंड्रॉयड मोबाइल शामिल हैं.

गैंग ऐसे करती है पूरे देश में काम, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaipur)

महराजगंज से ऑपरेट होती है गैंग: उनका कहना है, यह अपने आप में एक इंटरेस्टिंग गैंग है, जो झारखंड के साहेबगंज जिले से ऑपरेट होती है. जिले के महराजगंज गांव के अधिकांश युवा और बच्चे मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों में लिप्त हैं. इस गैंग से जुड़े बदमाश जयपुर के साथ ही देश के हर बड़े शहर में एक्टिव हैं. इस गैंग के बदमाशों ने नागपुर, मुंबई, दिल्ली, बेंगलूरू और पटना जैसे कमोबेश हर बड़े शहर में वारदातों को अंजाम दिया है.

ट्रैनिंग सेंटर में सिखाते हैं स्नैचिंग की तरकीब: उनका कहना है कि वहां पर इनकी प्रॉपर ट्रैनिंग होती है. जिसमें इन्हें मोबाइल स्नैचिंग और मोबाइल चुराने की तरकीब सिखाई जाती है. साहेबगंज में गोपाल महतो और सूरज महतो गैंग को लीड करते हैं. ये लोग तालझरी, राजमहल और तीन पहाड़ गांव में युवाओं और बच्चों को मोबाइल स्नैचिंग की ट्रैनिंग करवाते हैं.

बांग्लादेश तक जुड़ा है नेटवर्क: इसके बाद इन्हें अलग-अलग शहरों में वारदात के लिए भेजा जाता है. इनके आने-जाने और रुकने की व्यवस्था भी गोपाल और सूरज करवाते हैं. ये दोनों ही चुराए गए मोबाइल को ठिकाने लगाने का इंतजाम करते हैं. उन्होंने बताया, साहेबगंज से लगता हुआ पश्चिम बंगाल का मालदा है. इस गिरोह के सूत्रधार स्नैच और चुराए गए मोबाइल को मालदा ले जाते हैं. वहां खरीदार इन मोबाइल को बांग्लादेश में बेचते हैं. इसके बाद इन मोबाइल को ट्रैस करना भी मुश्किल हो जाता है.

भीड़भाड़ वाली जगहों पर तलाशते हैं शिकार: इस गिरोह के बदमाश भीड़भाड़ वाली जगहों जैसे बीएस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मॉल और सब्जी मंडी जैसे इलाकों में स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते हैं. इस गिरोह से जुड़े बदमाश अपने साथ कम उम्र के बच्चों को भी साथ रखते हैं. स्नैचिंग की वारदात नाबालिग बच्चों से करवाई जाती है और चुराया गया मोबाइल बड़े बदमाश मोबाइल ले लेते हैं.

अब पूरी गैंग पर शिकंजा कसने की कवायद: इस गिरोह के बदमाश संगठित तरीके से वारदातों को अंजाम देते हैं. इसलिए इनके खिलाफ संगठित अपराध की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. जैसे ही नाबालिग बच्चे को जमानत मिलती है, उसे फिर से इस काम में लगा देते हैं. इस गैंग के बदमाश हर दिन 5-10 मोबाइल चुराने का टारगेट रखते हैं. जैसे ही किसी स्थान पर 50-60 मोबाइल इकठ्ठा होते हैं. इन्हें झारखंड पहुंचा दिया जाता है. उनका कहना है कि पुलिस इस पूरी गैंग को पकड़ने की कवायद में लगी है.

