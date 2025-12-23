ETV Bharat / state

पहले बाइक चुराते, फिर इसी से करते मोबाइल स्नैचिंग, 6 आरोपी गिरफ्तार, 43 मोबाइल बरामद

पुलिस के अनुसार आरोपी नशे के ​आदि हैं और अपनी इस लत को पूरा करने के लिए मोबाइल स्नैचिंग करते थे.

accused in police custody
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 23, 2025 at 7:07 PM IST

जयपुर: राजधानी जयपुर में पुलिस ने एक मोबाइल स्नैचिंग गैंग का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस गिरोह के बदमाश पहले बाइक चुराते और फिर पावर बाइक से मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते. जयपुर (दक्षिण) के शिवदासपुरा, सांगानेर सदर और अशोक नगर थानों की टीमों ने डीएसटी के साथ मिलकर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया और लोगों से छीने हुए 43 मोबाइल, 2 पावर बाइक और 8 अन्य बाइक बरामद की है. इन्होंने जयपुर में अलग-अलग इलाकों में 20-25 वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है.

शिवदासपुरा थाने में पांच आरोपी पकड़े: जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि शिवदासपुरा थाना पुलिस ने विकास हरिजन, अर्जुन हरिजन, महेश रैगर, उदय वाल्मीकि और सुरेश हरिजन को गिरफ्तार किया है. इनमें से विकास के खिलाफ फागी और मुहाना थाने में दो मुकदमे दर्ज हैं. जबकि महेश रैगर के खिलाफ मोखमपुरा और मौजमाबाद में चार मुकदमे दर्ज हैं. इन पांचों के कब्जे से 34 मोबाइल और दो पावर बाइक जब्त की है. आरोपी नशे का शौक पूरा करने के लिए ऐसी वारदतों को अंजाम देते थे.

मोबाइल स्नैचिंग गैंग का पर्दाफाश (ETV Bharat Jaipur)

अशोक नगर, सांगानेर सदर में एक-एक आरोपी पकड़ा: उन्होंने बताया कि अशोक नगर थाना इलाके में मालवीय मार्ग पर एक महिला का मोबाइल छीनने के मामले में एमडी रोड निवासी सोहिल कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है. वह 21 दिसंबर को हुमा सुमायला का मोबाइल छीनकर फरार हो गया था. उसके कब्जे से छीने हुए सात मोबाइल और एक बाइक बरामद की गई है. वहीं, 21 दिसंबर को दिलखुश बैरवा नाम के एक शख्स का मोबाइल चुराने के आरोप में सुरेश हरिजन को गिरफ्तार किया गया है. उसके कब्जे से एक मोबाइल बरामद किया गया है.

तीन देसी कट्टों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार: उन्होंने बताया कि मोबाइल स्नैचिंग करने वाले गिरोह के बदमाशों की धरपकड़ के दौरान एक शख्स को तीन अवैध कट्टों के साथ गिरफ्तार किया गया है. डीएसटी को जानकारी मिलने पर इंद्रेश सैन को हिरासत में लिया गया. उसके पास तीन अवैध देसी कट्टे बरामद हुए हैं. उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है. उसने गंगापुर में रहने वाले एक सहयोगी के जरिए यह देसी कट्टे मंगवाए हैं.

