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पुलिस हिरासत से फरार बदमाश 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार, हेड कांस्टेबल और दो कांस्टेबल निलंबित

आरोपी के फरार होने की सूचना के बाद पुलिस टीमों ने आबूरोड और आसपास के पहाड़ी एवं दुर्गम इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया. वन्यजीवों के खतरे के बावजूद पुलिसकर्मियों ने लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में दबिश देकर संभावित ठिकानों को खंगाला. आखिरकार आरोपी को पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के बसंतगढ़ गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया गया.

सिरोही : जिले आबूरोड सदर थाना पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग मामले में पुलिस अभिरक्षा से फरार हुए आरोपी को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. आरोपी मुखरी माता मंदिर के पास पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था. आरोपी के फरार होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और उसकी तलाश के लिए 11 पुलिस टीमों का गठन किया गया.

एसपी ने आबूरोड में डेरा डालकर संभाली कमान : आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए. एसपी खुद आबूरोड सदर थाने में डेरा डालकर पूरे सर्च ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करते रहे. उनके निर्देशन में गठित 11 टीमों ने लगातार अलग-अलग इलाकों में दबिश दी. आरोपी की गिरफ्तारी में हेड कांस्टेबल देवी सिंह और कांस्टेबल लेखराम और बृजभूषण की विशेष भूमिका रही. थाना अधिकारी प्रदीप डागा और लक्ष्मण सिंह चंपावत के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया.

वहीं, आरोपी के पुलिस अभिरक्षा से फरार होने के मामले में एक हेड कांस्टेबल और दो कांस्टेबल को निलंबित किया गया है. निलंबित पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच भी जारी है. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है. अब पुलिस आरोपी से मोबाइल स्नैचिंग की वारदात और फरारी से जुड़े अन्य पहलुओं को लेकर पूछताछ कर रही है.