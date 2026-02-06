रुद्रपुर में चोरों ने दूसरी बार मोबाइल शोरूम पर किया हाथ साफ, देखती रह गई पुलिस
रुद्रपुर में मोबाइल की दुकान में चोरी की घटना से स्थानीय व्यापारियों में पुलिस के खिलाफ खासा रोष है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 6, 2026 at 7:58 AM IST
रुद्रपुर: शहर के बीच बाजार में अज्ञात चोरों ने एक मोबाइल शॉप में सेंध लगा कर लाखों रुपये के मोबाइलों पर हाथ साफ कर दिया. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. एक साल पूर्व भी इसी दुकान पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर लाखों का सामान उड़ाया था. पूर्व की घटना का खुलासा न होने और एक बार फिर उसी दुकान पर चोरी की घटना होने से व्यापारियों में खासी नाराजगी है.
रुद्रपुर में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि उन्हें खाकी का खौफ भी नहीं रहा. ताजा मामला रुद्रपुर बाजार स्थित काशीपुर बाईपास रोड, मोबाइल शोरूम का है. जहां पर चोरों ने रात में सेंध लगाकर लाखों रुपये के मोबाइल चोरी कर लिए. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक ग्रीन पार्क कॉलोनी निवासी गौरव मुंजाल की मोबाइल मंत्रा नाम से दुकान अग्रसेन चौक पर है. दुकान मालिक रोज की तरह दुकान बंद कर अपने घर चला गया था. सुबह जैसे ही कर्मचारी ने दुकान का ताला खोला, तो अंदर का नजारा देख वह हैरान रह गए. दुकान के अंदर सामान बिखरा पड़ा था और करीब 68 कीमती मोबाइल के डिब्बे गायब थे.
सूचना मिलते ही दुकान स्वामी मौके पर पहुंचे. जब उन्होंने छत पर जाकर देखा तो वहां खाली मोबाइल के डिब्बों का ढेर पड़ा हुआ था. साथ ही छत के प्रवेश द्वार पर लगा लोहे का गेट भी टूटा हुआ मिला. आनन फानन में चोरी की घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. जिसके बाद पुलिस ने साक्ष्य संकलन के लिए फॉरेंसिक टीम को मौके पर जुटाए. साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है. दुकान स्वामी के अनुसार चोरी हुए मोबाइलों की कीमत करीब 15 से 20 लाख रुपये है. जबकि गल्ले में रखी लगभग 40 हजार रुपये की नकदी भी चोरी हो गई है. चोरी की सूचना पर व्यापार मंड के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटना पर नाराजगी जताते हुए पुलिस गश्त पर सवाल खड़े किए. गौरतलब है कि पूर्व में भी इस दुकान पर चोरी की घटना हो चुकी है, जिसका आज तक खुलासा नहीं हो पाया है.
