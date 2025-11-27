ETV Bharat / state

बीजापुर के बासागुड़ा में चलित थाना, नेण्ड्रा के ग्रामीणों से पुलिस ने की बात, आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति की दी जानकारी

बासागुड़ा थाना की टीम ने माओवादी स्मारक भी ध्वस्त किया.

SURRENDER AND REHABILITATION POLICY
बीजापुर (ETV Bharat Chhattisgarh)
बीजापुर: नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस लगातार जागरूकता और जनसंपर्क अभियान चला रही है. गांव गांव जाकर आदिवासी ग्रामीणों से बातकर उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के बारे में बताया जा रहा है. ग्रामीणों से कहा जा रहा है कि यदि उनके घर परिवार या परिचित नक्सली गतिविधियों से जुड़े हैं तो उन्हें वापस लौटने की अपील करें.

नेण्ड्रा गांव में पुलिस का संवाद कार्यक्रम

इसी कड़ी में बासागुड़ा थाना प्रभारी निरीक्षक दीपक साहू के नेतृत्व में पुलिस बल ने ग्राम नेण्ड्रा में चलित थाना एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किया. कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे. जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी थी. पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी.

Bijapur Police
बीजापुर के नेण्ड्रा गांव में पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

नक्सल संगठन से जुड़े लोगों से सरेंडर करवाने की अपील

पुलिस अधिकारियों ने गांव वालों को बताया कि पुनर्वास योजना के तहत सरेंडर करने पर सरकार आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा देती है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि माओवाद न तो विकास का मार्ग है और न ही हिंसा किसी समस्या का समाधान. ग्रामीणों से आग्रह किया गया कि वे असामाजिक और माओवादी गतिविधियों से दूर रहें और अपने क्षेत्र में स्थायी शांति और प्रगति लाने के लिए पुलिस प्रशासन का सहयोग करें.

पुलिस ने भरोसा दिलाया कि गांव के हर परिवार की सुरक्षा और भविष्य प्राथमिकता है, और किसी भी प्रकार की समस्या या सूचना के लिए ग्रामीण बेझिझक पुलिस से संपर्क कर सकते हैं.

माओवादी स्मारक ध्वस्त

कार्यक्रम के बाद सुरक्षा अभियान के तहत पुलिस बल ने नेण्ड्रा के जंगल क्षेत्र में माओवादियों के स्मारक को भी ध्वस्त किया. यह कदम माओवादी प्रभाव को कम करने, हिंसक विचारधारा के प्रसार को रोकने और क्षेत्र में सुरक्षा वातावरण मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. यह कार्रवाई ग्रामीणों को भी यह संदेश देती है कि क्षेत्र में कानून व व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रित है और माओवादी गतिविधियों को किसी भी रूप में फैलने नहीं दिया जाएग.

आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति क्या है

छत्तीसगढ़ में 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा के बाद विष्णुदेव साय सरकार ने मार्च 2025 में नई आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति की घोषणा की थी. इस नीति के तहत नियद नेल्लानार योजना (आपका अच्छा गांव) और पूना मारगेम (पुनर्वास से पुनर्जीवन) योजनाएं शुरू की गई. इसके तहत सरेंडर नक्सलियों को जमीन, आवास, नौकरी और कई सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है. इसके साथ साथ बस्तर के अंदरूनी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक मूलभूत सुविधाओं का भी विस्तार हो रहा है.

