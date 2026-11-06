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धनतेरस से पहली रात ऋषिकेश में 50 लाख रुपए की चोरी, चोरों ने कीमतों मोबाइलों पर किया हाथ साफ

ऋषिकेश में चोरी की घटना. ( ETV Bharat )

ऋषिकेश: त्योहारों की रौनक और बाजारों में बढ़ी चहल-पहल के बीच ऋषिकेश में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया. धनतेरस की पहली रात अज्ञात बदमाशों ने आईडीपीएल सिटी गेट के पास गुप्ता टेलीकॉम की दुकान को निशाना बनाया. चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर अंदर रखे करीब 50 लाख रुपए के कीमती महंगे मोबाइलों पर हाथ साफ कर दिया.

वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश इतने शातिर थे कि उन्होंने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया और कैमरों की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने वाले डीवीआर सिस्टम को भी उखाड़कर अपने साथ ले गए, ताकि पुलिस को उनके बारे में कोई सुराग न लगे.