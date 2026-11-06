धनतेरस से पहली रात ऋषिकेश में 50 लाख रुपए की चोरी, चोरों ने कीमतों मोबाइलों पर किया हाथ साफ
देहरादून जिले के ऋषिकेश में बीती रात चोरों ने मोबाइल शॉप में हाथ साफ किया. चोर करीब 50 लाख रुपए के मोबाइल लेकर गए हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 6, 2026 at 4:56 PM IST
ऋषिकेश: त्योहारों की रौनक और बाजारों में बढ़ी चहल-पहल के बीच ऋषिकेश में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया. धनतेरस की पहली रात अज्ञात बदमाशों ने आईडीपीएल सिटी गेट के पास गुप्ता टेलीकॉम की दुकान को निशाना बनाया. चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर अंदर रखे करीब 50 लाख रुपए के कीमती महंगे मोबाइलों पर हाथ साफ कर दिया.
वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश इतने शातिर थे कि उन्होंने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया और कैमरों की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने वाले डीवीआर सिस्टम को भी उखाड़कर अपने साथ ले गए, ताकि पुलिस को उनके बारे में कोई सुराग न लगे.
जानकारी के अनुसार आईडीपीएल सिटी गेट के पास गुप्ता टेलीकॉम के नाम से मोबाइल की दुकान की हैं. दुकान के मालिक अश्वनी गुप्ता और आरोही गुप्ता ने बताया कि धनतेरस के चलते बाजार में ग्राहकों की आवाजाही अधिक थी. त्योहार के कारण दुकान सामान्य दिनों की अपेक्षा देर रात तक खुली रही.
रात एक बजे के बाद चोरों ने किया वारदात को अंजाम: अश्विनी गुप्ता ने बताया कि रात करीब एक बजे दुकान बंद कर वे अपने घर चले गए थे. इसके बाद अज्ञात बदमाशों ने दुकान को निशाना बनाया. प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक चोरी की वारदात रात करीब दो बजे के आसपास हुई. बदमाशों ने दुकान के शटर को तोड़कर अंदर प्रवेश किया और वहां रखे कीमती मोबाइल फोन समेटकर मौके से फरार हो गए.
मालिक को सुबह लगी खबर: धनतेरस के दिन जब सुबह अश्वनी गुप्ता दुकान पहुंचे तो उन्होंने शटर टूटा हुआ मिला. वहीं जब वो दुकान के अंदर गए तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए. दुकान के अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था. साथ ही महंगे मोबाइल भी गायब थे. जांच करने पर पता चला कि बदमाश दुकान से करीब 50 लाख रुपए की कीमत के मोबाइल चोरी कर ले गए हैं.
इतनी बड़ी चोरी की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में लोगों की भीड़ जुट गई. दुकान संचालकों ने तत्काल पुलिस को घटना की सूचना दी. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने जांच की पता चला कि बदमाशों ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों को क्षतिग्रस्त कर दिया. इतना ही नहीं, कैमरों की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने वाला डीवीआर सिस्टम भी उखाड़कर अपने साथ ले गए.
पुलिस टीम ने मौके से जुटाए साक्ष्य: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी. पुलिस अब आसपास के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों और मुख्य मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वारदात में कितने बदमाश शामिल थे, वे किस रास्ते से आए और चोरी के बाद किस दिशा में फरार हुए.
त्योहार के बीच बड़ी चोरी से व्यापारियों में नाराजगी: धनतेरस और दीपावली जैसे प्रमुख त्योहारों के दौरान बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ जाती है. ऐसे समय में दुकान का शटर तोड़कर करीब 50 लाख रुपए के मोबाइल चोरी हो जाना पुलिस की गश्त और बाजारों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों में गहरा आक्रोश है.
व्यापारियों का कहना है कि त्योहारों के दौरान दुकानदार अपनी पूरी पूंजी और बड़ी मात्रा में माल दुकानों में रखते हैं. ऐसे में यदि बाजारों में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होंगे तो व्यापारियों के सामने अपनी दुकानों और सामान की सुरक्षा करना बड़ी चुनौती बन जाएगा. वहीं इस मामले में IDPL चौकी इंचार्ज अमित कुमार को दो बार कॉल किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया.
पढ़ें--