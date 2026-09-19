मोबाइल फोन से लेकर लैपटॉप के दाम छू रहे आसमान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी वजह?
कंपनियां मैनपॉवर कम करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तवज्जो क्यों दे रहीं हैं. पढ़िए संवाददाता गोपाल मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 19, 2026 at 8:52 PM IST
वाराणसी: वर्तमान युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, हर तरफ एआई का बोल बाला है. युवा पीढ़ी बड़ी संख्या में बीते कुछ सालों में एआई एडिकटेड हुए हैं. कंपनियां भी अब मैनपॉवर कम करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तवज्जो दे रहीं हैं. फोन पर आने वाले प्रमोशन कॉल्स हों, या ईएमआई का रिमाइंडर, सभी एआई के जरिए ऑपरेट किया जा रहा है. एआई आपके डाटा को स्टोर भी कर रहा है और आपको समय-समय पर अपडेट भी कर रहा है.
स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप, कंप्यूटर और डेस्कटॉप तक, सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए रैम साइज और मेमोरी चिप की डिटेल बढ़ाई जा रही है और इसका सीधा असर आपके के जेब पर पड़ रहा है.
विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले दिनों विश्व के कई देशों में चल रहे युद्ध ने प्रोडक्शन पर असर डाला था और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ रहा इस्तेमाल, इन चीजों की कीमतों में इजाफे के लिए बड़ी भूमिका निभा रहा है. जिसका व्यापक असर मोबाइल, कंप्यूटर, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, लैपटॉप और हार्ड डिस्क जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों पर पड़ रहा है.
इस बारे में आईआईटी बीएचयू के प्रोफेसर देवेंद्र सिंह का कहना है कि इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक बाजार में जबरदस्त उछाल है. स्टोरेज वाली चीजें जो आपके डाटा को सुरक्षित रखतीं हैं, वह तेजी से महंगी हुईं हैं. इसके पीछे कहीं ना कहीं युद्ध जिम्मेदार है, क्योंकि ईरान सहित कई देशों के बीच चल रहे युद्ध के कारण, दूसरे देशों से आने वाले माल का आवागमन कम हुआ है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों के दामों में भारी इजाफा हुआ है.
महंगाई की एक बड़ी वजह यह भी है कि देश की सारी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शिफ्ट हो रही हैं. चाहे वह दिल्ली, गुड़गांव, पुणे, बेंगलुरु की आईआईटीज कंपनियां हों, या फिर कॉलिंग सेंटर, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है. लोगों की जॉब पर संकट तो है ही साथ ही टेक्निकल चीजों की डिमांड भी अब कंपनियां अपने हिसाब से तय कर रहीं हैं. बड़ी-बड़ी कंपनियां मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, एसएसडी सहित तमाम चीजें डायरेक्ट कंपनियों को ही ऑर्डर पर डिलीवर कर रहीं हैं. जिससे बाजार में इनकी भारी कमी होने से कीमतों में चौगुना वृद्धि हुई है.
इतना ही नहीं 45000 रुपए तक के 256 जीबी वाले मोबाइल फोन की कीमत अब 55 से 70 हजार रुपये तक पहुंच गई है. कंपनी में माल नहीं मिल रहा है, कंपनी कह रही है कि प्रोडक्शन नहीं है. इसकी सबसे बड़ी वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. यही वजह है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी सस्ते मोबाइल शो तो कर रहे हैं, लेकिन ओपन करने पर यह आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहे हैं.
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