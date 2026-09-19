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मोबाइल फोन से लेकर लैपटॉप के दाम छू रहे आसमान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी वजह?

कंपनियां मैनपॉवर कम करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तवज्जो क्यों दे रहीं हैं. पढ़िए संवाददाता गोपाल मिश्रा की रिपोर्ट

मोबाइल फोन से लेकर लैपटॉप के दाम छू रहे आसमान
मोबाइल फोन से लेकर लैपटॉप के दाम छू रहे आसमान (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 8:52 PM IST

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वाराणसी: वर्तमान युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, हर तरफ एआई का बोल बाला है. युवा पीढ़ी बड़ी संख्या में बीते कुछ सालों में एआई एडिकटेड हुए हैं. कंपनियां भी अब मैनपॉवर कम करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तवज्जो दे रहीं हैं. फोन पर आने वाले प्रमोशन कॉल्स हों, या ईएमआई का रिमाइंडर, सभी एआई के जरिए ऑपरेट किया जा रहा है. एआई आपके डाटा को स्टोर भी कर रहा है और आपको समय-समय पर अपडेट भी कर रहा है.

स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप, कंप्यूटर और डेस्कटॉप तक, सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए रैम साइज और मेमोरी चिप की डिटेल बढ़ाई जा रही है और इसका सीधा असर आपके के जेब पर पड़ रहा है.

वर्तमान युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का (Photo Credit: ETV Bharat)

विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले दिनों विश्व के कई देशों में चल रहे युद्ध ने प्रोडक्शन पर असर डाला था और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ रहा इस्तेमाल, इन चीजों की कीमतों में इजाफे के लिए बड़ी भूमिका निभा रहा है. जिसका व्यापक असर मोबाइल, कंप्यूटर, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, लैपटॉप और हार्ड डिस्क जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों पर पड़ रहा है.

मोबाइल की कीमतों में बढ़ोतरी
मोबाइल की कीमतों में बढ़ोतरी (Photo Credit: ETV Bharat)

इस बारे में आईआईटी बीएचयू के प्रोफेसर देवेंद्र सिंह का कहना है कि इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक बाजार में जबरदस्त उछाल है. स्टोरेज वाली चीजें जो आपके डाटा को सुरक्षित रखतीं हैं, वह तेजी से महंगी हुईं हैं. इसके पीछे कहीं ना कहीं युद्ध जिम्मेदार है, क्योंकि ईरान सहित कई देशों के बीच चल रहे युद्ध के कारण, दूसरे देशों से आने वाले माल का आवागमन कम हुआ है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों के दामों में भारी इजाफा हुआ है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बढ़ाए इनके दाम
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बढ़ाए इनके दाम (Photo Credit: ETV Bharat)

महंगाई की एक बड़ी वजह यह भी है कि देश की सारी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शिफ्ट हो रही हैं. चाहे वह दिल्ली, गुड़गांव, पुणे, बेंगलुरु की आईआईटीज कंपनियां हों, या फिर कॉलिंग सेंटर, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है. लोगों की जॉब पर संकट तो है ही साथ ही टेक्निकल चीजों की डिमांड भी अब कंपनियां अपने हिसाब से तय कर रहीं हैं. बड़ी-बड़ी कंपनियां मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, एसएसडी सहित तमाम चीजें डायरेक्ट कंपनियों को ही ऑर्डर पर डिलीवर कर रहीं हैं. जिससे बाजार में इनकी भारी कमी होने से कीमतों में चौगुना वृद्धि हुई है.

मैनपॉवर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर
मैनपॉवर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर (Photo Credit: ETV Bharat)
दुकानदारों का कहना है कि पहले उनके यहां कंपनियां हफ्ते में एक बार अपना अपडेट प्राइस भेजती थी, लेकिन अब कंडीशन यह हो गई है कि हर 24 घंटे में कंपनी अपना अपडेट लिस्ट भेज रही है. मोबाइल फोन का कारोबार करने वाले आशीष तिवारी का कहना है की स्थिति बहुत ही खराब है. मोबाइल फोन अब दुगने से ज्यादा दामों में बिक रहे हैं, जो फोन कल तक 10000 के मिल रहे थे, अब वह सीधे 22 से 25000 तक पहुंच गए हैं. 5G का कोई भी फोन कम से कम मेमोरी में भी 25000 से कम कीमत पर नहीं मिल रहा है, जबकि पहले 12 से 13000 रुपए में यह मोबाइल मिल जा रहे थे.
इलेक्ट्रॉनिक सामानों का भारत यहां से करता है आयात
इलेक्ट्रॉनिक सामानों का भारत यहां से करता है आयात (Photo Credit: ETV Bharat)

इतना ही नहीं 45000 रुपए तक के 256 जीबी वाले मोबाइल फोन की कीमत अब 55 से 70 हजार रुपये तक पहुंच गई है. कंपनी में माल नहीं मिल रहा है, कंपनी कह रही है कि प्रोडक्शन नहीं है. इसकी सबसे बड़ी वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. यही वजह है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी सस्ते मोबाइल शो तो कर रहे हैं, लेकिन ओपन करने पर यह आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहे हैं.

कीमतों में बढ़ोतरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बड़ी वजह
कीमतों में बढ़ोतरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बड़ी वजह (Photo Credit: ETV Bharat)
प्रो. देवेंद्र का कहना है कि फोन और लैपटॉप में जो रैम और मेमोरी लगती है, वही मेमोरी एआई के बड़े डेटा सेंटर में भी लगती है. गूगल, ओपेन एआई और कई बड़ी कंपनियां एआई ट्रेनिंग के लिए हजारों करोड़ के डेटा सेंटर बना रहीं हैं, जिनकी डिमांड पूरी करने में बड़ी कंपनिया जुटी हुई हैं. इसका व्यापक असर बाजार पर देखने को मिल रहा है.
युवा पीढ़ी एआई एडिकटेड
युवा पीढ़ी एआई एडिकटेड (Photo Credit: ETV Bharat)
मोबाइल एसेसरीज सहित मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव और इलेक्ट्रॉनिक आइटम के होलसेल कारोबारी बब्बी का कहना है कि हम कई कंपनियों के स्टॉकिस्ट हैं, लेकिन हमारे सामने संकट बहुत बड़ा है. कंपनियां हर दिन रिवाइज्ड रेट भेज रही हैं 10% से लेकर 30 परसेंट तक की बढ़ोतरी हर चीज में हो चुकी है. मेमोरी कार्ड जो 100 का बिक रहा था, वह सीधे-सीधे 300 रुपये तक पहुंच गया है. पेन ड्राइव की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी है.
प्रमोशन कॉल्स भी AI द्वारा
प्रमोशन कॉल्स भी AI द्वारा (Photo Credit: ETV Bharat)

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