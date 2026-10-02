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जशपुर से चोरी हुए 132 मोबाइल बांग्लादेश पहुंचे, पांच आरोपी गिरफ्तार, लाखों कैश जब्त

जशपुरनगर : कुनकुरी के तपकरा रोड स्थित मोबाइल दुकान से चोरी किए गए 132 मोबाइल हैंडसेट बांग्लादेश पहुंच गए हैं. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और अब तक की जांच में यह जानकारी सामने आई है. चोरी के मोबाइल पहले अलग-अलग आरोपियों के हाथों में पहुंचे और बाद में उन्हें बांग्लादेश में बेच दिया गया. दूसरे देश में पहुंच चुके मोबाइल फोन को वापस लाना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है. पुलिस ने मोबाइलों की बरामदगी के लिए विधि अनुसार आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है. मामले में अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है, जबकि चार आरोपी फरार हैं. पुलिस ने 1 लाख 80 हजार रुपए भी बरामद किए हैं.

कुनकुरी के वार्ड क्रमांक 09, तपकरा रोड निवासी मोबाइल दुकान संचालक पंकज कुमार पारिक ने 12 अगस्त को कुनकुरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई . उसने बताया कि 11 अगस्त की रात करीब 9 बजे वह दुकान बंद कर घर चला गया था. अगले दिन सुबह करीब 7.45 बजे सूर्योदय बैंक के कर्मचारी रितेश ने फोन कर दुकान का शटर खुला होने की जानकारी दी.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार पाटनवार ने इस पूरे केस पर जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि कुनकुरी मोबाइल दुकान चोरी मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, टावर डंप लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पतासाजी की. पुलिस ने जांच करते हुए झारखंड और पश्चिम बंगाल तक कार्रवाई की. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में चोरी के 132 मोबाइल बांग्लादेश में बेचे जाने की जानकारी सामने आई है. मोबाइल दूसरे देश में पहुंच जाने के कारण उनकी बरामदगी की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण है. पुलिस द्वारा मोबाइलों की बरामदगी और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है.

दुकान पहुंचने पर शटर के दोनों ताले कटे मिले. आसपास ताला काटने और तोड़ने के सामान पड़े थे. अंदर मोबाइल के डिब्बे अस्त-व्यस्त थे और बिक्री के लिए रखे 132 मोबाइल हैंडसेट गायब थे. अज्ञात चोर शटर का ताला काटकर दुकान में घुसे और मोबाइल चोरी कर ले गए थे.

सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों से हुआ खुलासा

रिपोर्ट के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ प्रार्थी और गवाहों के बयान लिए गए. सीसीटीवी फुटेज, टावर डंप लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का बारीकी से विश्लेषण किया गया. जांच में घटनास्थल के समीप स्थित अन्नपूर्णा होटल भी अहम सुराग बना. दो आरोपी वहां खाना खाने पहुंचे थे और होटल संचालक को अपना मोबाइल नंबर दिया था. इस सुराग और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में झारखंड और पश्चिम बंगाल तक पहुंची.

तौसिफ से पूछताछ में खुली 132 मोबाइल की पूरी कड़ी

तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम झारखंड के साहेबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र के ग्राम मुर्गीटोली मध्य नारायणपुर पहुंची और तौसिफ राजा को हिरासत में लिया. पूछताछ में उसने अपने साथी कबीर शेख के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया.

पुलिस के अनुसार तौसिफ ने बताया कि चोरी किए गए मोबाइल बिक्री के लिए सेंटू शेख को दिए गए थे. उसके मेमोरेण्डम कथन के अनुसार 132 मोबाइलों में से 50 सत्यजीत मंडल, 50 अब्दुल बारी उर्फ रूबेल और 34 इकबाल हुसैन उर्फ राणा को बेचे गए थे. इन मोबाइलों की बिक्री से करीब 17 लाख रुपए मिले, जिसे आरोपियों ने आपस में बांट लिया था.

132 मोबाइल बांग्लादेश में बिके

जांच में सामने आया कि चोरी के सभी 132 मोबाइल हैंडसेट बाद में बांग्लादेश में बेच दिए गए. पुलिस के अनुसार तौसिफ राजा और उसके साथियों ने चोरी के मोबाइल इकबाल हुसैन, सत्यजीत मंडल और अब्दुल बारी को बेचे थे. इन आरोपियों ने आगे सभी मोबाइल बांग्लादेश में बेच दिए. दूसरे देश में मोबाइल पहुंच जाने के कारण उन्हें ट्रेस और बरामद करने में कठिनाई आ रही है. पुलिस द्वारा बांग्लादेश से मोबाइलों की बरामदगी के संबंध में विधि के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

पांच आरोपी गिरफ्तार

इस केस में कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जिनके नाम इस प्रकार है.

तौसिफ राजा

सेंटू शेख

इकबाल हुसैन उर्फ राणा

अब्दुल बारी उर्फ रूबेल खुराना

अब्दुल अजीज

आरोपियों की गिरफ्तारी 25 अगस्त, 14 सितंबर, 27 सितंबर और 1 अक्टूबर 2026 को अलग-अलग चरणों में की गई. सभी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है. पुलिस ने सेंटू शेख से कमीशन के रूप में प्राप्त बची हुई 1 लाख 80 हजार रुपए की रकम बरामद कर जब्त की है. घटना में इस्तेमाल आरोपियों के व्यक्तिगत मोबाइल फोन भी साक्ष्य के तौर पर जब्त किए गए हैं.मामले में चार अन्य आरोपियों को चिन्हित किया गया है, जो फरार हैं. उनकी तलाश की जा रही है.

तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच आगे बढ़ाते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में चोरी के 132 मोबाइल हैंडसेट बांग्लादेश में बेचे जाने की जानकारी सामने आई है. मोबाइलों की बरामदगी और मामले में फरार चार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी है- लाल उमेद सिंह, एसएसपी, जशपुर

जशपुर मोबाइल चोरी केस में पुलिस को मिली सफलता और बांग्लादेश एंगल पर जांच जारी है. पुलिस का दावा है कि वह जल्द आरोपियों तक पहुंच जाएगी.

