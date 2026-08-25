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ऑपरेशन मुस्कान से लौटी चेहरे की खुशी, 111 मोबाइल वापस पहुंचे अपने मालिकों के पास

रांचीः जिला में पुलिस की एक सकारात्मक पहल ने दर्जनों लोगों के चेहरों पर खोई हुई मुस्कान लौटा दी है. रांची पुलिस के ‘ऑपरेशन मुस्कान’ के तहत महीनों और वर्षों से गुम या चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को वापस सौंपे जा रहे हैं. तकनीकी निगरानी और CEIR पोर्टल की मदद से पुलिस ने पिछले एक महीने में 111 से अधिक मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिन्हें मंगलवार को उनके वास्तविक मालिक को सौंफ दिया गया.

ऑपरेशन मुस्कान

रांची पुलिस ने गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए विशेष अभियान ‘ऑपरेशन मुस्कान’ शुरू किया है. इस अभियान के तहत पुलिस की तकनीकी टीम लगातार मोबाइल फोन को ट्रैक करने में जुटी है. रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया कि तकनीकी निगरानी के साथ-साथ CEIR (Central Equipment Identity Register) पोर्टल की मदद से ऐसे मोबाइल फोन की पहचान और बरामदगी की जा रही है, जो लंबे समय से लोगों से गुम हो चुके थे या चोरी हो गए थे उसके बाद मोबाइल को वापस उनके असली मालिक तक पहुचाया जा रहा है.

मोबाइल फोन वापस करते पुलिस अधिकारी (ETV Bharat)

रांची सिटी एसपी पारस राणा के मुताबिक, पिछले एक महीने के दौरान 100 से अधिक गुम मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. इनमें कई ऐसे मोबाइल भी शामिल हैं, जिनके मालिक काफी समय से अपने फोन के वापस मिलने की उम्मीद छोड़ चुके थे. बरामद मोबाइल फोन की जांच और सत्यापन के बाद उन्हें उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा गया है.