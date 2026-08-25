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ऑपरेशन मुस्कान से लौटी चेहरे की खुशी, 111 मोबाइल वापस पहुंचे अपने मालिकों के पास

रांची में पुलिस ऑपरेशन मुस्कान के तहत धारकों को मोबाइल फोन वापस किए गये. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

Mobile phones returned to owners under Operation Muskan in Ranchi
रांची पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 25, 2026 at 5:39 PM IST

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रांचीः जिला में पुलिस की एक सकारात्मक पहल ने दर्जनों लोगों के चेहरों पर खोई हुई मुस्कान लौटा दी है. रांची पुलिस के ‘ऑपरेशन मुस्कान’ के तहत महीनों और वर्षों से गुम या चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को वापस सौंपे जा रहे हैं. तकनीकी निगरानी और CEIR पोर्टल की मदद से पुलिस ने पिछले एक महीने में 111 से अधिक मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिन्हें मंगलवार को उनके वास्तविक मालिक को सौंफ दिया गया.

ऑपरेशन मुस्कान

रांची पुलिस ने गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए विशेष अभियान ‘ऑपरेशन मुस्कान’ शुरू किया है. इस अभियान के तहत पुलिस की तकनीकी टीम लगातार मोबाइल फोन को ट्रैक करने में जुटी है. रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया कि तकनीकी निगरानी के साथ-साथ CEIR (Central Equipment Identity Register) पोर्टल की मदद से ऐसे मोबाइल फोन की पहचान और बरामदगी की जा रही है, जो लंबे समय से लोगों से गुम हो चुके थे या चोरी हो गए थे उसके बाद मोबाइल को वापस उनके असली मालिक तक पहुचाया जा रहा है.

Mobile phones returned to owners under Operation Muskan in Ranchi
मोबाइल फोन वापस करते पुलिस अधिकारी (ETV Bharat)

रांची सिटी एसपी पारस राणा के मुताबिक, पिछले एक महीने के दौरान 100 से अधिक गुम मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. इनमें कई ऐसे मोबाइल भी शामिल हैं, जिनके मालिक काफी समय से अपने फोन के वापस मिलने की उम्मीद छोड़ चुके थे. बरामद मोबाइल फोन की जांच और सत्यापन के बाद उन्हें उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा गया है.

Mobile phones returned to owners under Operation Muskan in Ranchi
मोबाइल फोन वापस करते पुलिस अधिकारी (ETV Bharat)

तकनीक बनी पुलिस की ताकत

रांची ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि मोबाइल बरामदगी के इस अभियान में तकनीक पुलिस के लिए काफी मददगार साबित हो रही है. CEIR पोर्टल के जरिए गुम या चोरी हुए मोबाइल के IMEI नंबर की निगरानी की जाती है. इसके आधार पर मोबाइल के इस्तेमाल में आने पर उसकी जानकारी जुटाने और उसे बरामद करने की कार्रवाई की जाती है.

Mobile phones returned to owners under Operation Muskan in Ranchi
धारक को मोबाइल फोन वापस करते पुलिस अधिकारी (ETV Bharat)

मोबाइल वापस मिलने के बाद लोगों ने रांची पुलिस की इस पहल की सराहना की. लंबे समय से गुम मोबाइल के वापस मिलने से लोगों को आर्थिक नुकसान से भी राहत मिली है. रांची पुलिस का ‘ऑपरेशन मुस्कान’ उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है, जिन्होंने अपने मोबाइल फोन को वापस मिलने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी.

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