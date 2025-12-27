ETV Bharat / state

मोबाइल फोन ने छीनी आंखों की नमी और दूर की नजर हुई कमजोर; 10 हजारों बच्चों की जांच में हुआ बड़ा खुलासा, हर तीसरे स्टूडेंट को चश्मे की जरूरत

जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में नेत्र रोग विभाग की विशेषज्ञ डॉ. शालिनी मोहन ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: बच्चों की आंखों पर मंडराता खतरा अब सिर्फ आशंका नहीं, बल्कि एक ठोस सच्चाई बन चुका है. स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप के ज्यादा इस्तेमाल ने बच्चों की आंखों से नींद और नमी दोनों छीन ली है. जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में नेत्र रोग विभाग की विशेषज्ञ डॉ. शालिनी मोहन ने बताया कि उन्होंने 5 से 18 वर्ष के करीब 10 हजार बच्चों की आंखों की जांच करके अध्ययन किया है. इस रिसर्च में खुलासा हुआ है कि हर तीन में से एक बच्चे को चश्मे की जरूरत है. 29 स्कूलों में जाकर की गयी जांच: नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. शालिनी मोहन ने बताया कि यह रिसर्च कानपुर के 29 स्कूलों में जाकर बच्चों की आंखों की जांच करके की गई. डॉक्टरों की टीम ने पाया कि बहुत से बच्चे बोर्ड ठीक से नहीं देख पा रहे थे. आंखों में जलन और सूखापन था, लेकिन उन्होंने कभी अपने माता-पिता को बताया ही नहीं. शायद इसलिए कि मोबाइल स्क्रीन पर सब ठीक-ठाक दिख जाता है. जानकारी देतीं जीएसवीएम नेत्र रोग विभाग की विशेषज्ञ डॉ. शालिनी मोहन. (Video Credit: ETV Bharat) आंखों की नमी खत्म हो रही: डॉ. शालिनी मोहन ने कहा कि इस रिसर्च में दो बड़ी समस्याएं उभर कर सामने आईं. पहली मायोपिया (नजदीकी नजर ठीक, दूर की कमजोर) जो तेजी से बढ़ रहा है. दूसरी ड्राई आई सिंड्रोम यानी आंखों की नमी का खत्म होना. इसकी सबसे बड़ी वजह है लगातार स्क्रीन देखना और आखों का झपकना कम होना. कई बच्चों में यह समस्या इतनी गंभीर थी कि उन्हें अलग-अलग तरह की आई ड्रॉप्स देनी पड़ीं और नियमित फॉलो अप की सलाह भी दी गई.