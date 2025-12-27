ETV Bharat / state

मोबाइल फोन ने छीनी आंखों की नमी और दूर की नजर हुई कमजोर; 10 हजारों बच्चों की जांच में हुआ बड़ा खुलासा, हर तीसरे स्टूडेंट को चश्मे की जरूरत

जीएसवीएम नेत्र रोग विभाग की विशेषज्ञ डॉ. शालिनी मोहन ने कहा कि हर तीन में से एक बच्चे को चश्मे की जरूरत है.

Photo Credit: ETV Bharat
जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में नेत्र रोग विभाग की विशेषज्ञ डॉ. शालिनी मोहन (Photo Credit: ETV Bharat)
December 27, 2025

December 27, 2025

कानपुर: बच्चों की आंखों पर मंडराता खतरा अब सिर्फ आशंका नहीं, बल्कि एक ठोस सच्चाई बन चुका है. स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप के ज्यादा इस्तेमाल ने बच्चों की आंखों से नींद और नमी दोनों छीन ली है. जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में नेत्र रोग विभाग की विशेषज्ञ डॉ. शालिनी मोहन ने बताया कि उन्होंने 5 से 18 वर्ष के करीब 10 हजार बच्चों की आंखों की जांच करके अध्ययन किया है. इस रिसर्च में खुलासा हुआ है कि हर तीन में से एक बच्चे को चश्मे की जरूरत है.

29 स्कूलों में जाकर की गयी जांच: नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. शालिनी मोहन ने बताया कि यह रिसर्च कानपुर के 29 स्कूलों में जाकर बच्चों की आंखों की जांच करके की गई. डॉक्टरों की टीम ने पाया कि बहुत से बच्चे बोर्ड ठीक से नहीं देख पा रहे थे. आंखों में जलन और सूखापन था, लेकिन उन्होंने कभी अपने माता-पिता को बताया ही नहीं. शायद इसलिए कि मोबाइल स्क्रीन पर सब ठीक-ठाक दिख जाता है.

जानकारी देतीं जीएसवीएम नेत्र रोग विभाग की विशेषज्ञ डॉ. शालिनी मोहन. (Video Credit: ETV Bharat)

आंखों की नमी खत्म हो रही: डॉ. शालिनी मोहन ने कहा कि इस रिसर्च में दो बड़ी समस्याएं उभर कर सामने आईं. पहली मायोपिया (नजदीकी नजर ठीक, दूर की कमजोर) जो तेजी से बढ़ रहा है. दूसरी ड्राई आई सिंड्रोम यानी आंखों की नमी का खत्म होना. इसकी सबसे बड़ी वजह है लगातार स्क्रीन देखना और आखों का झपकना कम होना. कई बच्चों में यह समस्या इतनी गंभीर थी कि उन्हें अलग-अलग तरह की आई ड्रॉप्स देनी पड़ीं और नियमित फॉलो अप की सलाह भी दी गई.

घंटों स्क्रीन देखने की आदत ने नुकसान: डॉ. शालिनी मोहन ने बताया कि सर्दी की शुरुआत के साथ प्रदूषण ने संकट को और गहरा कर दिया है. धूल-धुआं, ठंडी हवा और बंद कमरों में घंटों स्क्रीन देखने की आदत, इन सब ने मिलकर बच्चों की आंखों को नुकसान पहुंचाया है. अध्ययन में यह भी बात सामने आई है कि 18 साल के बच्चों में समस्या सबसे ज्यादा थी. मायोपिया के साथ-साथ आंखों का तिरछापन, कम उम्र में चश्मा लगना आम होता जा रहा है.

रोजाना तीन घंटे मोबाइल स्क्रीन देख रहे बच्चे: डॉ. शालिनी मोहन ने कहा कि आखों के कमजोर होने का कारण सिर्फ स्क्रीन नहीं, लाइफस्टाइल भी है. दिन में 3 घंटे से ज्यादा मोबाइल स्क्रीन, धूप से दूरी यानी बाहर खेलना लगभग बंद और फास्ट फूड की बढ़ती आदत. यह तीनों मिलकर बच्चों की आंखों की सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं. इस अंधेरे में बच्चों के लिए एक उम्मीद की किरण है.

20-20-20 का नियम जरूरी: हर 20 मिनट स्क्रीन देखने के बाद बच्चों को 20 सेकंड का ब्रेक लेना है और फिर 20 फीट दूर किसी वस्तु को देखना है. यह छोटा सा नियम आंखों की मांसपेशियों को आराम देता है और ड्राईनेस को भी कम करता है. इस नियम का इस्तेमाल सिर्फ बच्चे ही नहीं, बल्कि बड़े भी कर सकते हैं और उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा.

बच्चे छोटी स्क्रीन से बजाय पढ़ाई के लिए लैपटॉप या फिर बड़े स्क्रीन का इस्तेमाल करें, ताकि आंखों पर जोर कम पड़े. साथ ही बच्चों को रोजाना कुछ समय खुली धूप और बाहर खेलने के लिए भी जरूर जाना चाहिए.

