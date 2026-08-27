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मानस ट्रिपल मर्डर केस में मोबाइल और ऑटो चालक खोल सकते हैं कई राज

लखनऊ: गोमतीनगर के चर्चित ट्रिपल मर्डर केस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे कई ऐसे सवाल सामने आ रहे हैं, जिनके जवाब अभी भी पुलिस तलाश रही है. पत्नी दिव्या मिश्रा की हत्या के बाद बहन तूलिका की हत्या और फिर मानस की आत्महत्या की इस घटना में पुलिस अब डिजिटल साक्ष्यों और प्रत्यक्ष घटनाक्रम से जुड़े लोगों के बयानों को जोड़ने में जुटी है.

जांच में मानस का लॉक मोबाइल फोन और घटना वाले दिन उसके साथ रहा ऑटो चालक अहम कड़ी बनकर सामने आए हैं. पुलिस का मानना है कि मोबाइल से मिलने वाली जानकारी, घटना की तैयारी, मानस के संपर्कों और उसकी गतिविधियों को समझने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.

मानस के पास मिला iPhone अभी तक लॉक है. पुलिस के लिए यह फोन इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें घटना से पहले की बातचीत, चैट, कॉल डिटेल, लोकेशन और दूसरी डिजिटल गतिविधियों से जुड़े अहम सुराग मिल सकते हैं. पुलिस जल्दबाजी में फोन को अनलॉक कराने का जोखिम नहीं लेना चाहती, क्योंकि गलत प्रक्रिया अपनाने पर फोन का डेटा प्रभावित होने की आशंका है.

यही वजह है कि मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. पहले भी जांच में इस फोन को महत्वपूर्ण कड़ी माना गया था और पुलिस की कोशिश इसके भीतर मौजूद डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित तरीके से हासिल करने की है.

ईटीवी भारत से बातचीत में पुलिस डीसीपी ईस्ट दीक्षा शर्मा ने बताया कि मानस का मोबाइल फोन पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण है. फोन में लॉक पड़ा है और उसे खोलने की कोशिश में डेटा समाप्त होने का डर है. इसलिए मोबाइल को फॉरेंसिक लैब भेजा गया है. फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद घटना से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आने की उम्मीद है और उन्हीं तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.



जांच की दूसरी अहम कड़ी यह भी है कि घटना वाले दिन मानस के साथ रहा एक ऑटो चालक भी है. पुलिस इस ऑटो चालक से पहले भी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अब उसे दोबारा बुलाकर गहन पूछताछ की गई है. पुलिस उसके बयान और घटनाक्रम के दूसरे साक्ष्यों का मिलान कर रही है. मीडिया रिपोर्टों में ऑटो चालक की ओर से यह दावा सामने आया है कि मानस ने उसे पिस्टल दिखाकर दिव्या के घर तक जाने के लिए मजबूर किया था. वहीं, पुलिस ने उसके दावों की पड़ताल कर रही है.