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अररिया में कंटेनर से गायब हुए थे करोड़ों के मोबाइल, पुलिस ने किया हैरान करने वाला खुलासा

अररिया: जिले में करीब 12 करोड़ रुपये के मोबाइल चोरी कांड में अररिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने इस मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे और निशानदेही पर कंपनी के 2,050 मोबाइल फोन बरामद किए हैं. अब तक इस मामले में कुल सात आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 3,487 मोबाइल फोन, 6.97 लाख रुपये नकद, एक लैपटॉप और पांच वाहन जब्त किए जा चुके हैं.

कंटेनर से मोबाइल गायब होने का मामला: प्राप्त जानकारी के अनुसार, 9 जून 2026 को कर्नाटक नंबर KA-02AJ-1157 कंटेनर से दो नामी कंपनी के मोबाइल फोन एवं एक्सेसरी गायब कर वाहन को अररिया के जीरो माइल स्थित एचपी पेट्रोल पंप के पास छोड़ दिया गया था. इसके बाद अररिया थाना में कांड संख्या 314/26 दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया.

पुलिस ने किया हैरान करने वाला खुलासा (ETV Bharat)

5 आरोपियों की गिरफ्तारी: जांच के दौरान पुलिस ने पहले हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से अनवर उर्फ अनावरूल, दीपक गुप्ता, शाहिल, कामिल उर्फ किम्गी और नईम समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था. उनके पास से 1,437 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, पांच वाहन और 6.97 लाख रुपये नकद बरामद किए गए थे.

2,050 मोबाइल बरामद: इसके बाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के शेरगढ़ थाना क्षेत्र के विसम्भरा निवासी अनीश (33) को गिरफ्तार किया. उसकी निशानदेही पर चोरी के 2,050 मोबाइल फोन बरामद किए गए. वहीं, कंटेनर के सह चालक तालीम को भी ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है.