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अररिया में कंटेनर से गायब हुए थे करोड़ों के मोबाइल, पुलिस ने किया हैरान करने वाला खुलासा

अररिया में कंटेनर से लूटे गए करोड़ों के मोबाइल फोन के साथ कुल सात आरोपियों को पुलिस ने दबोचा है. पढ़ें पूरी खबर..

Araria Mobile Loot Case
अररिया पुलिस को बड़ी सफलता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 25, 2026 at 7:33 PM IST

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अररिया: जिले में करीब 12 करोड़ रुपये के मोबाइल चोरी कांड में अररिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने इस मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे और निशानदेही पर कंपनी के 2,050 मोबाइल फोन बरामद किए हैं. अब तक इस मामले में कुल सात आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 3,487 मोबाइल फोन, 6.97 लाख रुपये नकद, एक लैपटॉप और पांच वाहन जब्त किए जा चुके हैं.

कंटेनर से मोबाइल गायब होने का मामला: प्राप्त जानकारी के अनुसार, 9 जून 2026 को कर्नाटक नंबर KA-02AJ-1157 कंटेनर से दो नामी कंपनी के मोबाइल फोन एवं एक्सेसरी गायब कर वाहन को अररिया के जीरो माइल स्थित एचपी पेट्रोल पंप के पास छोड़ दिया गया था. इसके बाद अररिया थाना में कांड संख्या 314/26 दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया.

Araria Mobile Loot Case
पुलिस ने किया हैरान करने वाला खुलासा (ETV Bharat)

5 आरोपियों की गिरफ्तारी: जांच के दौरान पुलिस ने पहले हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से अनवर उर्फ अनावरूल, दीपक गुप्ता, शाहिल, कामिल उर्फ किम्गी और नईम समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था. उनके पास से 1,437 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, पांच वाहन और 6.97 लाख रुपये नकद बरामद किए गए थे.

2,050 मोबाइल बरामद: इसके बाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के शेरगढ़ थाना क्षेत्र के विसम्भरा निवासी अनीश (33) को गिरफ्तार किया. उसकी निशानदेही पर चोरी के 2,050 मोबाइल फोन बरामद किए गए. वहीं, कंटेनर के सह चालक तालीम को भी ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है.

आरोपी की निशानदेही पर बड़ी कार्रवाई: पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने बताया, अररिया थाना कांड संख्या-314/26 के अनुसंधान में पुलिस टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है. पूर्व में पांच अभियुक्तों की गिरफ्तारी और 1,437 मोबाइल की बरामदगी हुई थी. अब अनीश की गिरफ्तारी के बाद उसके कब्जे एवं निशानदेही पर 2,050 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.

Araria Mobile Loot Case
पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने दी जानकारी (ETV Bharat)

"इस कांड में अब तक कुल 3,487 मोबाइल फोन बरामद हो चुके हैं. साथ ही 6.97 लाख रुपये नकद, एक लैपटॉप और पांच वाहन भी जब्त किए गए हैं. मामले में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी और शेष सामान की बरामदगी के लिए पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही है."- जितेंद्र कुमार, पुलिस अधीक्षक, अररिया

कानूनी कार्रवाई जारी: पुलिस के अनुसार, इस कार्रवाई में अररिया थाना पुलिस, डीआईयू तथा बिहार एसटीएफ (एसओजी) की संयुक्त टीम शामिल रही. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

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