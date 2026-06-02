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फट गई मोबाइल फोन की बैट्री, हादसे में चली गई मासूम की जान

सरगुजा: मोबाइल फोन की बैट्री फटने से 1 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई. परिवार वालों ने बताया कि बच्चे को कहीं से फोन की बैट्री मिल गई थी और बच्चा उससे खेल रहा था. खेलने के दौरान ही अचानक बैट्री धमाके के साथ फट गई. हादसे में बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया. बैट्री फटने से बच्चे का चेहरा बुरी तरह से झुलस गया. परिजन बच्चे को आनन फानन में लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल गए. डॉक्टरों ने तत्काल बच्चे को भर्ती किया और इलाज शुरू कर दिया. लेकिन गंभीर रुप से घायल बच्चे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. हादसे के बाद परिजनों में गम का माहौल है.



मोबाइल फोन की बैट्री फटने से बच्चे की मौत

बच्चे के पिता आदित्य सिंह ने बताया कि बच्चा अपने भाई-बहनों के साथ मिलकर खेल रहा था. खेलते-खलते बच्चा कचरे के पास चला गया, जहां पर कचरे के ढेर में पुरानी बैट्री पड़ी थी. बच्चा पुरानी बैट्री को वहां से उठा लाया और उससे खेलने लगा. खेलने के दौरान ही बच्चे ने बैट्री को जलती हुई आग में डाल दिया. आग में डालते ही बैट्री धमाके के साथ फट गई. आग के करीब होने के चलते मासूम बच्चे का चेहरा और पेट बुरी तरह से झुलस गया.