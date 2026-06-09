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घर द्वार पर बनेगा पासपोर्ट, जल्दी करें एक दिन में सिर्फ 50 आवेदकों को अपॉइंटमेंट

सिरमौर में घर-द्वार पर पासपोर्ट सेवाओं का लाभ देने के लिए तीन दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है.

अब घर द्वार पर बनेगा पासपोर्ट
अब घर द्वार पर बनेगा पासपोर्ट (CONCEPT IMAGE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 7:50 PM IST

2 Min Read
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नाहन: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के नागरिकों को पासपोर्ट बनवाने या उससे संबंधित अन्य सेवाओं के लिए अब बड़े शहरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. विदेश मंत्रालय और जिला प्रशासन की एक विशेष पहल के तहत सिरमौर के लोगों को उनके घर.द्वार पर ही पासपोर्ट संबंधी बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं.

इसके लिए आगामी 10 जून से 12 जून, 2026 तक उपायुक्त (डीसी) कार्यालय परिसर स्थित जिला राजस्व अधिकारी (DRO) शाखा, नाहन में एक विशेष 'मोबाइल पासपोर्ट वैन' तैनात की जा रही है. इस तीन दिवसीय विशेष शिविर के दौरान जिले के दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले लोगों को स्थानीय स्तर पर ही पासपोर्ट की सभी अत्याधुनिक सेवाएं मिल सकेंगी.

विदेश मंत्रालय से मिली विशेष स्वीकृति: उपायुक्त

मामले की जानकारी देते हुए सिरमौर की उपायुक्त (डीसी) प्रियंका वर्मा ने बताया कि जिला वासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे. विदेश मंत्रालय से इस संबंध में औपचारिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही सिरमौर जिला के नागरिकों को स्थानीय स्तर पर यह पासपोर्ट सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है. उन्होंने कहा कि मोबाइल पासपोर्ट वैन के माध्यम से आवेदन और अन्य प्रक्रियाओं को बेहद सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाया गया है ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो.

प्रतिदिन केवल 50 आवेदकों को मिलेगा मौका

डीसी प्रियंका वर्मा ने स्पष्ट किया कि इस मोबाइल पासपोर्ट वैन की कार्यक्षमता और व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए नियुक्तियां सीमित रखी गई हैं. वैन में प्रतिदिन केवल 50 आवेदकों के ही अपॉइंटमेंट लिए जाएंगे. तीन दिनों के इस शिविर में कुल 150 आवेदक ही इस सेवा का सीधा लाभ उठा पाएंगे. ऐसे में जो भी नागरिक नया पासपोर्ट बनवाने या पुराने पासपोर्ट के नवीनीकरण (रिन्यूअल) के इच्छुक हैं.

समय और पैसों की होगी बचत

इससे विशेष रूप से उन लोगों, छात्रों और नौकरीपेशा युवाओं को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, जिन्हें पासपोर्ट से जुड़े छोटे.छोटे कामों या बायोमेट्रिक औपचारिकताओं के लिए शिमला, चंडीगढ़ या दिल्ली जैसे बाहरी बड़े केंद्रों में जाना पड़ता था. जिला से बाहर जाने पर लोगों का काफी समय बर्बाद होता था और आर्थिक रूप से भी भारी बोझ पड़ता था. अब नाहन में ही आवश्यक औपचारिकताएं पूरी हो जाने से जिला वासियों के समय और पैसे दोनों की बड़ी बचत होगी.

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