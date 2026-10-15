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देहरादून जिले के 170 गांव अब भी नेटवर्क से दूर, डीएम ने दिये सख्त निर्देश, जानिए क्या कहा

देहरादून जिला नेटवर्क कनेक्टिविटी ( ETV Bharat )

देहरादून: दूरस्थ इलाकों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या दूर करने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है. जनपद के 19 चिह्नित शैडो एरिया में विधानसभा चुनाव से पहले मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं. उन्होंने दूरसंचार कंपनियों को आचार संहिता लागू होने से पहले सभी चिह्नित क्षेत्रों में नेटवर्क सुविधा करने के लिए युद्धस्तर पर काम करने को कहा है.

गुरुवार को जिला टेलीकॉम समिति और नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन की समीक्षा बैठक हुई. जिसमें डीएम ने बीएसएनएल समेत सभी दूरसंचार कंपनियों के अधिकारियों को निर्देश दिये. डीएम ने कहा नेटवर्क विहीन और कमजोर कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर काम पूरा किया जाए. जनपद में चिह्नित 19 शैडो एरिया में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के 7 और चकराता विधानसभा क्षेत्र के 12 क्षेत्र शामिल हैं.