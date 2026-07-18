ETV Bharat / state

गाजियाबाद: आस्था की राह पर स्वास्थ्य का भरोसा, कांवड़ पथ पर 24 घंटे रहेगा उपचार का पहरा

कांवड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 24 मोबाइल मेडिकल टीम भी लगातार कावड़ मार्ग का भ्रमण करेगी.

Mobile Medical Units to be deployed on the Kanwar route
कांवड़ मार्ग पर तैनात होगी MMU (PTI)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 18, 2026 at 5:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गाजियाबाद: कावड़ यात्रा शुरू होने में अब सिर्फ दो हफ्ते का वक्त बाकी है. इसकी तैयारी को लेकर कवायद तेज हो गई है. कांवड़ की दृष्टि से गाजियाबाद महत्वपूर्ण जिला है, क्योंकि गाजियाबाद से दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा समेत विभिन्न राज्यों के शिव भक्त कावड़िया होकर गुजरते हैं. ऐसे में गाजियाबाद जिला प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए जाते है ताकि शिव भक्तों को किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो सके.

28 जुलाई से 12 अगस्त तक 26 चिकित्सा शिविर

गाजियाबाद से तकरीबन 15 लाख से अधिक कावड़ यात्री होकर गुजरते हैं. 29 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है. इसके साथ ही शिव भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है. शिव भक्तों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग में रणनीति तैयार कर ली है. 28 जुलाई से 12 अगस्त तक 26 चिकित्सा शिविर संचालित किए जाएंगे.यहां श्रद्धालुओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.

गाजियाबाद में कांवड़ मार्ग पर तैनात होगी MMU (ETV Bharat)

स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, शिविरों में 104 डॉक्टर और 212 पैरामेडिकल कर्मी तैनात रहेंगे ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल उपचार सुनिश्चित किया जा सके. कावड़ यात्रा के दौरान चिकित्सा शिविरों में आवश्यक दवाइयां, प्राथमिक उपचार सामग्री और चिकित्सा उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 24 मोबाइल मेडिकल टीम भी लगातार कावड़ मार्ग का भ्रमण करेगी. मोबाइल मेडिकल टीम मोटरसाइकिल पर तैनात रहेगी. एंबुलेंस का आवागमन भीड़ में मुश्किल हो जाता है. ऐसे में ऐसी स्थिति में मोबाइल मेडिकल टीम कारगर साबित होगी.

अस्पतालों में कुल 250 बेड आरक्षित

कांवड़ यात्रा की अवधि के दौरान कावड़ मार्ग पर पड़ने वाले अस्पतालों में कुल 250 बेड आरक्षित किए गए हैं ताकि गंभीर मरीजों को बिना देरी के भर्ती किया जा सके. मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सभी अस्पतालों को निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी घायल को भर्ती करने पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा. शासन द्वारा उपचार का खर्च उठाया जाएगा. कुल मिलाकर सरकारी अस्पतालों में 120 बेड और निजी अस्पताल में 130 बेड आरक्षित किए गए हैं. एंबुलेंस सेवा में सरकारी और निजी दोनों संसाधनों का इस्तेमाल किया जाएगा. 60 से अधिक एंबुलेंस कॉरिडोर पर तैनात रहेगी. मुख्य चिकित्सा अधिकारी सचिन वैश्य के मुताबिक कावड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य दलों के आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.

इसे भी पढ़ें

TAGGED:

GHAZIABAD KANWAD YATRA NEWS
MOBILE MEDICAL UNITS KANWAR ROUTE
कावड़ यात्रा
HEALTH DEPARTMENT ALERT
MOBILE MEDICAL UNITS KANWAR ROUTE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.