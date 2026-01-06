ETV Bharat / state

प्रदेश में मेडिकल यूनिट वैन के 116 एंप्लॉय ने छोड़ी नौकरी, नहीं मिल रही सैलरी

गौरतलब हो, नेशनल हेल्थ मिशन का घेराव करते हुए एंप्लॉय ने प्रदर्शन भी किया था. वहीं आगामी सप्ताह में कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, इसको लेकर कर्मचारियों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यदि मानदेय नहीं दिया जाता है तो उस स्थिति में हम प्रदर्शन करेंगे. स्वास्थ्य विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ऑफिस का घेराव किया जाएगा. इसके बावजूद अगर वेतन नहीं मिलेगा तो धीरे-धीरे करके हम सब नौकरी छोड़ देंगे.



वहीं, उत्तर प्रदेश के 54 जिलों में कुल 172 मोबाइल मेडिकल वैन संचालित की जा रही हैं. इसके संचालन से ग्रामीण क्षेत्र अधिक लाभान्वित हो रहा था. मुख्य चिकित्साधिकारी के निर्देश पर ये वैन विभिन्न गांवों में जाकर मरीजों को निशुल्क उपचार, जांच और दवाएं उपलब्ध कराती हैं. प्रत्येक यूनिट में डॉक्टर, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और चालक तैनात होते गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज रेफर किया जाता है. मरीज की स्थिति के हिसाब से उन्हें इलाज दिया जाता है अगर मरीज की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है तो उन्हें नजदीकी जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज भेज दिया जाता था.



हालांकि, नवंबर 2025 से इन यूनिटों में कार्यरत कर्मचारियों को मानदेय नहीं मिल पाया है. इससे कई जगह वैन खड़ी होने लगी हैं. कर्मचारियों का कहना है कि वैन संचालित करने वाली कंपनी लगातार भुगतान का आश्वासन दे रही है, लेकिन मानदेय न मिलने से उनकी घरेलू स्थिति प्रभावित हो रही है. अब बिना भुगतान के आगे काम करना उनके लिए संभव नहीं है. सीएमओ डॉ एनबी सिंह के मुताबिक एनएमएमयू की टीमें ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज के साथ-साथ संक्रामक रोग नियंत्रण अभियान, दस्तक अभियान और अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भी सक्रिय भूमिका निभाती हैं. इसके अलावा गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, बांदा जिला कारागार सहित कई जेलों में बंद कैदियों की जांच व उपचार में भी इनका उपयोग किया जाता रहा हैं.



मोबाइल मेडिकल वैन के नोडल अधिकारी रवि कुमार ने कहा कि इससे बहुत से लोग लाभान्वित हो रहे हैं. अगर आंकड़ों की बात करें तो इससे लाभान्वित होने वाले आंकड़े बहुत अधिक है. करीब साढ़े छह साल के कार्यकाल में एनएमएमयू ने प्रदेश में 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को उनके घर पर ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराईं. 35 लाख से अधिक मरीजों की निशुल्क जांच की गई. वर्ष 2024 में 2926758 मरीजों का उपचार और 643259 की जांच की गई, जबकि साल 2025 में अब तक 2377436 मरीजों का उपचार और 476291 की जांच की जा चुकी है.



उन्होंने आंकड़ों के बातें में बताते हुए कहा कि अक्तूबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार उपचार के मामले में गोरखपुर पहले स्थान पर रहा, जहां 7357 मरीजों का इलाज किया गया. उन्नाव (6217) दूसरे, कुशीनगर (6030) तीसरे, चंदौली (4751) चौथे, वाराणसी (4367) पांचवें और अयोध्या (4419) छठे स्थान पर रहा.



नोडल अधिकारी रवि कुमार ने कहा कि मोबाइल मेडिकल सेवा बंद नहीं होगी. भुगतान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के माध्यम से किया जाता है. पोर्टल में कुछ तकनीकी बदलाव चल रहे थे. बिलों का मूल्यांकन कर भेज दिया गया है. जल्द ही भुगतान हो जाएगा. आगे की प्रक्रिया जारी है.



उन्होंने कहा कि मोबाइल मेडिकल यूनिटों ने विभिन्न संकटों के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. लखनऊ के फैजुल्लागंज क्षेत्र में जुलाई-अगस्त के दौरान उल्टी-दस्त के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए 2 मोबाइल यूनिटें लगाई गईं, जिन्होंने सामान्य मरीजों का निशुल्क उपचार किया और गंभीर मरीजों को अस्पताल रेफर किया. अगस्त से सितंबर के बीच बाराबंकी, बलरामपुर, कुशीनगर, सीतापुर और लखीमपुर खीरी जैसे बाढ़ प्रभावित गांवों में मोबाइल यूनिटों ने तत्काल उपचार, दवाएं और जागरूकता प्रदान कर लोगों की सहायता की. इसके साथ ही जो डॉक्टर एवं कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें भुगतान जल्द से जल्द किया जाएगा. इसके लिए संबंधित एजेंसी से वार्तालाप की गई है, वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से भी सभी को आश्वासन दिया गया है.



