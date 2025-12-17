अंबिकापुर में 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म, 15 दिन बंद रही सेवा, अब प्राइवेट कंपनी अपने खर्च पर चला रही
बिना अनुबंध और बिना पैसों के कब तक सेवा देगी प्राइवेट कंपनी?
Published : December 17, 2025 at 6:23 PM IST
सरगुजा: छत्तीसगढ़ सरकार की बेहतरीन योजनाओं में से एक एमएमयू (मोबाइल मेडिकल यूनिट) का सरगुजा में बुरा हाल है. यहां अंबिकापुर शहर को मिली 5 यूनिट में से 4 का अनुबंध समाप्त हो चुका है. 4 यूनिट बंद कर दी गई, लेकिन प्राइवेट एजेंसी ने फिलहाल बिना अनुबंध के ही दोबारा सेवा जारी रखी है. लेकिन सवाल ये है कि एजेंसी बिना अनुबंध और बिना पैसों के कब तक सेवा देगी, और नगर निगम और कलेक्टर इस अनुबंध को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं.
लोगों को लिए बेहतर सुविधा: मोहल्ले तक मेडिकल यूनिट पहुंचने से कई स्वास्थ्य सुविधा लोगों को घर के पास ही मिल जाती है. इलाज कराने आई बुजुर्ग महिला सरस्वती देवी ने बताया कि पहले बहुत समस्या थी हम लोग इलाज नहीं करा सकते थे. इस योजना से फ्री में इलाज होता है, दवाई भी मिल जाता है तो बहुत अच्छा है.
ये बंद हो जायेगा तो क्या करेंगे, पैसा है नहीं, इलाज कैसे कराएंगे. चालू रहेगा तो अच्छा ही है.- सरस्वती देवी, मरीज
ये बहुत अच्छी योजना है, ये चालू रहनी चाहिए, पहले दवाई के लिए हम लोगों को सरकारी हॉस्पिटल जाना पड़ता था, लेकिन घर के पास ही अब मिल जाता है तो अच्छा है- जानकी देवी, मरीज
नेता प्रतिपक्ष का आरोप: इस मामले में अंबिकापुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने भाजपा की सरकार पर सीधा आरोप लगाया. कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिजली बिल का बोझ बढ़ा रही है, राशन में कटौती कर रही है. अब वैसा ही काम स्वास्थ्य क्षेत्र में मेडिकल यूनिट को कम कर किया जा रहा है.
कांग्रेस ने जो मोबाइल मेडिकल यूनिट चालू की थी 7 में से सिर्फ 3 यूनिट ही अब चालू है. भाजपा आम जनता को पूरी तरह से दरकिनार कर रही है. कांग्रेस ने हमर क्लीनिक जो खोले थे उसमें भी दवाइयां नहीं हैं जांच नहीं हो रही.- शफी अहमद, नेता प्रतिपक्ष
कंपनी अपने रिस्क पर चला रही: नगर निगम आयुक्त ने जानकारी दी कि दो फेस में 7 MMU का संचालन शुरू किया गया था, 5 अंबिकापुर शहर में और 2 नगर पंचायतों में, इसमें पहले चरण की 4 MMU का अनुबंध समाप्त हो गया है. कंपनी ने हमे पत्र लिखकर अनुबंध आगे बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर हमने उनको यह जवाब दिया है कि वो अपने रिस्क पर संचालन करें, जब तक अनुबंध नहीं हो जाता हैं हम भुगतान नहीं कर सकते हैं.
शासन स्तर से जब तक इसकी स्वीकृति नहीं मिल जाती है तब तक वो अपने रिक्स पर योजना चलाएं किसी भी तरह का भुगतान नगर निगम से नहीं किया जाएगा- डी एन कश्यप, आयुक्त, नगर निगम
क्या है मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना
- छत्तीसगढ़ शासन ने 18 मई 2020 को मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना शुरू करने के निर्देश जारी किए थे.
- योजना का क्रियान्वयन सरगुजा ज़िला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी, अम्बिकापुर के जरिए हो रहा है.
- इस सोसायटी के अध्यक्ष कलेक्टर सरगुजा हैं.
- 12 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत MMU का संचालन शुरू किया गया.
- नवंबर 2020 में 1 मोबाइल मेडिकल यूनिट और माह दिसम्बर से 3 अन्य मोबाइल मेडिकल यूनिट मिली.
मोबाइल मेडिकल यूनिट के बारे में जानिए
- प्रत्येक मोबाइल मेडिकल यूनिट (MMU) में 1 डॉक्टर, 1 लैब टेक्नीशियन, 1 फार्मसिस्ट, 1 ANM और 1 ड्राइवर होता है.
- वाहन के मेंटेनेन्स, दवाइयों की आपूर्ति और बाकी कमियों को ठीक करने के लिए हर मंगलवार अवकाश रखा जाता है.
- मोबाइल मेडिकल यूनिट (MMU) में 285 प्रकार की दवाईयां रखे जाने के निर्देश हैं. जिसमें से 240 प्रकार की दवाईयां उपलब्ध हैं.
- 41 प्रकार के लैब टेस्ट की सुविधा भी इसमें उपलब्ध है.
- इसमें 29 प्रकार के लैब टेस्ट मोबाइल मेडिकल यूनिट (MMU) में आंतरिक रूप से की जाती है
- वहीं 12 तरह के लैब टेस्ट सर्विस प्रोवाइडर की ओर से बाहर से कराए जाते हैं.
मोबाइल मेडिकल यूनिट के कैम्प की समयावधि: सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक इसका समय तय है. दूसरे चरण में सरगुजा ज़िला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी ने नगर पंचायत सीतापुर एवं नगर पंचायत लखनपुर में 1 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित की है. इस प्रकार जिलें में वर्तमान में 7 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित थी. इनमें से 1 यूनिट सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और अन्य 4 यूनिट सामान्य रूप से इलाज कर रही थी.
बहरहाल 4 एमएमयू का अनुबंध समाप्त हो चुका है, नगर निगम इस अनुबंध को आगे बढ़ाने में असमर्थ है. अनुबंध समाप्त होते ही कंपनी ने 4 गाड़ियां बंद कर दी थी, लेकिन लोगों को हो रही असुविधा को देखते हुए निजी कंपनी ने अपनी 4 गाड़ियां फिलहाल शुरू कर दी हैं, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि इसका भुगतान कम्पनी को नहीं किया जाएगा, अब सवाल ये है कि कोई प्राइवेट कंपनी मुफ्त से सरकारी योजना को क्यों, कैसे और कब तक चलाएगी.