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AI से मोबाइल मार्केट संकट में, चंडीगढ़ के कारोबारी बोले- 'रेट बढ़ने से बिजनेस घटा, 10-15 हजार महंगे हुए फोन, खरीदार हुए कम'

इंटरनेशनल मार्केट में चिप की कीमतों में बढ़ोतरी का असर सीधे तौर पर मोबाइल बाजार पर पड़ा है. महंगे होते मोबाइलों के डिमांड घटे हैं.

Mobile market crisis
मोबाइल की बढ़ती कीमतें, घटता बाजार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 25, 2026 at 3:47 PM IST

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Updated : September 25, 2026 at 3:57 PM IST

7 Min Read
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पंचकूला: बीते कई दिनों से आम लोग टेलीकॉम क्षेत्र से दूरी बनाने लगे हैं. इसका कारण मोबाइल फोन का लगातार महंगा होना है. विभिन्न कंपनियों के अलग-अलग मॉडल के मोबाइल, जिन्हें आप भी 15-20 हजार रुपये में खरीद चुके हैं, उनके रेट भी अब 10-15 हजार रुपये तक बढ़ गए हैं. नतीजतन, इसका सीधा असर मोबाइल मार्केट के बिजनेस पर पड़ा है और अधिकांश लोग मोबाइल की खरीद से दूरी बनाना उचित समझने लगे हैं. लेकिन ऐसा क्यों है, मोबाइल महंगे होने के कारण क्या हैं, यह जानने के लिए ईटीवी भारत ने चंडीगढ़ के सेक्टर 22 की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट के कारोबारियों से बातचीत की. आप भी इन कारणों और भविष्य के मोबाइल बाजार के अनुमान को समझिए.

MOBILE MARKET CRISIS
AI के कारण मोबाइल की कीमतों में बढ़ोतरी (ETV Bharat)

एआई और मेमोरी का संकट: दरअसल, वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का दौर होने के कारण मेमोरी चिप्स की डिमांड काफी अधिक बढ़ी है. दो दशकों से भी अधिक समय से मोबाइल और उनसे संबंधित अन्य उपकरणों का कारोबार कर रहे दुकानदारों ने बताया कि "AI के कारण कारोबार काफी हद तक कम हो गया है, क्योंकि विभिन्न बड़ी कंपनियों द्वारा मेमोरी चिप्स की भारी खरीद की जा रही है. देश की सभी बड़ी कंपनियां AI डाटा सेंटर पर काम कर रही हैं, जिस कारण देश के मोबाइल बाजारों में मोबाइल संबंधी उपकरण/चिप्स/मेमोरी कार्ड व अन्य पुर्जों की सप्लाई उम्मीद से कहीं अधिक कम हो गई है. इसका सीधा असर मोबाइल संबंधी ट्रेड पर पड़ने से मोबाइल और सामान महंगा हो गया है."

मोबाइल के रेट बढ़ने से घटा बिजनेस (ETV Bharat)

क्या कहते हैं कारोबारी: दशकों से मोबाइल का कारोबार कर रहे अनिल ढींगरा ने बताया कि "अब से पहले उन्होंने मोबाइल के रेट में इतनी तेजी कभी नहीं देखी. बीते तीन-चार महीने से जब कभी वह मोबाइल संबंधी बिल जेनरेट कराते हैं तो बिल हमेशा बढ़कर आया है, भले 15 दिन या एक महीने की बात हो लेकिन बिल बढ़ा हुआ ही आया है. किसी मोबाइल के रेट में 500 रुपये तक की बढ़ोतरी की उम्मीद होती है लेकिन रेट तीन हजार रुपये तक बढ़ता आया है. तीन महीने पहले जो मोबाइल फोन 15-20 हजार रुपये का होता था, अब वह 35-40 हजार रुपये का हो चुका है." उन्होंने कहा कि "विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि चिप की शॉर्टेज के कारण ऐसा होना बताया जाता है. वहीं, बड़ी कंपनियों की मीटिंग के बाद भी यही बताया जाता है कि मोबाइल के क्षेत्र में यह सबकुछ AI के बढ़ते चलन के कारण है."

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मोबाइल का बाजार (ETV Bharat)

मोबाइल और अन्य उपकरण हुए महंगे: पेनड्राइव, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क और अन्य मोबाइल संबंधी उपकरण AI के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं. नतीजतन, जो मेमोरी कार्ड पहले 200 रुपये का था, अब वह करीब एक हजार रुपये का है. अनिल ढींगरा ने बताया कि "एप्पल कंपनी का एक फोन पहले 83 हजार रुपये का था, जिसकी कीमत एक रात में ही एक लाख रुपये तक पहुंच गई." उन्होंने बताया कि "अलग-अलग कंपनियों से बात करने पर बताया जाता है कि "ऐसा सबकुछ वर्ष 2029 तक तो जारी रहेगा ही लेकिन भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता."

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15 दिन में बढ़ रही मोबाइल की कीमतें (ETV Bharat)

मोबाइल शोरूम की सेल 40-50% गिरीः करीब दो दशक से मोबाइल का कारोबार कर रहे समीर चावला (मनु) ने कहा कि "विभिन्न मॉडल के मोबाइलों के रेट बढ़ने का कारण चिप की शॉर्टेज, मेमोरी कीमत बढ़ने और सबसे बड़ा कारण AI है. जो मोबाइल पहले 20 हजार रुपये का होता था, उसकी कीमत अब 35 हजार रुपये है. इससे खरीदारों का बाजार आना लगभग बंद हो गया है. बताया कि उनके शोरूम की सेल भी 40-50% नीचे गई है." समीर चावला ने सैमसंग, ओप्पो और वीवो और एप्पल जैसी कंपनियों के उन अलग-अलग मॉडल की जानकारी भी दी, जिनके रेट बीते दिनों काफी बढ़े हैं.

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रेट बढ़ने से बिजनेस घटा (ETV Bharat)

कीमतें बढ़ने के कारण मोबाइल की बिक्री हुई कमः सेल्समैन निखिल ने बताया कि "इन दिनों मोबाइल की बिक्री कम होने का सबसे बड़ा कारण बढ़ रहे रेट हैं. जो मोबाइल कभी दस हजार रुपये तक आ जाते थे, उनकी कीमत अब 18 हजार रुपये तक है लेकिन लोग पुरानी सोच के साथ ही बाजार पहुंच रहे हैं. यदि दिन में करीब एक सौ ग्राहक आते हैं तो उनमें से केवल आठ लोग ही मोबाइल खरीद रहे हैं, मंदी ऐसी है कि कभी-कभी पूरे दिन में एक मोबाइल ही बिक पाता है. उन्होंने AI के बढ़ते चलन पर चिंता व्यक्त की."

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एआई से मोबाइल मार्केट संकट में (ETV Bharat)

यहां सुनिए खरीदार ने क्या कहा: बाजार में मोबाइल खरीदने पहुंचे गौतम ने कहा कि "जिन मोबाइलों की कीमत पहले हजारों रुपये में होती थी, अब वे लाखों रुपये के हो गए हैं. बताया कि मोबाइलों की खरीद बजट से बाहर जाकर करनी पड़ती है." उन्होंने बताया कि वह सैमसंग का फोल्ड मोबाइल लेने आये हैं, जो उनकी जानकारी के अनुसार अगले दस दिनों में और बीस हजार रुपये महंगा हो सकता है. उन्होंने कहा कि पॉकेट पर बोझ तो बिल्कुल बढ़ रहा है, फिर भले ही विभिन्न कारण क्यों न हों. घरेलू, अंतरराष्ट्रीय, मुद्रा संबंधी या AI, कोई भी कारण हो लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल बड़ी जरूरत बन चुका है.

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मोबाइल पर महंगाई की मार (ETV Bharat)

महंगाई के कारण मोबाइल बदलना हुआ मुश्किल: गौतम ने कहा कि "जितनी रकम मोबाइल खरीदने के लिए खर्च करनी पड़ती है, उतनी कीमत में गाड़ी खरीदी जाती है. लेकिन मोबाइल अब अब जरूरत है तो कहीं और अधिक महंगे न हो जाएं, इस कारण अभी खरीदने पहुंचे हैं." उन्होंने कहा कि "अब निरंतर मोबाइल बदलना भी मुश्किल है. क्योंकि पहले काफी देर बाद कोई नया मोबाइल लॉन्च होता था लेकिन मौजूदा समय में हर तीन से छह महीने में विभिन्न मॉडल के मोबाइल लॉन्च होते हैं."

15 से 20 दिन में महंगे हो रहे हैं मोबाइल फोनः वर्षों से अलग-अलग कंपनियों के मोबाइलों का बिजनेस कर रहे कारोबारी विक्रम निझावन ने कहा कि "मोबाइल बड़ी जरूरत बन चुका है. वहीं, जो मोबाइल पहले दस हजार रुपये का था, आज वह 17 हजार तक का है, ऐसे ही जो बीस हजार का था, वह करीब 35 हजार का हो गया है और 40 हजार वाला 50-60 हजार पर पहुंच गया है." उन्होंने भी रेट बढ़ने का कारण AI और चिप्स की शॉर्टेज को बताया. यहां विक्रम निझावन ने कहा कि "अब रिवर्स ट्रेंड चल पड़ा है, क्योंकि पहले रेट बढ़ने के बाद कम हो जाते थे लेकिन अब मोबाइल के रेट लगातार महंगे हो रहे हैं और लोगों को इसकी आदत डालनी पड़ेगी. क्योंकि 15-20 दिन के बाद हर मोबाइल लगातार महंगा होता जा रहा है. उन्होंने कहा कि बाजार में फाइनेंस के विकल्प भी काफी बढ़ गए हैं, जिस कारण जिन लोगों को मोबाइल खरीदना है, वह मोबाइल फाइनेंस करवाकर भी खरीदेंगे."

कारोबारियों का निवेश बढ़ा: विक्रम निझावन ने कहा कि "मौजूदा समय में मोबाइल के कारोबारियों का निवेश बढ़ गया है." उन्होंने कहा कि "वह खुद जहां पहले दो-सवा दो करोड़ रुपये का निवेश कर शोरूम में करीब 500-600 मोबाइल रखते थे, अब उतने मोबाइलों के लिए करीब तीन-सवा तीन करोड़ रुपये का निवेश करना पड़ रहा है." उन्होंने कम भले ही निवेश बढ़ गया है लेकिन ग्राहक बाजार में दोबारा मोबाइल खरीद के लिए जरूर लौटेंगे.

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Last Updated : September 25, 2026 at 3:57 PM IST

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