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भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक से लूट पर कांग्रेस का हमला, रायपुर पुलिस कमिश्नरेट और गृहमंत्री के मुंह पर करारा तमाचा

कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जब प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता ही सुरक्षित नहीं हैं, तब आम जनता की सुरक्षा का अंदाजा लगाया जा सकता है. कांग्रेस ने इसे बिगड़ती कानून व्यवस्था और पुलिस सिस्टम की नाकामी बताते हुए राज्य के गृहमंत्री के मुंह पर करारा तमाचा करार दिया है.

रायपुर: राजधानी रायपुर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक के साथ हुई लूट की घटना पर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस ने इस मामले को लेकर भाजपा सरकार, रायपुर पुलिस कमिश्नरेट और राज्य के गृहमंत्री पर बड़ा हमला बोला है.

कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राजधानी रायपुर में सुबह 8 बजे हुई यह घटना बेहद चिंताजनक है. उन्होंने कहा कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक धरमलाल कौशिक के साथ खुलेआम मोबाइल लूट की घटना होना बताता है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है. कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जब भाजपा के इतने बड़े नेता मॉर्निंग वॉक के दौरान सुरक्षित नहीं हैं, तो आम नागरिक खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा.

पुलिस कमिश्नरेट का फोकस सिर्फ चालान काटने पर

कांग्रेस ने रायपुर पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए. सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि कमिश्नरेट बनने के बाद भी राजधानी में लूट, हत्या, चोरी, डकैती और चाकूबाजी जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस का पूरा फोकस सिर्फ आम लोगों को चालान भेजने और कार्रवाई दिखाने तक सीमित हो गया है, जबकि अपराधी खुलेआम वारदात कर रहे हैं। कांग्रेस ने दावा किया कि राजधानी में अपराधियों के मन से कानून का डर खत्म हो चुका है.

राज्य के गृहमंत्री और भाजपा सरकार पर बड़ा सवाल

कांग्रेस ने इस घटना को सीधे राज्य सरकार और गृह विभाग की विफलता से जोड़ दिया. पार्टी ने कहा कि यह सिर्फ एक मोबाइल लूट की घटना नहीं, बल्कि पूरे पुलिस प्रशासन और राज्य के गृहमंत्री के लिए बड़ा सवाल है. सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं. महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, खुलेआम नशे का कारोबार चल रहा है और चाकूबाजी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. ऐसे माहौल में भाजपा सरकार कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह असफल साबित हो रही है.

अमित शाह के दौरे के बीच हाई अलर्ट में हुई वारदात

गौरतलब है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे के चलते राजधानी रायपुर में हाई अलर्ट जारी है. इसके बावजूद भारत माता चौक, शंकर नगर इलाके में यह लूट की घटना हो गई. बताया जा रहा है कि धरमलाल कौशिक मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तभी बाइक सवार बदमाश उनका मोबाइल छीनकर फरार हो गए. घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी है.

भाजपा के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं धरमलाल कौशिक

धरमलाल कौशिक छत्तीसगढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं. वह बिलासपुर जिले की बिल्हा विधानसभा सीट से विधायक हैं और पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. साल 2023 विधानसभा चुनाव में वह चौथी बार विधायक चुने गए. उनके साथ हुई इस घटना ने प्रदेश की राजनीति में कानून व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है.