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धनबाद में मोबाइल लोक अदालत को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दिखाई हरी झंडी, लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना उद्देश्य

चलंत लोक अदालत को हरी झंडी दिखाते न्यायाधीश ( Etv Bharat )

धनबाद: जिले के ग्रामीण और दूरदराज इलाकों के लोगों तक न्याय और विधिक सहायता की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से धनबाद सिविल कोर्ट परिसर से चलंत लोक अदालत की शुरुआत की गई. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश निकेश कुमार सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर चलंत लोक अदालत को रवाना किया.