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धनबाद में मोबाइल लोक अदालत को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दिखाई हरी झंडी, लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना उद्देश्य

धनबाद के ग्रामीण इलाकों में विधिक सहायता की जानकारी पहुंचाने के लिए चलंत लोक अदालत की शुरुआत की गई. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

Mobile Lok Adalat launched
चलंत लोक अदालत को हरी झंडी दिखाते न्यायाधीश (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 1, 2026 at 8:03 PM IST

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धनबाद: जिले के ग्रामीण और दूरदराज इलाकों के लोगों तक न्याय और विधिक सहायता की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से धनबाद सिविल कोर्ट परिसर से चलंत लोक अदालत की शुरुआत की गई. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश निकेश कुमार सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर चलंत लोक अदालत को रवाना किया.

प्रखंडों और पंचायतों का दौरा करेगी चलंत लोक अदालत

मीडिया से बातचीत में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश निकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि चलंत लोक अदालत अगले एक महीने तक धनबाद जिले के अलग-अलग प्रखंडों और पंचायतों का दौरा करेगी. इस दौरान ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकार, विधिक सहायता और न्यायिक सेवाओं तक आसान पहुंच के बारे में जानकारी दी जाएगी.

प्रधान न्यायाधीश ने दिखाई चलंत लोक अदालत को हरी झंडी (Etv Bharat)

विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी मुहैया कराई जाएगी जानकारी

उन्होंने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन लोगों तक न्याय व्यवस्था की जानकारी पहुंचाना है, जो किसी कारणवश न्यायिक संस्थानों तक आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं. ग्रामीणों को विभिन्न कानूनी प्रावधानों, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और विवादों के वैकल्पिक समाधान के तरीकों के बारे में भी जागरूक किया जाएगा.

जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता

जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से चलंत लोक अदालत के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की जानकारी दी जाएगी. इसके अलावा छोटे-मोटे विवादों को आपसी सहमति से मौके पर ही सुलझाने के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा.

समाधान के लिए जरूरी मार्गदर्शन

प्राधिकार के सचिव सह अवर न्यायाधीश मयंक तुषार टोपनों ने बताया कि अभियान के पहले दिन चलंत लोक अदालत LADCS के डिप्टी चीफ अजय कुमार भट्ट के नेतृत्व में बलियापुर प्रखंड के डोलाबर पंचायत पहुंची. यहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों को कानूनी अधिकारों और उपलब्ध विधिक सेवाओं की जानकारी दी गई, साथ ही ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान के लिए जरूरी मार्गदर्शन भी दिया गया.

इस मौके पर न्यायिक पदाधिकारी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी, महासचिव जितेंद्र कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) के पदाधिकारी-कर्मी, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम (LADCS) की टीम समेत दूसरे लोग मौजूद रहे.

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