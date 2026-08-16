ETV Bharat / state

बनारसी साड़ी असली या नकली? बताएगा मोबाइल एप; QR कोड बंद करेगा नक्कालों का धंधा

उन्होंने बताया कि इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा की साड़ी की खरीदारी करने वाले लोगों को साड़ी की पूरी जानकारी पता चल सकेगी. साड़ी के मैन्युफैक्चरिंग कब हुई, किस कारोबारी ने इसे तैयार किया, साड़ी में किस तरीके का धागे का प्रयोग हुआ है. साड़ी बनारस की है या फिर सूरत की है. यही नहीं साड़ी बनाने वाले कारोबारी का नाम, पता, मोबाइल नंबर भी अंकित होगा. इस पर टैग किया जाएगा.

बुनकर सहकारिता समिति से जुड़े पदाधिकारी शैलेश सिंह बताते हैं कि बनारस में पर्यटकों का हुजूम है, लेकिन बुनकर किसी तरीके से कोई लाभ नहीं ले पा रहे हैं. इसी को देखते हुए हम लोगों ने बनारस में बुना नाम से एक एप्लीकेशन तैयार किया है, जो बारकोड के जरिए काम करेगा. हम लोगों ने बारकोड बनाकर बुनकरों को देना शुरू कर दिया है. यह बारकोड सिर्फ बुनकर और साड़ी कारोबारी को ही दिया जाएगा, रिटेल दुकानदारों को यह बारकोड नहीं दिया जाएगा.

इसी को देखते हुए वाराणसी में बुनकर संघ ने एक बारकोड और एप्लीकेशन तैयार किया है. इससे कोई भी व्यक्ति इसे बारकोड या QR स्कैन करके बनारसी साड़ी की पूरी कहानी जान सकेगा. यह QR सिर्फ बनारस में बनने वाली साड़ी पर हीं लगेगा. इससे लोगों में यह कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि यह साड़ी बनारस की है या फिर बाहर की साड़ी को बनारसी बता कर बेचा जा रहा है.

धर्मनगरी काशी में देश-दुनिया से लोग आते हैं. यहां की बनारसी साड़ी को खूब पसंद करते हैं, लेकिन बीते कुछ समय से सूरत की साड़ी को बनारसी साड़ी के नाम पर बेचा जा रहा है. नकली बनारसी साड़ी को असली बता कर पर्यटकों से मोटी रकम भी दुकानदारों के जरिए वसूली जा रही है. ऐसे में इस रकम का लाभ बुनकरों तक नहीं पहुंच पाता. इसका परिणाम है कि बुनकर लगातार हाशिए पर जा रहा है.

वाराणसी: बनारसी साड़ी के नाम पर होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए वाराणसी के बुनकरों ने मोबाइल एप तैयार किया है. इस एप से बारकोड स्कैन करते हीं साड़ी की असलियत सामने आ जाएगी. बारकोड से ही पता चल जाएगा कि बनारसी साड़ी कैसे बनी है, कितने दिन में बनी है, क्या फैब्रिक यूज हुआ है और इसकी कीमत क्या है? यह एप्लिकेशन नकली बनारसी साड़ी बेचने वालों का धंधा चौपट करेगा. साथ ही असली बुनकरों को उनकी मेहनत और कारीगरी की सच्ची कीमत मिल सकेगी.

ऐसे देख सकते हैं साड़ी की सच्चाई: उन्होंने बताया कि इस एप का प्रयोग बेहद आसान है. सबसे पहले यदि कोई भी व्यक्ति दुकान पर बनारसी साड़ी की खरीदारी करने जाता है तो वह साड़ी पर लगे उस बारकोड को देखे और अपने फोन में मौजूद स्कैनर से इसको स्कैन करें. इस पर साड़ी की पूरी जानकारी मिल जाएगी. उन्होंने बताया कि बनारसी साड़ी के नाम पर हो रहे फ्रॉड को रोकने के लिए यह ऐप बेहद मददगार साबित होगा.

इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस टैग को यदि कोई अपने दूसरी नकली साड़ी पर लगाना चाहे तो इसे स्कैन करने पर इसकी ओरिजिनल साड़ी पर हुई टैगिंग ही दिखेगी. नकली साड़ी का कोई भी विवरण नहीं मिलेगा, जिससे ग्राहक यह समझ सकता है कि यह टैग चोरी कर करके साड़ी पर लगाया गया है. उन्होंने बताया कि इस एप्लीकेशन को तैयार करने में एक महीने का समय लगा है. आगामी एक महीने के भीतर बनारस के सभी बुनकरों तक पहुंच जाएगा.

बनारसी साड़ी की महीन कारीगरी. (Photo Credit: ETV Bharat)

तीस फीसदी बुनकरो तक पहुंचा QR: बनारस में बीते 4 पीढ़ियों से साड़ी तैयार करने वाले कारोबारी बताते हैं कि पिछले साल 5 साल से बनारसी साड़ी के नाम पर सूरत की साड़ियों का बेचने का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है. 300 रुपए की साड़ी को 8-10 हजार में बेचकर के टूरिस्ट को ठगा जा रहा है. ऐसे दर्जनों मामले सामने आए हैं. इसी के तहत यह QR टैग वाला स्कैनर तैयार हुआ है. हमें उम्मीद है कि यह साड़ियों के नाम पर हो रहे फ्रॉड को रोकेगा.

उन्होंने बताया कि इसे हम बुनकरों तब पहुंचना सुनिश्चित कर रहे हैं. अब तक लगभग 20 से 30 फीसदी दुकानों पर यह QR पहुंच चुका है और लगातार हम बुनकरों के बीच में इसे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. अब तक हजार से ज्यादा लोग इस टैग के जरिए साड़ियों की खरीदारी कर चुके हैं. उन्होंने बताया कि यह एप्लीकेशन सिर्फ एक एप्लीकेशन नहीं है बल्कि बनारसी बिक्री को फिर से जिंदा रखने का बड़ा जरिया भी है.

वहीं, खरीदारी करने वाले ग्राहक भी खुश है. QR से खरीदारी करने वाली तृप्ति बताती है कि यह ग्राहकों के लिए पारदर्शिता का सबसे अच्छा प्रारूप है. हमें इस बात का सुकून है कि बनारस में बनारसी साड़ी सूट के नाम पर ठगी रुक जाएगी. वह कहती है कि ग्राहकों को असली या नकली का फर्क नहीं पता.

यही वजह है कि हम नकली साड़ियों को असली समझ कर मोटी रकम दे देते हैं. यह QR साड़ी की पूरी कहानी बता दे रहा है. इससे हमें सबसे ज्यादा फायदा यह समझ में आ रहा है कि यदि दुकानदार चाह कर भी ज्यादा पैसे बताए तो हम यह समझने की स्थिति में हैं कि जिस फैब्रिक से बनी हुई साड़ी है, उसकी वास्तविक कीमत क्या हो सकती है.

यह भी पढ़ें: तीन नदियों के कटान और जरदोजी के बीच 'छत' की पड़ताल: फर्रुखाबाद में सरकारी मकानों का असली सच