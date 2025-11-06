ETV Bharat / state

जयपुर सेंट्रल जेल में फिर मिला मोबाइल और सिम, लालकोठी थाने में मुकदमा दर्ज

जेल प्रशासन की रिपोर्ट पर लालकोठी थाने में दर्ज हुआ मुकदमा. जांच में जुटी पुलिस.

जयपुर सेंट्रल जेल
जयपुर सेंट्रल जेल (फोटो ईटीवी भारत)
Published : November 6, 2025 at 10:32 AM IST

जयपुर : राजधानी जयपुर की कड़े सुरक्षा इंतजामों वाली सेंट्रल जेल में मोबाइल मिलने का सिलसिला जारी है. अब जेल में बैरक के पीछे लावारिस मोबाइल मिलने का मामला सामने आया है. इसे लेकर जेल प्रशासन की रिपोर्ट पर लालकोठी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है. इससे पहले भी जेल में मोबाइल मिलने के मामले लगातार सामने आए हैं. लालकोठी थानाधिकारी प्रकाशराम का कहना है कि जेल में मोबाइल मिलने की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है. जिसकी जांच जारी है.

जेल प्रहरी की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज : उन्होंने बताया, जेल के वार्ड नंबर 3 की बैरक नंबर एक के पीछे 5 नवंबर को लावारिस मिलने के बाद जेल प्रहरी राजेंद्र प्रसाद मीणा की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया, जेल प्रहरी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 5 नवंबर को दोपहर करीब 12:45 बजे वार्ड नंबर तीन के बैरक नंबर एक के पीछे एक छोटा मोबाइल और सिम लावारिस मिली है. जिसे जब्त कर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. जिसकी जांच एएसआई मनोज कुमार को सौंपी गई है.

तीन बंदियों के खिलाफ हुआ था नामजद मुकदमा : उन्होंने बताया कि दो दिन पहले भी जेल में चार मोबाइल मिले थे. पूछताछ में सामने आया कि तीन बंदियों इन मोबाइल का उपयोग करते हैं. इसके बाद तीन बंदियों के खिलाफ नामजद मुकदमे दर्ज किए गए हैं. इससे पहले सितंबर और अक्टूबर महीने में भी जेल में मोबाइल मिलने के कई मामले सामने आ चुके हैं.

जेल में मोबाइल पहुंचने का रहस्य बरकरार : ऐसे मामले लगातार सामने आने के बाद गांधीनगर एसीपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन कर पूरे मामले की तह तक जाने की कवायद की गई थी. हालांकि, अभी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पा रही है कि जेल में बंदियों तक मोबाइल, सिम और अन्य प्रतिबंधित सामग्री कैसे पहुंच रही है.

