जयपुर सेंट्रल जेल में फिर मिला मोबाइल और सिम, लालकोठी थाने में मुकदमा दर्ज

जयपुर : राजधानी जयपुर की कड़े सुरक्षा इंतजामों वाली सेंट्रल जेल में मोबाइल मिलने का सिलसिला जारी है. अब जेल में बैरक के पीछे लावारिस मोबाइल मिलने का मामला सामने आया है. इसे लेकर जेल प्रशासन की रिपोर्ट पर लालकोठी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है. इससे पहले भी जेल में मोबाइल मिलने के मामले लगातार सामने आए हैं. लालकोठी थानाधिकारी प्रकाशराम का कहना है कि जेल में मोबाइल मिलने की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है. जिसकी जांच जारी है.

जेल प्रहरी की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज : उन्होंने बताया, जेल के वार्ड नंबर 3 की बैरक नंबर एक के पीछे 5 नवंबर को लावारिस मिलने के बाद जेल प्रहरी राजेंद्र प्रसाद मीणा की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया, जेल प्रहरी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 5 नवंबर को दोपहर करीब 12:45 बजे वार्ड नंबर तीन के बैरक नंबर एक के पीछे एक छोटा मोबाइल और सिम लावारिस मिली है. जिसे जब्त कर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. जिसकी जांच एएसआई मनोज कुमार को सौंपी गई है.

