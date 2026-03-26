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कैदी के वार्ड में आई कुछ गिरने की आवाज, तलाशी ली तो मिले मोबाइल व नशीले पदार्थ

अलवर: केंद्रीय कारागृह में बुधवार देर रात सघन चेकिंग अभियान के दौरान जेल प्रहरियों को परिसर में झाड़ियों के पास एक पैकेट में चार मोबाइल व नशीला पदार्थ मिलने से हड़कंप मच गया. जेल प्रशासन ने इस घटना के संबंध में कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है. मामले की जांच थानाधिकारी रमेश सैनी द्वारा की जा रही है.

कोतवाली थाना अधिकारी रमेश सैनी ने बताया कि जेल प्रशासन ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी कि बुधवार देर रात करीब 2 बजे जेल परिसर के वार्ड नंबर एक में किसी वस्तु के गिरने की आवाज आई. इस पर वहां ड्यूटी पर तैनात जेल कर्मचारियों ने मौका मुआयना कर सघन चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान वार्ड परिसर में झाड़ियों के पास एक संदिग्ध पैकेट मिला, जिसे रात्रि गश्त अधिकारी की देखरेख में खोलकर चेक किया गया. तो उसमें से चार मोबाइल और गांजा जैसे नशीले पदार्थ मिले. जेल परिसर में चलाए गए सघन चेकिंग अभियान के दौरान नियमानुसार वीडियोग्राफी करवाकर पैकेट को बंद कर सील लगा दी गई. जेल प्रशासन ने घटना के संबंध में कोतवाली थाने में कारागार अधिनियम की धारा 42 के तहत प्रकरण दर्ज करवाया.