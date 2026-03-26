कैदी के वार्ड में आई कुछ गिरने की आवाज, तलाशी ली तो मिले मोबाइल व नशीले पदार्थ
अलवर की सेंट्रल जेल में देर रात तलाशी के दौरान चार मोबाइल और गांजा जैसे नशीले पदार्थ बरामद किए गए. पुलिस जांच में जुटी है.
Published : March 26, 2026 at 12:29 PM IST
अलवर: केंद्रीय कारागृह में बुधवार देर रात सघन चेकिंग अभियान के दौरान जेल प्रहरियों को परिसर में झाड़ियों के पास एक पैकेट में चार मोबाइल व नशीला पदार्थ मिलने से हड़कंप मच गया. जेल प्रशासन ने इस घटना के संबंध में कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है. मामले की जांच थानाधिकारी रमेश सैनी द्वारा की जा रही है.
कोतवाली थाना अधिकारी रमेश सैनी ने बताया कि जेल प्रशासन ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी कि बुधवार देर रात करीब 2 बजे जेल परिसर के वार्ड नंबर एक में किसी वस्तु के गिरने की आवाज आई. इस पर वहां ड्यूटी पर तैनात जेल कर्मचारियों ने मौका मुआयना कर सघन चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान वार्ड परिसर में झाड़ियों के पास एक संदिग्ध पैकेट मिला, जिसे रात्रि गश्त अधिकारी की देखरेख में खोलकर चेक किया गया. तो उसमें से चार मोबाइल और गांजा जैसे नशीले पदार्थ मिले. जेल परिसर में चलाए गए सघन चेकिंग अभियान के दौरान नियमानुसार वीडियोग्राफी करवाकर पैकेट को बंद कर सील लगा दी गई. जेल प्रशासन ने घटना के संबंध में कोतवाली थाने में कारागार अधिनियम की धारा 42 के तहत प्रकरण दर्ज करवाया.
पढ़ें: सेंट्रल जेल में तलाशी अभियान, पार्क में मिला मोबाइल, लालकोठी थाने में मुकदमा दर्ज
सैनी ने बताया कि जेल परिसर में मोबाइल व नशीला पदार्थ मिलने के संबंध में जेल प्रशासन की ओर से प्रकरण दर्ज करवाया गया है, जिस पर गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है. अलवर केंद्रीय कारागृह में पहले भी मोबाइल मिलने की घटनाएं सामने आती रही हैं. इसके बाद जेल की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं. फिलहाल प्रकरण में कोतवाली थाना पुलिस अनुसंधान कर रही है.