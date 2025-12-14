बिहार में मॉब लिंचिंग! फेरीवाली की बेरहमी से हत्या, जलती लकड़ी से पीटा फिर कान काटा
नवादा में मॉब लिंचिंग में नालंदा के युवक की हत्या कर दी गयी. युवक कपड़ा बेचकर आ रहा था, इसी दौरान अंजाम दिया गया.
Published : December 14, 2025 at 4:32 PM IST
नालंदा: बिहार के नवादा में मॉब लिंचिंग की घटना तूल पकड़ लिया है. नालंदा के एक युवक को लोगों ने समूह में मिलकर अलाव वाली लकड़ी से पिटाई की थी. हाथ तोड़ दिया था और पिलास से कान भी काट लिया गया था. युवक की ऐसी स्थिति बना दी कि 9 दिनों तक अस्पताल में इलाज चला और आखिर में उसकी मौत हो गयी. इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है. सोशल मीडिया पर सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए जा रहे हैं.
क्या है मामला?: मृतक नालंदा के बिहारशरीफ के लहेरी थाना क्षेत्र गगन्दीवान मोहल्ला निवासी स्व. मो. आलम के 40 वर्षीय पुत्र मो. अतहर के था. घटना के संबंध में मृतक के भाई मो. शाकिब ने बताया कि अतहर हुसैन का नवादा जिले के रोह थाना अंतर्गत मरुई गांव में ससुराल है. ससुराल में ही परिवार के साथ रहता है और फेरी का काम करता है.
पंचर बनाने की दुकान खोज रहा था युवक: 5 दिसंबर की शाम कपड़ा बेचकर साइकिल से लौट रहा था. इसी दौरान भट्ठापर गांव के समीप साइकिल पंचर हो गया. इसके बाद वह पैदल चलने लगा. कुछ दूर जाने के बाद गांव में कुछ लोग सड़क ठंड से बचने के लिए अलाव ताप रहे थे. अतहर ने मौजूद लोगों से पूछा कि पंचर बनाने की दुकान कहां है.
बेरहमी से मारपीट: अलाव ताप रहे लोग युवक से छीनतई करने का प्रयास किया, जिसका उसने विरोध किया. इसके बाद लोगों ने मारपीट शुरू कर दी. अलाव की लकड़ी से शरीर पर मारना शुरू कर दिया. पिलास से मृतक का कान काट लिया गया. बेरहमी से मारपीट की गयी, जिससे उसका हाथ टूट गया. इधर, परिजन ने नाम पूछकर मारपीट का आरोप लगाया है.
"मेरा भाई ससुराल में रहकर कपड़ा बेचने का काम करता है. कपड़ा बेचकर लौट रहा था, इसी दौरान कुछ लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की. पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसकी मौत हो गयी." -मो. शाकिब, मृतक का भाई
12 दिसंबर को मौत: सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से जख्मी युवक को नवादा अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टर ने स्थिति गंभीर देख विम्स अस्पताल पावापुरी नालंदा रेफर कर दिया. 12 दिसंबर की दोपहर इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई.
4 आरोपियों की गिरफ्तारी: युवक की मौत के बाद परिजनों ने इसकी जानकारी नालंदा के लहेरी थाना को दी. लहेरी थानाध्यक्ष रंजीत कुमार रजक ने रोह थानाध्यक्ष रंजन कुमार से संपर्क कर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में पूरी की. उन्होंने बताया की इस मामले में कुल 10 लोगों को नामज़द अभियुक्त बनाया गया है. अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है.
"सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति के साथ छीनतई और मारपीट की गयी है. घटना के बाद एफएसएल और मजिस्ट्रेट की अगुवाई में शव से साक्ष्य संकलन कर पोस्टमार्टम के लिए बिहारशरीफ सदर अस्पताल लाया गया. 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिसमें 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है. आगे की कार्रवाई की जा रही है." - रंजन कुमार, रोह थानाध्यक्ष, नवादा
पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग: इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश है. सोशल मीडिया पर सरकार से कार्रवाई की मांग की जा रही है. नालंदा के AIMIM जिलाध्यक्ष कलीम खान पीड़ित परिवार से मुलाकात की. उन्होंने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की. कहा कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख़्तरुल ईमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर उचित कार्रवाई की मांग करेंगे.
"पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक मुआवज़ा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा मामले में तेज़ और निष्पक्ष सुनवाई की मांग की जाएगी. पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए. दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए." -कलीम खान, जिलाध्यक्ष, AIMIM नालंदा
