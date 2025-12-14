ETV Bharat / state

बिहार में मॉब लिंचिंग! फेरीवाली की बेरहमी से हत्या, जलती लकड़ी से पीटा फिर कान काटा

नालंदा: बिहार के नवादा में मॉब लिंचिंग की घटना तूल पकड़ लिया है. नालंदा के एक युवक को लोगों ने समूह में मिलकर अलाव वाली लकड़ी से पिटाई की थी. हाथ तोड़ दिया था और पिलास से कान भी काट लिया गया था. युवक की ऐसी स्थिति बना दी कि 9 दिनों तक अस्पताल में इलाज चला और आखिर में उसकी मौत हो गयी. इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है. सोशल मीडिया पर सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए जा रहे हैं.

क्या है मामला?: मृतक नालंदा के बिहारशरीफ के लहेरी थाना क्षेत्र गगन्दीवान मोहल्ला निवासी स्व. मो. आलम के 40 वर्षीय पुत्र मो. अतहर के था. घटना के संबंध में मृतक के भाई मो. शाकिब ने बताया कि अतहर हुसैन का नवादा जिले के रोह थाना अंतर्गत मरुई गांव में ससुराल है. ससुराल में ही परिवार के साथ रहता है और फेरी का काम करता है.

घटना जानकारी देते रोह थानाध्यक्ष (ETV Bharat)

पंचर बनाने की दुकान खोज रहा था युवक: 5 दिसंबर की शाम कपड़ा बेचकर साइकिल से लौट रहा था. इसी दौरान भट्ठापर गांव के समीप साइकिल पंचर हो गया. इसके बाद वह पैदल चलने लगा. कुछ दूर जाने के बाद गांव में कुछ लोग सड़क ठंड से बचने के लिए अलाव ताप रहे थे. अतहर ने मौजूद लोगों से पूछा कि पंचर बनाने की दुकान कहां है.

बेरहमी से मारपीट: अलाव ताप रहे लोग युवक से छीनतई करने का प्रयास किया, जिसका उसने विरोध किया. इसके बाद लोगों ने मारपीट शुरू कर दी. अलाव की लकड़ी से शरीर पर मारना शुरू कर दिया. पिलास से मृतक का कान काट लिया गया. बेरहमी से मारपीट की गयी, जिससे उसका हाथ टूट गया. इधर, परिजन ने नाम पूछकर मारपीट का आरोप लगाया है.

"मेरा भाई ससुराल में रहकर कपड़ा बेचने का काम करता है. कपड़ा बेचकर लौट रहा था, इसी दौरान कुछ लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की. पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसकी मौत हो गयी." -मो. शाकिब, मृतक का भाई