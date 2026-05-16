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बूंदी में युवक को पेड़ से बांधकर कर पीटा...बच्चे चुराने की कोशिश का था शक

पुलिस युवक को थाने लाई. पता लगा रही है कि युवक बच्चा चोरी में शामिल था या मामला केवल शक का है.

People beating a young male suspect
संदिग्ध युवक को पीटते लोग (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 16, 2026 at 4:36 PM IST

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बूंदी: शहर के देवपुरा इलाके में शनिवार दोपहर बच्चा चुराने की आशंका को लेकर हंगामा हो गया. लोगों ने एक संदिग्ध युवक को बच्चों के पास घूमते देखा तो शक हुआ. शोर मचाने पर युवक भागा तो पीछाकर पकड़ा एवं पेड़ से बांधकर पीटा. लोगों का आरोप था कि युवक दो मासूम बच्चों को उठाने की कोशिश कर रहा था.

सदर थाने के सहायक उपनिरीक्षक रजनीश राठौड़ ने कहा कि सूचना पर मौके पर पहुंचे. वहां से एक युवक को थाने लाए. मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं. यह पता लगा रहे हैं कि युवक वास्तव में बच्चा चोरी की वारदात में शामिल था या मामला केवल शक के आधार पर हुआ.

पढ़ें:अजमेर में निर्वस्त्र कर युवक को पीटा, घटना का वीडियो आने के बाद पुलिस ने पांच को दबोचा

पीछाकर पकड़ा एवं पेड़ से बांधकर पीटा: प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि युवक की गतिविधियां संदिग्ध लग रही थीं. कुछ लोगों ने उसे बच्चों के पास देखा तो शोर मचा दिया. इस पर युवक भाग निकला, लेकिन आसपास युवकों ने पीछा किया. काफी दूर पीछा करने के बाद युवक को रेलवे स्टेशन क्षेत्र के पास पकड़ लिया. युवक के पकड़े जाने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. गुस्साए लोगों ने युवक को पेड़ से बांध दिया और जमकर पिटाई की.

थाने ले गई पुलिस: इस बीच, घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने लोगों को समझाइश कर युवक को भीड़ से छुड़ाया और हिरासत में लेकर थाने ले गई. युवक से पूछताछ जारी है.

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ALLEGATION OF ATTEMPTED ABDUCTION
YOUTH WAS TIED TO TREE AND BEATEN
FEAR OF CHILD THEFT SPARKS PANIC

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