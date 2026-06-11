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बिहार के जमुई में ट्रक ने छात्रा को कुचला, थाने पर पथराव और तोड़फोड़.. पुलिस ने की फायरिंग

जमुई: बिहार के जमुई जिले में गुरुवार सुबह भीषण सड़क हादसे में हाइवा से कुचलकर एक छात्रा की मौत हो गई. हादसे के बाद इलाके के लोग आक्रोशित हो गए और हाइवा में जमकर तोड़फोड़ और सड़क जाम कर दिया. वहीं सड़क जाम हटाने गई पुलिस पर आक्रोशित लोगों ने जमकर पथराव कर दिया, जिसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने फायरिंग की.

सड़क हादसे में छात्रा की मौत: स्थानीय पुलिस ने बताया कि, जमुई जिले के खैरा बाजार में गुरुवार सुबह पत्थर से लदा बेकाबू हाइवा ने स्कूल जा रही नौंवी कक्षा की एक छात्रा मुस्कान कुमारी को कुचल दिया. हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई.

छात्रा की मौत के बाद भड़का बवाल (ETV Bharat)

क्या कहती है छात्रा की मां?: छात्रा की मां संजू देवी ने बताया कि, रोज की तरह पास में 9वीं की छात्रा मुस्कान कुमारी (13 वर्ष) स्कूल जा रही थी. तभी वहां से गुजर रहे पत्थर से लदे ट्रक ने बच्ची को रौंद दिया. वहीं इस घटना के बाद स्थानीय दुकानदार एकत्रित हो गए और हंगामे करने लगे. इस बीच भीड़ जमा होते देख हाइवा चालक मौके से फरार हो गया. स्थानीय दुकानदारों ने हाइवा में तोड़फोड़ की और सड़क पर हंगामा करने लगे.

"मेरी बेटी रोज कोचिंग के लिए सुबह 6 बजे जाती थी, उसी दौरान आज पत्थर से लदे ट्रक ने बच्ची को रौंद दिया. मेरी बेटी को मारने के बाद चालक ने पुलिस को 15 लाख घूस दे दिया है. पुलिस आकर हम लोगों पर फायरिंग कर रही है."-संजू देवी, मृतका की मां