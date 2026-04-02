महिलाओं के चेहरे पर कालिख पोतने का मामला गरमाया, आरोपी के घर पर भीड़ का हमला

महिलाओं के चेहरे पर कालिख पोतने का मामला गरमाया, आरोपी के घर पर भीड़ का हमला
रांची में भीड़ ने अचानक एक घर पर हमला बोल दिया. घर में तोड़फोड़ भी की गई है. खबर में जानिए क्या है पूरा माजरा.
Published : April 2, 2026 at 3:24 PM IST
रांची: सदर थाना क्षेत्र में 29 मार्च को दो महिलाओं के चेहरे पर कालिख पोतकर मोहल्ले में घुमाने की घटना के बाद लोगों में आक्रोश है. गुरुवार को भीड़ ने आरोपी के घर पर हमला कर दिया. साथ ही आरोपी के घर में जमकर तोड़फोड़ भी की गई है. जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने में जुटी रही.
अचानक पहुंची भीड़, आरोपी के घर में तोड़फोड़
रांची के सदर थाना क्षेत्र के भाभानगर में भीड़ के द्वारा एक घर में जबरदस्त तोड़फोड़ की गई है. दो आदिवासी महिलाओं पर चोरी का आरोप लगाकर उनके मुंह पर कालिख पोतने वाले और उन्हें चप्पल की माला पहनाकर मोहल्ले में घुमाने वाले आरोपी के घर पर हमला किया गया है. सैकड़ों की संख्या में लोग गुरुवार की दोपहर अचानक आरोपी के घर पहुंचे और जमकर हंगामा करने के बाद आरोपी के घर में तोड़फोड़ की.
पुलिस ने संभाला मोर्चा
मामले की जानकारी मिलते ही सदर थाने की टीम मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित कर मामले को शांत कराया. भीड़ में शामिल लोगों का आरोप था कि दो आदिवासी महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है. ऐसे में इस मामले में बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. मौके पर पहुंचे सदर थाना प्रभारी कुलदीप ने भीड़ में शामिल लोगों को समझाया कि इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. भीड़ में कई संगठनों के लोग शामिल थे. उनका कहना था कि इस मामले में जितने लोग शामिल थे सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो.
“भीड़ में शामिल लोगों को यह बताया गया कि इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. साथ ही आगे की जांच की जा रही है. जांच में जैसे-जैसे नए तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत करा दिया है.”-संजीव बेसरा, सदर डीएसपी,रांची
क्या है पूरा मामला
मामला 29 मार्च का है. 29 मार्च को सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली दो महिलाओं के साथ मारपीट और सार्वजनिक अपमान का मामला सामने आया था. दोनों पीड़िता सदर थाना क्षेत्र में एक किराए के मकान में रहती हैं. दोनों महिलाओं ने आरोप लगाया था कि 29 मार्च को पंकज कुमार नामक व्यक्ति उनके घर पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए जबरन उन्हें बाहर खींच लिया. आरोपियों ने दोनों महिलाओं को न सिर्फ चप्पल की माला पहनायी, बल्कि उसके चेहरे में कालिख पोतकर मोहल्ले में घुमाया.
हालांकि मामले को गंभीरता से लेते हुए सदर थाना प्रभारी कुलदीप कुमार ने आरोपी पंकज कुमार सिंह उर्फ पंकज और सनताना कुमारी को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया था. पीड़ित महिलाएं खूंटी जिले की रहने वाली हैं. महिलाओं ने बताया कि उसके परिवार पर चोरी का आरोप लगा कर इस तरह का कृत्य किया गया है. उन्हें पूरे मोहल्ले में कालिख पोत कर घुमाया गया.
ये भी पढ़ें-
रांची में हैवानियत! महिला के चेहरे पर कालिख पोत मोहल्ले में घुमाया, दबोचे गए आरोपी
पति की हैवानियत! लोहे के रॉड से पीटकर ली गर्भवती पत्नी की जान
जमीन विवाद में पत्थर से कुचकर महिला की हत्या, पेड़ काटने की बात पर भिड़े दो गुट