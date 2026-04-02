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महिलाओं के चेहरे पर कालिख पोतने का मामला गरमाया, आरोपी के घर पर भीड़ का हमला

रांची में आरोपी के घर के पास लोगों की भीड़. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: सदर थाना क्षेत्र में 29 मार्च को दो महिलाओं के चेहरे पर कालिख पोतकर मोहल्ले में घुमाने की घटना के बाद लोगों में आक्रोश है. गुरुवार को भीड़ ने आरोपी के घर पर हमला कर दिया. साथ ही आरोपी के घर में जमकर तोड़फोड़ भी की गई है. जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने में जुटी रही.

अचानक पहुंची भीड़, आरोपी के घर में तोड़फोड़

रांची के सदर थाना क्षेत्र के भाभानगर में भीड़ के द्वारा एक घर में जबरदस्त तोड़फोड़ की गई है. दो आदिवासी महिलाओं पर चोरी का आरोप लगाकर उनके मुंह पर कालिख पोतने वाले और उन्हें चप्पल की माला पहनाकर मोहल्ले में घुमाने वाले आरोपी के घर पर हमला किया गया है. सैकड़ों की संख्या में लोग गुरुवार की दोपहर अचानक आरोपी के घर पहुंचे और जमकर हंगामा करने के बाद आरोपी के घर में तोड़फोड़ की.

पुलिस ने संभाला मोर्चा

मामले की जानकारी मिलते ही सदर थाने की टीम मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित कर मामले को शांत कराया. भीड़ में शामिल लोगों का आरोप था कि दो आदिवासी महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है. ऐसे में इस मामले में बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. मौके पर पहुंचे सदर थाना प्रभारी कुलदीप ने भीड़ में शामिल लोगों को समझाया कि इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. भीड़ में कई संगठनों के लोग शामिल थे. उनका कहना था कि इस मामले में जितने लोग शामिल थे सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो.

“भीड़ में शामिल लोगों को यह बताया गया कि इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. साथ ही आगे की जांच की जा रही है. जांच में जैसे-जैसे नए तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत करा दिया है.”-संजीव बेसरा, सदर डीएसपी,रांची

क्या है पूरा मामला